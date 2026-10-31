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»ZAČETKI SLOVENSKE KNJIŽNE BESEDE SO KRŠČANSKI«

Ministrica Fridl Jarc Slovencem sporočila, kaj je naša dolžnost: »Rušimo vse, kar so zgradili naši predniki!« (VIDEO)

Motijo jo tujejezični napisi v javnem prostoru, upadanje bralne pismenosti in vse večje podrejanje slovenščine tehnološkemu svetu.
Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ob dnevu reformacije Slovencem namenila odločno sporočilo. FOTO: Omrežje X Vlade Rs/delo Ui
Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ob dnevu reformacije Slovencem namenila odločno sporočilo. FOTO: Omrežje X Vlade Rs/delo Ui
M. U.
 31. 10. 2026 | 13:28
 31. 10. 2026 | 14:20
4:08
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Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je ob dnevu reformacije Slovencem namenila odločno sporočilo. Opozarja, da je naša skupna dolžnost varovati slovenski jezik, ki je temelj narodne identitete. Pri tem ni skoparila s kritikami. Motijo jo tujejezični napisi v javnem prostoru, upadanje bralne pismenosti in vse večje podrejanje slovenščine tehnološkemu svetu. Po njenem prepričanju s takšnim odnosom ogrožamo dediščino, ki so jo stoletja gradili naši predniki.

Na petkovi državni proslavi v Gledališču Park v Murski Soboti je spomnila na izjemno zapuščino Primoža Trubarja, ki je s prvima slovenskima tiskanima knjigama, Katekizmom in Abecednikom, postavil temelje slovenskega knjižnega jezika. »Primož Trubar je pred stoletji prepoznal, da je naš jezik naš skupni dom,« je poudarila ministrica. Po njenih besedah Slovenci svoje identitete nismo gradili z osvajanjem ozemelj, temveč z jezikom, knjigo in kulturno dediščino. »Zato je naša skupna dolžnost, da jih z enakim ponosom čuvamo in utrjujemo, branimo in hranimo,« je pozvala.

Ministrica opozarja: Slovenci sami rušimo svojo dediščino

Fridl Jarčeva je v nagovoru opozorila na pojave, ki po njenem mnenju ogrožajo položaj slovenskega jezika. Posebej je izpostavila tujejezične napise v javnem prostoru, slabšanje bralne pismenosti in poskuse, da bi knjižni jezik vse bolj izenačevali s pogovornim. Kritična je bila tudi do podrejanja slovenščine zahtevam sodobnega digitalnega sveta in položaja slovenskega jezika na univerzah. Opozorila je, da s takšnim ravnanjem »rušimo vse, kar so zgradili in utemeljili naši duhovni očetje«, med katere je uvrstila Primoža Trubarja, Jurija Dalmatina in Adama Bohoriča.

Ministrica je tako poudarila, da spoštovanje maternega jezika ne sme ostati zgolj pri prazničnih govorih, temveč mora biti vidno tudi v vsakdanjem življenju.

»Začetki slovenske knjižne besede so krščanski«

Pomemben del njenega govora je bil posvečen tudi krščanskim koreninam slovenske kulture. Spomnila je, da so že Brižinski spomeniki, najstarejši ohranjeni zapisi v zgodnji slovenščini, povezani s krščanskim verskim izročilom. Pomembno vlogo pri razvoju pisne kulture so pozneje odigrali samostanski pisarji, protestantski reformatorji in številni drugi ustvarjalci.

Ob dnevu reformacije vrata za obiskovalce odprla predsedniška palača

Ob dnevu reformacije je danes svoja vrata odprla predsedniška palača, kjer so si obiskovalci lahko ogledali delovne in protokolarne prostore. Predsednica republike Nataše Pirc Musar je pozdravila obiskovalce in poudarila, da smo Slovenci skupnost, ki jo določa jezik bolj kot zamejenost nekega teritorija.

Ministrica je poudarila, da je krščanstvo skozi stoletja odločilno sooblikovalo slovensko duhovno življenje in književnost. Po njenem mnenju slovenske kulturne zgodovine zato ni mogoče razumeti brez poznavanja njenih verskih korenin. Ob tem je izpostavila tudi pomen Trubarjevega prizadevanja, da bi slovenski jezik postal jezik knjig in zahtevnejših duhovnih vsebin, dostopnih običajnemu človeku.

Slovencem položila na srce: besedam morajo slediti dejanja

Ministrica je na koncu opozorila, da praznovanje dneva reformacije ne sme biti samo spominjanje zgodovinskih dosežkov. Slovence je pozvala, naj do svojega jezika in kulturne dediščine ravnajo odgovorno ter se zavedajo, da njuno ohranjanje ni samoumevno. »Moč besede, kot nas je učil Trubar, namreč ni v tem, da jo izrekamo ali zapišemo, ampak v tem, kaj z njo naredimo,« je poudarila. Ob državnem prazniku je državljanom zaželela, da bi ga preživeli s ponosom in spoštovanjem do slovenske kulture ter z odgovornim odnosom do maternega jezika.

 

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