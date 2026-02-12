Ministrica Vrečko nad SDS: Kradejo, prirejajo in celo služijo z našo umetnostjo – nižje res ne gre

»SDS ima te sporne prakse naprav redno. Oni ne cenijo naše dediščine, SDS ne ceni naše kulture, še manj pa umetnikov.To je tretji primer v enem letu. Prvi je bil v času referenduma, ko so vzeli brez dovoljenja umetnice in fotografa podobo Maje Smrekar za referendum. In tudi dali na plakate in tako naprej. Potem je bil primer fotografije znamenite kultnega Joca Žnidaršiča na Triglavu, kjer je SDS spet ni dobila dovoljenja ne družine, ne potomcev, ne Muzeja, novejše in sodobne zgodovine, ki hrani to delo. Hkrati so z delom še manipulirali, sploh nedopustno in sedaj imamo primer s stranko povezanega inštituta oziroma zavoda, kar koli že to je, ki je brezsramno vzela podobo Kofetarice in za povrh vsega spet manipulirala, V podobo dala brzostrelko, kar je nedopustno in povrh vsega še iskala zaslužek, ker majice prodajajo. Jaz mislim, da nižje od tega pa res že ne gre,« pravi kulturna ministrica Asta Vrečko o tem, kaj primer s Kofetarico znova pove o SDS. V objavi Levice je zraven pripisano, da kradejo, prirejajo in za nameček še služijo s prodajo, ne da bi kogarkoli vprašali za dovoljenje.

Ena najbolj znanih slovenskih umetnin, Kofetarica Ivane Kobilca, je pred kratkim pristala v nenavadni vlogi: v rokah ne drži skodelice, temveč brzostrelke thompson – in to na majici, ki jo je prodajalo društvo Nova smer. Podobo slavne slike so računalniško predelali in jo ponujali za 19,99 evra, čeprav za to niso imeli soglasja lastnika in Narodne galerije. Kljub temu da društvo trdi, da gre za “parodijo” in “pravi hit za mlade”, je sporno majico nato umaknjeno iz prodaje po pozivu lastnika slike. I