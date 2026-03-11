  • Delo d.o.o.
LAŽNI POSNETKI

Ministrica Bratušek podala kazensko ovadbo: »Gre za nedopustne laži ... take stvari se v naši državi ne bi smele dogajati«

Tudi nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković je poudarila, da so posnetki ponarejeni.
FOTO: Jože Suhadolnik
FOTO: Jože Suhadolnik
STA, N. P.
 11. 3. 2026 | 18:27
1:34
A+A-

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je danes podala kazensko ovadbo zoper neznane storilce v zvezi z domnevnimi posnetki pogovorov funkcionarjev Svobode, na katerih so izrečeni tudi očitki zoper njo, češ da naj bi se okoristila z javnimi sredstvi. »Gre za nedopustne laži,« je dejala ob robu današnjega dogodka ob prevoznosti drugega tira. »Vsi, ki me poznajo, vejo, da gre za res nesramne laži. Ali je za to razlog predvolilni čas, ne vem, ampak take stvari se v naši državi ne bi smele dogajati,« je v izjavi za medije dejala ministrica Bratušek. Ko bodo storilci znani, bo podala še odškodninsko tožbo, je napovedala.

V zadnjih dneh je bilo na anonimnem Facebook profilu in v javnosti namreč objavljenih več posnetkov, ki so predstavljeni kot domnevni pogovori funkcionarjev Svobode. Nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković naj bi v pogovoru z generalno sekretarko vlade Barbaro Kolenko Helbl infrastrukturni ministrici Alenki Bratušek očitala krajo javnih sredstev prav pri projektu gradnje drugega tira. Tudi nekdanja generalna sekretarka Svobode Vesna Vuković je danes v izjavi za javnost poudarila, da so posnetki njenih domnevnih pogovorov z drugimi funkcionarji stranke ponarejeni, posnetek njenega glasu pa pridobljen nezakonito.

