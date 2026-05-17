Ministrstva razpisujejo nove kadre, zaposlene z ukinjenih ministrstev bodo razporedili

Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki naj bi se z novo vlado ukinilo, je minuli teden kljub temu objavilo razpis za zaposlitev strokovnega sodelavca v Sektorju za dostopnost stanovanj v Direktoratu za stanovanja. To je sprožilo številna vprašanja o smiselnosti takšnega razpisa tik pred predvideno ukinitvijo ministrstva.

Zakaj se kljub napovedani ukinitvi ministrstva še vedno išče nova zaposlitev, in nenazadnje, zakaj je bil rok za prijavo tako kratek, in sicer štirje delovni dnevi. Plačilni razred je 17, kar znaša okoli 2000 evrov bruto plače. Poleg tega se pojavlja vprašanje, ali je takšen kratek rok omogočal enakopravno prijavo vsem zainteresiranim kandidatom, še posebej, ker je bilo v pogojih za prijavo zahtevano le osem mesecev delovnih izkušenj, kar se zdi zelo nizka meja za delovno mesto strokovnega sodelavca z univerzitetno izobrazbo.

Na vprašanje, zakaj je bilo zaposlovanje kljub napovedani ukinitvi ministrstva še vedno potrebno, so na ministrstvu za Slovenske novice odgovorili, da bo »Sektor za dostopnost stanovanj še naprej deloval kot del Direktorata za stanovanja«. Poudarili so, da bo področje stanovanjske politike »prešlo pod novo Ministrstvo za okolje in prostor, vendar bodo za nadaljevanje razvoja stanovanjske politike potrebovali dodatne strokovnjake«.

Po njihovih besedah je zaposlovanje kadrov nujno za usklajeno delovanje na evropski in mednarodni ravni. »Direktorat za stanovanja je v mandatu 2022 – 2026 naredil velike premike na področju javne stanovanjske politike, za njeno nadaljnje izvajanje bo v prihodnjih letih potreboval tudi dodaten usposobljen kader. Dodatni kadri bodo nujno potrebni tudi za usklajeno delovanje na evropski in mednarodni ravni, saj je pomembnost razvoja stanovanjskih politik v aktualnem mandatu prepoznala tudi Evropska komisija.«

Na vprašanje, kaj se bo po ukinitvi ministrstva za solidarno prihodnost zgodilo z njihovimi zaposlenimi, so nam odgovorili, da bodo »prerazporejeni na druga ministrstva«. Kot je znano, bi lahko prihodnja Janševa vlada, če bo potrjena, imela pet ministrstev manj kot Golobova, in sicer štirinajst.

Po uradnih podatkih ministrstva je na Ministrstvu za solidarno prihodnost zaposlenih 106 javnih uslužbencev (stanje 3. marca 2025). Od tega jih ima 79 možnost dela od doma, vendar le po dogovoru z nadrejenimi in v skladu z naravo dela.

V javni upravi je trenutno razpisanih 31 prostih delovnih mest za nedoločen in polni delovni čas, razporejenih po različnih ministrstvih in organih, največ razpisov prihaja iz Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za obrambo, ki iščejo kadre na področju računovodstva, policije, logistike in varnosti. Pogleduje se predvsem za strokovnjaki, kot so svetovalci, višji svetovalci, inšpektorji in strokovni sodelavci, kar kaže na potrebe po usposobljenem kadru za nadaljnje izvajanje nalog in politike, tako na nacionalni kot mednarodni ravni.