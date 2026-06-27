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Ministrica Fridl Jarc napoveduje: obnova Drame gre v višjo prestavo, to so podrobnosti

Nova ministrica za kulturo je med drugim spregovorila o načrtih ministrstva, o težavah, ki so jih prevzeli od prejšnje vlade.
Ignacija Fridl Jarc ni le političarka, ampak tudi filozofinja, založnica, komparativistka, kritičarka in publicistka. FOTO: Jože Suhadolnik
Ignacija Fridl Jarc ni le političarka, ampak tudi filozofinja, založnica, komparativistka, kritičarka in publicistka. FOTO: Jože Suhadolnik
B. K. P.
 27. 6. 2026 | 12:26
 27. 6. 2026 | 12:37
5:30
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Ignacija Fridl Jarc je ravno prevzela mesto ministrice za kulturo, a se je že prijazno odzvala povabilu na intervju in z novinarjem Andrejem Predinom sta se v njem dotaknila večine perečih tem. Fridl Jarc, ki ni le političarka, ampak tudi filozofinja, založnica, komparativistka, kritičarka in publicistka, je med letoma 2020 in 2022 na ministrstvu za kulturo zasedala mesto državne sekretarke in si nabirala izkušnje. Polje kulture je že takrat dobro poznala, saj je desetletja v njem delovala tudi kot literarna in gledališka kritičarka ter založnica.

Kaj bi v tem kontekstu označili za največje dosežke ministrstva med vašim prvim mandatom in kaj bo prva stvar, v katero boste zagrizli v novem?

Ministrstvo za kulturo že v nazivu nosi ime Republike Slovenije. Torej poudarja svojo slovensko identiteto in zavezanost slovenski kulturi, slovenski državi, slovenskemu narodu in jeziku. Eden od večjih dosežkov preteklega obdobja je bila gotovo ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve. To je naloga, ki me je, žal, ponovno pričakala. Predhodna vlada je ta muzej priključila Muzeju novejše zgodovine in kot posebno darilo državljanom ob praznovanju 35-letnice samostojne Slovenije je ta zdaj ponovno zaživel kot samostojen muzej. Njegov sedež je na Metelkovi 6, ki je v lasti ministrstva za kulturo. 

Dela bo veliko, med drugim se boste prioritetno lotili tudi nekaterih infrastrukturnih problemov.

Glavni problem je gotovo obnova ljubljanske Drame, ki se celoten prejšnji mandat ni premaknila z mrtve točke. Že ob primopredaji poslov leta 2020 smo namreč Asto Vrečko opozorili, da zaradi nasprotovanja okoliških stanovalcev ne bodo prejeli soglasja za povečanje stavbe in izkop globoke gradbene jame. Tudi geologi opozarjajo, da je zemljina zaradi podvodnih tokov na tem mestu zelo nestabilna. V prihodnjih tednih bomo sprejeli odločitev, kako nadaljevati. 

Nagibam se k temu, da se obnovi obstoječa stavba Drame in se izkopavanj ne odobri. Vemo, kakšne posledice je imel izkop jame za ljubljansko opero, zato se želimo izjemno visokim, nepotrebnim dodatnim stroškom na sosednjih stavbah zaradi posledic gradnje vsekakor izogniti. Načrtujemo še skupne depoje za javne zavode, kar bi prineslo dodatno racionalizacijo stroškov, saj zdaj vsak javni zavod za visoko ceno najema svoja skladišča.

V novo kohezijsko perspektivo, to je črpanje evropskih sredstev, bomo poskušali vključiti čim več vlaganj v infrastrukturo, da bi tudi na tak način poskrbeli za intenzivne investicije v javnih zavodih, kulturnih domovih po vsej Sloveniji in vlaganja v našo kulturno dediščino.

Napovedanih je tudi nekaj zakonskih sprememb.

Naše zakonodajne rešitve morajo biti usmerjene predvsem v debirokratizacijo, kar je prav tako ena od koalicijskih zavez. Predvsem bo treba pripraviti zakonodajo, povezano z umetno inteligenco in avtorskimi pravicami. Zaščititi je treba brezplačno črpanje obstoječih knjižnih virov za delovanje umetne inteligence in doseči, da bodo vsi izdelki na področju kulture, ki so z njo ustvarjeni, tudi ustrezno označeni. Vrhunec našega dela na zakonodajnem področju bo priprava posebnega zakona o slovenskem jeziku. Da gre za pereč problem, sem opažala že na Slovenski matici. Ne mislim zgolj na slabše znanje slovenščine, kar dokazujejo vsakokratna preverjanja znanja v osnovnih šolah. Veliko bolj so presenetljive in skrb vzbujajoče pobude akademskih krogov, da bi določen del predavanj na slovenskih fakultetah izvajali v tujih jezikih.

Za navidezno željo po internacionalizaciji in dostopnosti našega izobraževanja mednarodnim študentom se skriva tujejezični kulturni hegemonizem. V 21. stoletju imamo namreč na razpolago ustrezno tehnologijo, ki lahko v živo prevaja predavanje v slovenščini v materni jezik tujejezičnega govorca. Ključno je torej, da svoj odnos do jezika uzakonimo tako, da bo slovenščina ne samo zaščitena, ampak tudi spoštovana.

Med pogovorom o zakonodaji ste omenili umetno inteligenco. Gre za tehnologijo, ki že posega in bo še bolj korenito spremenila družbo.

Najlažje bi seveda bilo, če bi lahko tem spremembam ubežali in vrnili vse skupaj v čas, ko so ljudje radi brali, ko smo se zanašali izključno na lastno ustvarjalno moč. Ne nazadnje je kultura vzniknila iz človekove potrebe, da ne zadovoljuje zgolj vsakdanjih naravnih potreb, ampak iz notranjih vzgibov poskuša drugemu sporočiti nekaj lepega in dobrega. Umetna inteligenca je posegla prav v temeljno vprašanje človekove individualne ustvarjalnosti.

Po svetu trenutno potekajo intenzivne razprave, kako sprejeti realnost umetne inteligence in hkrati zagotavljati, da bo človek znal spoštovati in se zanašati predvsem na lastno ustvarjalno moč. Rešitve niso enostavne. Gotovo pa bomo dosledno zahtevali, da se produkti umetne inteligence jasno označijo, in podpirali izključno umetnost, ki vznika iz človekove individualne ustvarjalne moči.

Celoten pogovor z novo ministrico za kulturo Ignacijo Fridl Jarc si lahko preberete v članku na spletni strani Dela: Fridl Jarc: Vsak evro, ki ga porabimo za birokracijo, pomeni manj za kulturo

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