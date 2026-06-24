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PRED ZAČETKOM TURISTIČNE SEZONE

Minister Vrtovec pričakuje težave: »Če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo pač moral nekdo odgovarjati«

Hkrati je na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč, je dejal minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec.
Hkrati se je na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč, pravi minister Vrtovec. FOTO: Dejan Javornik
Hkrati se je na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč, pravi minister Vrtovec. FOTO: Dejan Javornik
STA, B. K. P.
 24. 6. 2026 | 11:43
2:56
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Na avtocestnem križu je po oceni ministra za infrastrukturo Jerneja Vrtovca odprtih preveč delovišč hkrati. Kot je izpostavil, prihajamo v ključno turistično sezono, in če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo moral nekdo prevzeti tudi kazensko in odškodninsko odgovornost. »Kar spremljamo ta trenutek na slovenskih avtocestah, je posledica neučinkovitega ravnanja uprave Darsa in tudi bivše vlade. Jaz sem minister dobrih 14 dni in skušam odpraviti v čim večji meri te posledice, da se bodo ljudje lažje gibali po Sloveniji,« je ob robu seje občinskega sveta občine Vipava dejal minister za infrastrukturo in energetiko Vrtovec.

Danes sem z njimi govoril, bodo skrajšali dela skoraj zagotovo za 30 dni.

Med drugim se je dotaknil napovedanega zaprtja hitre ceste čez Rebrnice, kjer je potrebna izgradnja protivetrne ograje. »To pričakuje gospodarstvo, to pričakujejo tudi ljudje. Apeliram na zdajšnjo upravo Darsa, da ta dela prilagodi,« je poudaril. Verjame, da bodo izvajalci učinkoviti in čim hitrejši, tudi pri odseku Postojna. »Danes sem z njimi govoril, bodo skrajšali dela skoraj zagotovo za 30 dni,« je dejal po torkovi seji občinskega sveta. »Imamo pa mi tukaj en sistemski problem, in sicer se je hkrati na celotnem avtocestnem križu odprlo preveč delovišč in sedaj prihajamo v to ključno turistično sezono. Če bo prometni kaos velikih dimenzij, bo pač moral nekdo tudi prevzemati kazensko in odškodninsko odgovornost,« je bil kritičen minister.

Težave že jutri?

Sam pričakuje težave, saj bo v četrtek v Sloveniji praznik, začenjajo se počitnice ne le v Sloveniji, ampak tudi v tujini, zato bo gneča proti morju toliko večja. »Ne smemo kriviti ljudi, ampak tudi načrtovalce samih zapor, na primer ozkih prometnih pasov,« je ponovil. V prihodnje bo načrtovanje delovišč in razpisov drugačno, je zagotovil. Kriterij za izbor izvajalcev ne bo več le cena, ampak tudi časovna dimenzija gradnje, načrtovana zapora, urejena pretočnost ter varnost.

Prav tako smo Dars pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo.

»Mi smo družbo Dars pozvali, naj ob začetku šolskih počitnic, ko bo veliko število vozil proti morju, naj sporoči policiji, da okrepi svojo prisotnost na primorskem kraku avtoceste, zlasti pri Postojni. Pozvali smo tudi, da ima pripravljena intervencijska vozila, avtovleke za primere okvare tovornih vozil, kajti to lahko blokira celotno avtocesto do Ljubljane, pa tudi druga intervencijska vozila. Prav tako smo Dars pozvali, da oskrbuje ljudi s pitno vodo,« je dejal.

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