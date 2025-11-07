  • Delo d.o.o.
O ODSTOPU NE RAZMIŠLJA

Ministrica Čalušić zavrnila poziv poslanke NSi Čadonič Špelič

V uradu informacijskega pooblaščenca so pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo.
Mateja Čalušić FOTO: Blaž Samec
Mateja Čalušić FOTO: Blaž Samec
STA, A. G.
 7. 11. 2025 | 19:21
 7. 11. 2025 | 19:21
A+A-

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić o odstopu ne razmišlja, so današnji poziv NSi k takšni potezi komentirali na ministrstvu. Trenutno je po njihovih besedah bistvenega pomena okrepiti informacijsko varnost in zaščititi javni interes.

Poslanka NSi Vida Čadonič Špelič je ministrico pozvala, naj prevzame odgovornost za to, da je lahko prišlo do nepooblaščenega dostopa do podatkov okoli 873.000 ljudi v informacijskem sistemu uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Po njenih besedah bi morala ministrica zagotoviti revizijo informacijske varnosti v celotnem resorju in odstopiti.

Kot je med drugim dejala Čadonič Špelič, je Informacijski pooblaščenec upravo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov v njenih registrih obvestil že 29. oktobra, a nista niti uprava niti pooblaščenec do tega četrtka obvestila nikogar, čeprav bi morala to storiti v 72 urah.

Uprava za varno hrano je namreč v četrtek objavila, da je prejšnji teden prejela obvestilo o nepooblaščenem dostopu do osebnih podatkov prek spletne strani s seznamom registriranih fitofarmacevtskih sredstev. Uporabljeni način nepooblaščenega vstopa je omogočil dostop do osebnih podatkov 873.201 fizične osebe, ki so bile v preteklosti zavezane vpisu v registre, ki jih vodijo ministrstvo za kmetijstvo ter organi v njegovi sestavi, ali pa so bili predmet nadzora inšpekcij na področju kmetijstva.

Odstop direktorice uprave

Po incidentu je danes odstopila direktorica uprave Vida Znoj.

V uradu informacijskega pooblaščenca so danes pojasnili, da je vrsta ranljivosti že znana, a je še ne razkrivajo. Po njihovih navedbah sicer ni znamenj, da bi bili nezakonito pridobljeni osebni podatki zlorabljeni.

Inšpekcijski postopek medtem še poteka. Ker gre za osebne podatke izredno velikega števila posameznikov, zadevo obravnavajo z visoko prioriteto.

Potekata tudi forenzična preiskava vladnega urada za informacijsko varnost in kriminalistična preiskava suma kaznivega dejanja.

Vida Čadonič ŠpeličodstopvarnostMateja ČalušićNSipoziv
19:04
Novice  |  Slovenija
ŠUTARJEV ZAKON

Predstavnik Romov opozarja: »Ti ukrepi bi nas lahko pahnili v še večjo revščino«

Predsednik Zveze za razvoj romske skupnosti iz Črnomlja Zvonko Golobič opozarja, da bo zakon v tej obliki med Romi »izkopal socialno brezno«.
7. 11. 2025 | 19:04
18:41
Novice  |  Slovenija
PRODAJA

Bi imeli slovenski policijski avto?

Možno se je dogovoriti za ogled.
7. 11. 2025 | 18:41
18:25
Lifestyle  |  Stil
SLADKO SPANJE

Spanje pozimi: savna pod odejo, nikakor! Ta material je najslabša izbira

Idealna posteljnina je iz materialov, ki že po naravni poti uravnavajo temperaturo ter pretok zraka; le tako naš spanec ne bo moten
7. 11. 2025 | 18:25
18:23
Novice  |  Slovenija
VARNOSTNI INCIDENT

Direktorica uprave za varno hrano po vdoru v bazo osebnih podatkov odstopila

Odstop Vide Znoj naj bi po neuradnih informacijah zahteval premier Robert Golob.
7. 11. 2025 | 18:23
18:16
Bulvar  |  Tuji trači
PREDATOR V HARRODSU

Poslana na vsiljiv ginekološki pregled, to trdi domnevna žrtev Mohameda Al Fayeda

Tarča preiskovalcev zdaj pariški luksuzni hotel.
7. 11. 2025 | 18:16
18:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Kako bi se obnašali ljudje ob koncu sveta?

Znanstveniki so uporabili igro ArcheAge. Igralci so lahko igrali kot običajno, opravljali naloge, raziskovali, napredovali in kopičili opremo, kot so želeli. A pri tem so vedeli, da se bo po pretečenih 11 tednih igranja strežnik z igro izbrisal in da bodo izgubljeni vsi njihovi dosežki.
Staš Ivanc7. 11. 2025 | 18:00

