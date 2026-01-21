  • Delo d.o.o.
Minister Sajovic razkril, kdaj slovenska častnika odhajata na Grenlandijo

Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.
Slovenska častnika na misijo na Grenlandijo odhajata konec tedna, je dejal minister za obrambo Borut Sajovic.  FOTO: Voranc Vogel
STA, M. U.
 21. 1. 2026 | 13:05
 21. 1. 2026 | 13:05
Slovenska častnika na misijo na Grenlandijo v okviru mednarodne vojaške vaje Arktična odpornost odhajata konec tedna, je dejal minister za obrambo Borut Sajovic. Pojasnil je, da bosta častnika v prvi fazi na Grenlandiji nekaj dni, nadaljnje odločitve bodo sprejeli glede na potrebe.

Sledile bodo morebitne rotacije, zamenjave, krepitve, prerazporeditve, je novinarjem še dejal minister ob robu predstavitve dveh stebrov nacionalno-varnostnega sistema.

Gre za enega častnika iz poveljstva sil in enega podčastnika iz enote za specialno delovanje.

Vlada je odločitev o napotitvi dveh častnikov, ki bosta sodelovala pri načrtovanju in izvedbi vojaške vaje Arktična odpornost, sprejela v soboto na dopisni seji.

S to odločitvijo Slovenija sledi več evropskim državam, med njimi Franciji, Nemčiji, Švedski, Norveški, Finski in Nizozemski, ki so na Grenlandijo v okviru misije Arktična odpornost napotile manjše število vojaških častnikov ali drugih pripadnikov oboroženih sil. Nekateri so se sicer vmes že vrnili v domovino.

 

vladaSlovenska vojskaGrenlandijaBorut Sajovic
