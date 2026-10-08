Minister Rončević že krči kader: »Z optimizacijo državne uprave bomo nadaljevali«

Po prvotni napovedi predsednika vlade Janeza Janše, da naj bi se 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopoma prelilo v gospodarstvo, še zdaj ni jasno, kaj bi točno to pomenilo. Je pa pred dnevi dejal, da zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju ni v predlogu proračunov in v prihodnjih dveh letih ne načrtuje zmanjšanja števila zaposlenih v javnem sektorju, glede prestrukturiranja javnega sektorja pa napovedal posvetovalni referendum. A kljub tej napovedi, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino vendarle začeli z »mehkimi metodami« zmanjševanja števila zaposlenih.

Minister Borut Rončević je prve rezultate kadrovske optimizacije objavil na X: »V štirih mesecih smo število zaposlenih na ministrstvu zmanjšali za 4,2 %. Z mehkimi metodami. To se pri opravljanju naših nalog nič ne pozna. Naloge opravljamo enako kakovostno in pravočasno.«

Rončević je v objavi jasno napovedal, da se zmanjševanje števila zaposlenih še ne končuje. »Naša odgovornost je, da delo dobro organiziramo, premišljeno razporejamo naloge in odgovorno ravnamo z denarjem davkoplačevalcev. Ob tem gre zahvala zaposlenim, ki s svojim znanjem in zavzetostjo skrbijo, da ministrstvo opravlja svoje delo. Z optimizacijo državne uprave bomo nadaljevali. Tudi pri sebi. Učinkovitejšo državo gradimo s konkretnimi dejanji. Najboljša ekipa.«

Na ministrstvo smo poslali nekaj dodatnih novinarskih vprašanj, ki jih objavimo takoj, ko jih prejmemo.