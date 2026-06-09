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POSLOVNA STAVBA

Minister Vrtovec šefu Darsa Ribiču poslal jasno sporočilo: »Če bodo ...«

Strokovni pregled gradnje poslovne stavbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti.
Jernej Vrtovec in Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik/Zaslonski Posnetek Omrežje X/Delo UI 

Jernej Vrtovec in Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik/Zaslonski Posnetek Omrežje X/Delo UI 

Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik

Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik

Minister Jernej Vrtovec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Minister Jernej Vrtovec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Jernej Vrtovec in Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik/Zaslonski Posnetek Omrežje X/Delo UI 
Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik
Minister Jernej Vrtovec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
M. U.
 9. 6. 2026 | 15:14
 9. 6. 2026 | 15:41
2:32
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Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti.

Minister Jernej Vrtovec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Minister Jernej Vrtovec FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Kot je v ponedeljkovi izjavi za medije po ogledu delovišča na avtocesti pri Postojni dejal Vrtovec, so v NSi v preteklosti kot opozicijska stranka opozarjali na sporno ravnanje v zvezi z Darsovo novo poslovno stavbo. »Da so vsi aneksi, ki so poslovno stavbo podražili na skoraj 30 milijonov evrov, neupravičeni – zlasti način, kako je do teh aneksov prišlo,« je povedal.

Ribič se po njegovih besedah ni izločil iz odločanja v zadevah, ko je bil v posle vključen njegov brat. »Prišlo je ne samo po mojem mnenju, temveč, kot kaže, tudi po mnenju Državne revizijske komisije do nekaterih nepravilnosti. Na koncu ne gre le za davkoplačevalski denar, ampak tudi za denar vseh, ki se prevažamo po avtocesti in plačujemo vinjete ali cestnine. /.../ Tukaj morajo biti določene posledice, tako kazenske kot odškodninske,« je dejal.

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Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik
Andrej Ribič. FOTO: Jože Suhadolnik

Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa ni pokazal nepravilnosti

V Darsu so danes pojasnili, da so bili o prekrškovnem postopku obveščeni prek medijev. Poudarili so, da je stavbo gradilo več uprav, obstoječa uprava pa je dela dokončala.

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Opravljeni pravni in strokovni pregledi v družbi medtem niso pokazali nepravilnosti. »Morebitne očitke Državne revizijske komisije bomo morali najprej preučiti, zato jih v tem trenutku še ne moremo podrobneje komentirati,« so navedli v Darsu.

Odziv upravljavca državnega premoženja

Tudi v Slovenskem državnem holdingu (SDH) so se z zadevo seznanili iz medijev. Danes so že pozvali Dars, da jim predloži ugotovitve Državne revizijske komisije, ki pa jih Dars še ni prejel. »Takoj ko te ugotovitve prejmemo, jih bomo preučili in izvedli ustrezne korporativne ukrepe,« so sporočili iz SDH.

Kot so dodali v upravljavcu državnega premoženja, bodo zagotovo zahtevali izvedbo posebne revizije omenjenega posla, po potrebi pa preučili tudi morebitne druge ukrepe, kot na primer odpoklic nadzornega sveta, izrek nezaupnice upravi ali vložitev odškodninskih tožb, če bi posebna revizija ugotovila oškodovanja družbe.

 

 

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