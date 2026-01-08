Ministrica za zdravje glede odhoda ortopedov: Vsak se lahko svobodno odloči, kje bo delal

Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je glede odhoda ortopedov iz ljubljanskega UKC med zasebnike dejala, da nima razloga, da ne bi zaupala vodstvu kliničnega centra. »Oni razporejajo delo in če rečejo, da bodo lahko izpolnili program, ga bodo lahko izpolnili,« je prepričana. Poudarila je, da se lahko vsak svobodno odloči, kje bo delal. Ministrica je v izjavi po obisku Bolnišnice Postojna dejala, da imajo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana zagotovo načrt, kako se bodo po odhodu ortopedov na novo organizirali in razdelili delo, da bodo dosegli delovni plan. Po njenih besedah jim je sicer žal vsakega, ki gre iz javnega sektorja.

Ozadja odhodov ortopedov ministrica ne pozna in meni, da je to stvar poslovodstva, ki dela s svojimi zaposlenimi. Na vprašanje, kako zadržati kadre v javnem sektorju, pa je odgovorila, da so glavna stvar izboljšani delovni pogoji. »Veste, da smo na tem naredili zelo veliko, tako preko investicij, na drugi strani pa smo izboljšali plačne modele, ki bolj realno odražajo stroške, ki nastajajo pri delu,« je povedala. Dodala je, da so uvedli tudi različne motivacije v okviru plačne reforme in zakona o zdravstveni dejavnosti. »Vse to so načini, s katerimi se trudimo, da okrepimo javni zdravstveni sektor,« je povedala.

Bolnišnica trenutno kadrovsko dobro zasedena

Iz UKC Ljubljana naj bi po dvomesečnem odpovednem roku odšli tudi štirje maksilofacialni kirurgi, ki so dali odpoved decembra. Ministrica je danes dejala, da je sestanek o maksilofacialni kirurgiji sklican za 23. januar. Eden od kirurgov je za STA dejal, da pogoje, pod katerimi bi ostali v kliničnem centru, poznata vodstvo kliničnega centra in ministrstva za zdravje, tičejo pa se slabih kadrovskih in prostorskih razmer. Po ustavni odločbi, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravnikom prepoveduje delo pri čistih zasebnikih, neustaven, je več bolnišnic pregledalo izdana soglasja in ni odkrilo nepravilnosti. Prevolnik Rupel je na vprašanje, ali so bolnišnice premalo učinkovite pri ugotavljanju kršitev, odgovorila, da verjame in zaupa direktorjem, da so dobro pregledali pogoje, pod katerimi so izdajali soglasja. Prepričana je, da bodo tudi v prihodnje odgovorno razmislili, komu soglasje podati ali ne.

Strinjala se je, da so imeli za to zelo malo časa in da nekatere kršitve so, kot so videli v novomeškem in mariborskem primeru. »Absolutno je to zdaj na poslovodstvu oziroma na direktorjih, da ugotovijo ali so dodatne kršitve,« je povedala. Prevolnik Rupel je ponovila, da so pogoji za izdajo soglasja jasno zapisani v zakonu o zdravstveni dejavnosti, od direktorjev pa pričakuje, da ob izdaji vsakega soglasja ponovno preverijo pogoje in soglasje izdajo odgovorno. Ministrstvo bo zavodom tudi poslalo pisne informacije o pogojih, ki jih je treba izpolniti, o tem pa se bodo pogovarjali tudi na naslednjem sestanku z direktorji zavodov. Na predlog iniciative Glas Ljudstva, ki bi tudi za zdravnike uvedel konkurenčno prepoved, pa je ministrica odgovorila, da jo za vse že ureja zakon o delovnih razmerjih. »Uvedba konkurenčne prepovedi ni potrebna, ker že velja tako v zdravstvu kot v drugih dejavnostih,« je dejala.

Ministrica je danes v okviru obiska vlade v primorsko-notranjski regiji obiskala Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica, kjer se je sestala z vodstvom, in Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna. V izjavi po obisku je dejala, da je bolnišnica trenutno kadrovsko dobro zasedena, a da je vedno treba razmišljati, kako zagotoviti dobro kadrovsko situacijo tudi v prihodnjih letih. Obiskala je tudi oddelek za oploditve z biomedicinsko pomočjo, ki po njenih besedah dobro deluje, kar jo zelo veseli. Direktorica Bolnišnice Postojna Tanja Burnik Papler pa je povedala, da so ministrici predstavili lanskoletno pozitivno poslovanje, ki je rezultat predanega dela vseh zaposlenih in investicij v prostore in opremo, za katere je sredstva zagotovilo ministrstvo.