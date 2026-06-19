Minister Rončević s tem ukrepom dviguje domoljubje: od 1. septembra napovedane poostrene inšpekcije pred šolami

V šolskem prostoru se obetajo prve vidne spremembe, ki jih je napovedal minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončević. Po njegovih besedah bodo morale šole do 1. septembra zagotoviti izobešanje slovenske zastave pred vsako šolo, spoštovanje te določbe pa naj bi preverjale inšpekcijske službe.

Na družbenem omrežju X je Rončević zapisal: »Pred vsako šolo bo slovenska zastava. Tako mora biti skladno z 2. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), ki določa: 'Vzgojno-izobraževalni zavodi razvijajo zavest o državni pripadnosti in nacionalni identiteti z obeleževanjem državnih praznikov, katerega sestavni del je izvedba himne Republike Slovenije, in z drugimi dejavnostmi. Vzgojno-izobraževalni zavodi imajo stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije, na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna skupnost, pa je izobešena tudi zastava narodne skupnosti.‘ Inšpektorji bodo od 1. septembra dalje preverjali, ali se ta določba spoštuje,« je zapisal.

Na ministrstvo smo naslovili več vprašanj glede napovedanih sprememb v šolskem prostoru, predvsem v zvezi z obveznim izobešanjem zastav. Zanimalo nas je, ali bo poleg slovenske zastave obvezna tudi evropska, ali bodo šole prejele posebna navodila oziroma okrožnico ter ali obstoječa zakonodaja že določa to obveznost ali gre za novo ureditev. Poleg tega smo vprašali tudi, kako bo urejeno financiranje – ali imajo vse šole že zagotovljene zastave oziroma kdo krije stroške v primerih, ko jih je treba nadomestiti ali dokupiti, šole same ali ministrstvo. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Zakon govori o dolžnosti šol, šole lahko inšpekcija opozori in naloži odpravo nepravilnosti Zakon v tem delu ne ureja načina nadzora nad izvajanjem teh določb niti ne določa konkretnih sankcij. Morebitne kršitve se obravnavajo v okviru prekrškovnih določb zakona, kjer ukrepanje izvaja šolska inšpekcija. Ta lahko šole opozori, jim naloži odpravo nepravilnosti ali v določenih primerih uvede prekrškovni postopek z denarno kaznijo za odgovorne osebe, pri čemer višina glob ni fiksno določena za posamezen primer, temveč je odvisna od narave in resnosti kršitve.

Kot lahko opazimo, ima večina šol zastave že zdaj izobešene, zato se postavlja vprašanje, v kolikšni meri bo ministrski ukrep v praksi dejansko prinesel spremembe. Kritiki ob tem opozarjajo, da gre bolj za simbolno oziroma kozmetično kot pa vsebinsko potezo.

Usuli so se komentarji

Ministrova objava je sprožila številne odzive. Del komentatorjev se strinja, da so v šolstvu pomembnejši vsebinski problemi, drugi pa poudarjajo pomen jasnih pravil in reda v šolskem sistemu.

Eden od odzivov je izpostavil: »Imamo večji problem kot zastava: zmanjšati količino snovi v šoli, več poudarka dati razumevanju in praksi, manj učenja na pamet, poenotiti pravila ocenjevanja med profesorji, maturo in teste prilagoditi tako, da preverjajo razmišljanje, ne le pomnjenje.«

Rončević je na takšne pripombe odgovoril: »Določeni ukrepi so kratkoročni. Drugi terjajo svoj čas. Vse, kar pišete, imamo v mislih.«

V razpravo so se vključili tudi drugi uporabniki, ki opozarjajo na širše težave v šolskem sistemu – od ocenjevanja do mature in kadrovskih težav v šolah. Med drugim je bilo zapisano: »Poostriti kriterije za ocenjevanje. Ko sem bil jaz v 3. razredu, smo bili odlični samo trije od 27. V srednji šoli dijak pogosto dobi dvojko samo zato, ker diha. Sicer sledijo pritožbe in inšpekcije.«

Drugi komentator je dodal: »Saj že zdaj visi. Raje se ukvarjajte z vsako leto slabšimi ocenami na NPZ.«

Pojavili so se tudi ostrejši odzivi, ki šolstvu očitajo kadrovske in sistemske težave ter opozarjajo, da bi se morali ukvarjati predvsem z učitelji in pogoji dela. Razprava se je tako iz prvotne napovedi o zastavah hitro razširila v širšo debato o stanju v slovenskem šolskem sistemu, kjer se vprašanja simbolov prepletajo z vprašanji vsebine, ocenjevanja in organizacije dela v šolah.