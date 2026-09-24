Ministre smo vprašali, kako v njihovem gospodinjstvu občutijo draginjo: koliko odštejejo za gorivo in nakupe

Kako se z naraščajočimi cenami spopadajo člani vlade? Vsem ministrom smo poslali vprašanja o tem, kako sami občutijo dražjo hrano, goriva, energijo in druge življenjske stroške. Konkretnejše odgovore smo prejeli le od nekaterih, večina pa je ostala pri splošnih pojasnilih o ukrepih vlade. Ministre smo med drugim vprašali, koliko vozil imajo v gospodinjstvu, koliko mesečno porabijo za gorivo, ali so zaradi višjih cen spremenili navade in pri katerih stroških najbolj občutijo podražitve. Večina ministrov ni konkretneje odgovorila na vprašanje, saj da gre za zasebne podatke.

Skupna točka skoraj vseh odgovorov je bila podobna, da draginjo občutijo vsi, tudi člani vlade, država pa po njihovih navedbah išče ukrepe za blažitev posledic.

Večina ministrov se ni opredelila do tega, ali so zaradi dražjih življenjskih stroškov morali spremeniti katero od svojih vsakodnevnih ali družinskih potrošniških navad. Prav tako nihče od ministrov ni razkril, koliko njihovo gospodinjstvo mesečno nameni za gorivo.

Franci Matoz: »Rast cen občutimo vsi državljani, tudi člani vlade«

Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matoz je poudaril, da višji stroški vplivajo na vse prebivalce. »Rast cen občutimo vsi državljani, tudi člani vlade. Vlada si močno prizadeva omejiti posledice visokih cen in išče različne možnosti za ukrepanje, da bi čim učinkoviteje ublažila pritisk visokih cen na prebivalstvo in gospodarstvo,« so zapisali v odgovoru.

Ob tem je izpostavil zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki po njegovih besedah predvideva znižanje DDV na osnovna živila in energente. »Minister Matoz upa, da bodo ljudje glasovali za višje plače, nižjo ceno hrane, torej za razvojni zakon in ne proti zdravemu razumu,« so navedli.

Čeprav so se cene hrane avgusta nekoliko znižale, so gospodinjstva še vedno pod pritiskom višjih stroškov. Tudi storitve so bile v letu dni dražje za 4,3 odstotka, kar se pozna pri številnih vsakodnevnih izdatkih. FOTO: Jože Suhadolnik

Jernej Vrtovec: tudi ministri občutijo dražje gorivo

Na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, ki ga vodi Jernej Vrtovec, so odgovorili, da višje cene vplivajo tudi na ministrovo gospodinjstvo. »Draginja danes vpliva na vsakdan vseh ljudi in tudi ministri pri tem niso izjema. Tudi strošek goriva v ministrovem gospodinjstvu se iz meseca v mesec spreminja, saj je odvisen od števila opravljenih poti in drugih obveznosti,« so zapisali.

Dodali so, da so višje cene goriv povezane z razmerami na mednarodnih energetskih trgih. »Prav zato si vlada prizadeva izkoristiti vse možnosti, ki so ji na voljo, da bi posledice visokih cen čim bolj ublažila tako za gospodinjstva kot za gospodarstvo,« so pojasnili.

Mihael Zupančič: Zdaj se raje odločamo za hojo, kolo ali javni prevoz

Minister za pravosodje Mihael Zupančič je med redkimi razkril, da se draginja že občuti v njihovem vsakdanu. Pojasnil je, da imajo v gospodinjstvu dve osebni vozili, eno na bencinski in eno na dizelski pogon, a da po novem uporabljajo alternative. »Podobno kot večina slovenskih gospodinjstev tudi mi občutimo, da so se stroški prevoza in goriva v zadnjem obdobju opazno povišali. Zato se, kadar je le mogoče, raje odločamo za hojo, kolo ali javni prevoz.«

Tudi pri drugih stroških opaža rast cen. »Enako kot v vsakem drugem slovenskem gospodinjstvu tudi mi doma občutimo rast cen pri vsakodnevnih nakupih, stroških prevoza in energije.« Ob osebnem odgovoru je dodal tudi politični pogled na ukrepe vlade. Izpostavil je interventni zakon, ki predvideva nižji DDV na osnovna živila in energente. Ob tem je navedel, da »zakon predvideva znižanje DDV na osnovna živila z 9,5 na 5 odstotkov, možnost začasnega znižanja DDV na elektriko, zemeljski plin, daljinsko ogrevanje in drva ter nižjo obdavčitev dohodka iz oddajanja stanovanj v najem.«

»Podobno je pri zakonu o ZSOKOK-u, ki bi okrepil pregon korupcije in gospodarskega kriminala. Po metodologiji Evropskega parlamenta zaradi korupcije iz slovenskega bruto domačega proizvoda vsako leto izpuhti 3,5 milijarde evrov, kar je 10 milijonov na dan. To je denar, ki bi ga lahko namenili za nižje davke, boljše plače v zdravstvu in šolstvu ali nujne naložbe v ceste in vrtce – namesto da izgine v žepih tistih, ki jemljejo, kar ni njihovo,« je jasen minister in dodaja: »Ljudje ne potrebujejo pojasnil, zakaj se stvari zapletajo. Dovolj imajo izgovorov. Potrebujejo nižje položnice, cenejšo hrano na mizi in učinkovit pregon tistih, ki jim ta denar jemljejo.«

Cene življenjskih potrebščin v Sloveniji so bile avgusta 2026 medletno višje za 3 odstotke. Najbolj so k rasti prispevali dražji stroški bivanja in energentov, kjer so bile cene višje za 8,1 odstotka. FOTO: Arhiv Dela

Valentin Hajdinjak: Pri hrani pazimo, da jo čim manj zavržemo.

Na vprašanja o tem, kako visoke cene življenjskih potrebščin občutijo ministri v vsakdanjem življenju, je odgovoril tudi minister za obrambo Valentin Hajdinjak. Priznal je, da se podražitve dotikajo tudi njegovega gospodinjstva. »V gospodinjstvu imamo dva osebna avtomobila, višje cene goriva, hrane, energentov in drugih življenjskih potrebščin pa občutimo tudi v družinskem proračunu. Pri nakupih hrane ravnamo preudarno in skrbimo predvsem za to, da je čim manj zavržemo.«

Minister je izpostavil tudi ukrepe vlade, ki naj bi blažili pritisk visokih življenjskih stroškov na ljudi in gospodarstvo. Po njegovih besedah država pri tem nima neomejenega manevrskega prostora, saj na cene vplivajo tudi zunanje okoliščine, na katere Slovenija nima neposrednega vpliva, pri nekaterih ukrepih pa je treba upoštevati evropska pravila. »Prav zato težko razumem nasprotovanje razvojnemu zakonu, ki med drugim predvideva tudi ukrepe za razbremenitev gospodinjstev, kot sta znižanje DDV na določena osnovna živila in energente,« je še odgovoril minister.

Tone Kajzer: Izogibam se nepotrebnim nakupom

Minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer je odgovoril, da osebnega avtomobila nima, »zato stroški goriva pri meni niso pomemben del mesečnih izdatkov. Seveda pa rast cen energentov in goriv posredno vpliva tudi na cene številnih drugih izdelkov in storitev, zato se njen učinek občuti širše.«

Minister je povedal, da rast cen najbolj opazi pri vsakodnevnih nakupih in storitvah. »Inflacijo se najbolj konkretno opazi pri vsakodnevnih nakupih in storitvah. Predvsem pri hrani, energiji, gostinskih storitvah in različnih storitvah za gospodinjstvo. Posamezna podražitev morda ni zelo opazna, seštevek mesečnih izdatkov pa pokaže precej jasno razliko glede na obdobje pred nekaj leti,« je pojasnil.

Ob tem je povedal, da zaradi višjih življenjskih stroškov ni sprejel velikih sprememb, je pa pri porabi bolj previden. »Ne gre za radikalne spremembe, sem pa bolj pozoren na smotrnost porabe. Pri večjih izdatkih primerjam ponudbo, izogibam se nepotrebnim nakupom in nasploh skušam ravnati racionalno,« je zapisal.

Dodal je še, da podražitve ne prizadenejo vseh gospodinjstev enako. »Za gospodinjstva z nižjimi prihodki pomenijo podražitve bistveno večjo obremenitev, zato politike življenjskih stroškov ne moremo presojati zgolj skozi lastno osebno izkušnjo,« je poudaril.

Ignacija Fridl Jarc občuti podražitve

Z Ministrstva za kulturo, ki ga vodi dr. Ignacija Fridl Jarc, so sporočili, da višje cene občuti tudi ministrica. »Rast cen občutijo vsi prebivalci, tudi ministrica za kulturo dr. Ignacija Fridl Jarc. Višje cene se odražajo pri vsakodnevnih nakupih, prevozih, energentih in drugih izdatkih gospodinjstev.«

Dodali so, da ministrica posebno pozornost namenja »racionalni porabi sredstev in učinkovitejšemu izvajanju postopkov.«. Pri tem so dodali, da »si vlada prizadeva omejiti posledice rasti cen in išče ukrepe za ublažitev njihovega vpliva na prebivalstvo in gospodarstvo, a je pri nekaterih ukrepih zaradi pravil Evropske unije potrebno soglasje oziroma odobritev Evropske komisije.«

Janez Cigler Kralj: »Rast cen občutimo vsi, tudi ministri«

Na Ministrstvu za kmetijstvo, ki ga vodi Janez Cigler Kralj, so poudarili, da podražitve občutijo vsi. »Rast cen občutimo vsi, tudi ministri, saj se višji stroški odražajo pri vsakodnevnih nakupih, prevozih, energentih in drugih izdatkih gospodinjstev.«

Tudi na kmetijskem ministrstvu so izpostavili vladne ukrepe in možnost znižanja DDV na osnovna živila in energente.

Mateja Ribič: Vlada proučuje možnosti

Na Ministrstvu za demografijo, družino in socialne zadeve, ki ga vodi Mateja Ribič, so odgovorili podobno. »Rast cen zaradi razmer na svetovnih trgih občutimo vsi, tudi predstavniki vlade. Vlada se razmer zaveda, zato proučuje različne možnosti, s katerimi bi lahko čim učinkoviteje ublažila pritisk visokih cen na prebivalstvo in gospodarstvo.«

Dizel je septembra presegel psihološko mejo dva evra za liter, dražji energenti pa še naprej povečujejo stroške vsakdanjega življenja. FOTO: Blaž Samec

Polona Rifelj rast cen zaznava pri vsakodnevnih nakupih

Ministrica za okolje in prostor Polona Rifelj je poudarila, da se zaveda, kako močno višje cene goriv, hrane, energije in storitev vplivajo na vsakdanje življenje ljudi. »Rast življenjskih stroškov zaznava tudi sama, predvsem pri vsakodnevnih nakupih in stroških mobilnosti,« so pojasnili v odgovoru.

Podrobnejših podatkov o vozilih, mesečni porabi in potrošniških navadah svojega gospodinjstva ministrica ni razkrila. Pojasnili so, da gre tudi za vprašanja, ki posegajo v zasebnost družinskih članov, ki niso javne osebe. Ob tem je dodala, da službenega vozila nima, v njenem gospodinjstvu pa z izdatki ravnajo preudarno in jih prilagajajo trenutnim razmeram.

Zaradi pritiska, ki ga visoke cene povzročajo gospodinjstvom, je ministrica komentirala tudi ukrepe za blaženje draginje. »Prav zaradi pritiskov, ki jih visoke cene povzročajo gospodinjstvom, ministrica težko razume sindikalna nasprotovanja zakonskim rešitvam, katerih namen je znižanje DDV na osnovna živila in energente ter s tem neposredna razbremenitev ljudi,« so zapisali.

Suzana Lep Šimenko: podražitve pri hrani, energiji in prevozu

Z Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki ga vodi ministrica Suzana Lep Šimenko, so sporočili: »Ministrica se tako kot vsi drugi v vsakdanjem življenju srečuje s posledicami rasti cen. Te se odražajo zlasti pri nakupu hrane in drugih osnovnih potrebščin ter pri stroških prevoza, energije in preostalih rednih izdatkih.« Tudi tam so poudarili, da so nekateri ukrepi vlade povezani s pravili Evropske unije.

O tem, kako draginja vpliva na njihova gospodinjstva, smo povprašali vse ministre in predsednika vlade. Do zaključka članka svojih odgovorov niso poslali predsednik vlade ter ministrstva za finance, obrambo, izobraževanje, gospodarstvo in delo. Če jih bomo prejeli naknadno, jih bomo dodali v članek.