Minister Šircelj napoveduje rebalans proračuna, a brez novih davkov

Minister za finance Andrej Šircelj je napovedal, da bo vlada že septembra pripravila rebalans državnega proračuna za leto 2026. Kot je povedal v enem od intervjujev, želi nova vlada zajeziti rast javnofinančnih odhodkov, stabilizirati javne finance in postopno znižati proračunski primanjkljaj pod tri odstotke bruto domačega proizvoda. Po njegovih besedah so analize ministrstva še v teku, vendar ga je presenetila napoved Evropske komisije, da bo slovenski primanjkljaj presegal tri odstotke BDP tako letos kot prihodnje leto. Eden ključnih razlogov za poslabšanje javnih financ naj bi bilo po njegovem mnenju močno povečanje javne porabe, predvsem zaradi rasti plač v javnem sektorju.

Večjo težo bi moralo imeti nagrajevanje glede na uspešnost.

Šircelj je dejal, da želi vlada okrepiti nadzor nad odhodki in oceniti učinkovitost državnih investicij, pri čemer opozarja, da je delež javnih investicij v Sloveniji med najvišjimi v Evropski uniji, medtem ko zasebne investicije zaostajajo. Minister je v intervjuju napovedal tudi spremembe plačnega sistema v javnem sektorju. Po njegovem bi morali posamezni poklici dobiti ločene plačne sisteme, večjo težo pa bi moralo imeti nagrajevanje glede na uspešnost. Po njegovem mnenju bi morali zaposleni, ki dosegajo nadpovprečne rezultate, prejeti višje plačilo, sistem pa bi moral odpraviti dosedanjo uravnilovko.

Spodbude podjetništvu

Pomemben del gospodarske politike vidi v spodbujanju podjetništva. Zavzema se za enostavnejše ustanavljanje podjetij, manj administrativnih ovir in bolj konkurenčno davčno okolje. Po njegovih besedah bi bilo treba ponovno okrepiti podjetniški duh in izboljšati možnosti za razvoj ter raziskave. Čeprav je priznal, da ima vlada med možnimi ukrepi tudi spremembe davčnih stopenj, je poudaril, da trenutno ne pripravlja zvišanja davka na dodano vrednost. Prav tako je zatrdil, da vlada ne načrtuje uvedbe novega davka na nepremičnine oziroma premoženje in da ne pripravlja novega zakona za uravnoteženje javnih financ.

Slovenski primanjkljaj bo presegal tri odstotke BDP. Šircelj je dejal, da želi vlada okrepiti nadzor nad odhodki. Pomemben del politike vidi v spodbujanju podjetništva.

Ob tem je dejal, da želi zagotoviti predvidljivo davčno okolje in stabilne javne finance, ki bodo po njegovih besedah ustvarile večjo varnost za prebivalce in gospodarstvo. Šircelj je povedal še, da je načrte nove vlade predstavil finančnim ministrom držav članic na zasedanju Sveta Ecofin. Ocenjuje, da Slovenija sicer ima javnofinančne izzive, vendar po njegovem ni v položaju, primerljivem z obdobjem bančne krize ali pandemije covida-19, težave pa ocenjuje kot rešljive.