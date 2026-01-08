  • Delo d.o.o.
To so megainfrastrukturni projekti, ki se v Sloveniji zaključujejo letos

Slovenija je na poti k moderni infrastrukturi.
Alenka Bratušek FOTO: Leon Vidic, Delo
Alenka Bratušek FOTO: Leon Vidic, Delo
S. N.
 8. 1. 2026 | 09:44
 8. 1. 2026 | 11:47
1:24
Slovenska ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je na Facebooku z javnostjo delila ključne dosežke svojega mandata in vizijo za prihodnost infrastrukture v Sloveniji. Zapisala je: »Zaključujemo največje infrastrukturne projekte. Tudi vizija za naslednji mandat je jasna in uresničljiva.« Med izpostavljenimi megaprojekti so:

  • drugi tir;
  • nova cev skozi Karavanke;
  • nova železniška postaja v Ljubljani.

»Na področju železnic bomo zgradili vzporedni levi tir na 2. tiru in ukinili staro progo skozi Črni Kal; pripravili dokumentacijo za novo hitro progo med Ljubljano in Mariborom; začeli gradnjo dvotirnih prog do Kamnika, Kranja in Ivančne Gorice. Na področju cest bomo zaključili z gradnjo 3. razvojne osi na severu; širili vpadnice v Ljubljano in razširili ljubljanski avtocestni obroč.«

Ministrica je ob tem poudarila, da je cilj države zagotoviti bolj enakomerno infrastrukturno pokritost in zmanjšati regionalne razlike. Fokus v aktualnem mandatu je modernizacija železniške in cestne infrastrukture, skrajševanje časovnih povezav med regijami in povečevanje varnosti prometa.

Alenka Bratušekdrugi tirinfrastrukturagradnjaministrstvo za infrastrukturoželeznicaSlovenijaprometna infrastruktura
