Minister Zlobko na vročem stolu: najprej bo obiskal romska naselja in lovil zaupanje ljudi

Komaj je prevzel posle, že brez ovinkarjenja napoveduje spremembe. Novi notranji minister Branko Zlobko priznava, da resor prevzema v »dobri kondiciji«, a hkrati opozarja, da »vse stvari niso rožnate«. Časa do konca mandata nima veliko, zato – kot pravi – stopa v službo z zavezo, da bo delal »resno, strokovno in zavzeto«. Prva naloga? Varnost. Prvi korak? Obisk romskih naselij. Ko je Zlobko prevzel poslovanje od Boštjana Poklukarja, je bilo jasno, da ga čakajo zahtevni tedni. Sam je to potrdil z iskreno oceno: »Vem, da me čaka težka naloga in upam, da jo bom uspel kvalitetno opraviti.« Kot glavni cilj izpostavlja zagotavljanje javnega reda in miru, povrnitev zaupanja ljudi v institucije in spoštovanje enakosti pred zakonom. Posebej opozarja na jugovzhodno Slovenijo, od koder prihaja in kjer se po njegovih besedah nabira največ problemov.

Zlobko želi takoj začeti z dialogom – predvsem tam, kjer je v zadnjih letih vrelo: »Ključno je sodelovanje med romskim in neromskim prebivalstvom.« Zato bo ena njegovih prvih potez obisk romskih naselij, kjer se bo pogovoril tako z ljudmi kot z občinskimi predstavniki. Pri varnostnih izzivih računa na nov zakon, t. i. Šutarjev zakon, ki ga je vlada pripravila po tragičnem napadu v Novem mestu. Možnosti, da bi bil lahko sprejet prej, ne zanika: »Verjetno bi ga lahko sprejeli prej, a so bile druge prioritete.«

Zlobko želi takoj začeti z dialogom – predvsem tam, kjer je v zadnjih letih vrelo. FOTO: Leon Vidic/delo

Kljub temu verjame, da gre za pomembno orodje, a opozarja: policija sama ne zmore. Brez centrov za socialno delo, davkarije in pravosodja ne bo šlo. Kot eno izmed najbolj perečih težav Zlobko izpostavlja kadrovsko podhranjenost policije, ki jo je treba nujno reševati. Menjav v svojem timu sicer ne načrtuje – razen zamenjave generalne sekretarke. »Upam, da bomo v kratkem mandatu nekatere stvari uspeli rešiti, za druge pa pripraviti temelje.« Zlobko se je ob prevzemu zahvalil premierju za zaupanje in Poklukarju za »veliko opravljeno delo«.

Poklukar: ‘Resor predajam v odlični kondiciji’

Odhajajoči minister Boštjan Poklukar je ob slovesu dejal, da ga veseli, da ga je nasledil prav Zlobko – človek, s katerim sta dobro sodelovala že v parlamentu: »Prepričan sem, da mu resor predajam v odlični kondiciji,« je dejal.

Med dosežki svojega mandata je izpostavil:

večanje števila zaposlenih v policiji,

modernizacijo in depolitizacijo policije,

zmanjšanje nezakonitih migracij,

zmanjšanje korupcije,

popravke osebnih izkaznic za italijansko in madžarsko manjšino,

nakup dveh helikopterjev za nujno medicinsko pomoč,

pripravo Šutarjevega zakona po napadu na Novomeščana – dogodku, ki je vodil k njegovemu odstopu.

Zdaj pa bo moral nove izzive prevzeti Zlobko – s časovno omejenim mandatom in visokimi pričakovanji javnosti. Novi minister stopa v službo z velikimi obljubami in še večjimi izzivi. Ali mu bo uspelo okrepiti varnost, utišati napetosti in vrniti zaupanje državljanov? Slovenija bo odgovor dobila kmalu.