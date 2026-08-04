Ministrstvo za kulturo nenadzorovano porabljalo javni denar

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Najnovejše revizijsko poročilo računskega sodišča je precej kritično do poslovanja ministrstva za kulturo pri zagotavljanju ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju med letoma 2021 in 2025. Bilo je, kot so zapisali, neučinkovito. Državni revizorji so pod drobnogled vzeli razdeljevanje javnih sredstev ter ugotovili sistemske pomanjkljivosti na praktično vseh ravneh. Težave se začnejo že pri postavljanju ciljev in nejasnih razpisnih pogojih, nadaljujejo pri netransparentnem ocenjevanju vlog, končajo pa pri pomanjkljivem spremljanju izvajanja projektov ter izostanku pravega nadzora nad porabo denarja.
Čeprav je ministrstvo pri določitvi ciljev sledilo prednostnim usmeritvam nacionalnega programa za kulturo in kot ključni namen izpostavilo povečanje dostopnosti do kakovostnih kulturnih dobrin, so bili ti cilji zastavljeni preveč splošno. V enem od razpisov je ministrstvo kot cilj določilo celo maksimalno število sofinanciranih programov, kar po oceni revizorjev povsem odstopa od osnovnega namena dodeljevanja javnih sredstev. Poleg tega ministrstvo ni opredelilo ustreznih kazalnikov, s katerimi bi sploh lahko merilo in ocenjevalo, ali so bili zastavljeni cilji dejansko doseženi.
Revizorji so ministrstvu izdali več priporočil za izboljšanje poslovanja v prihodnje.
Posebno kritičen del poročila se nanaša na preglednost ocenjevanja prispelih vlog. Z izjemo enega umetniškega področja iz dokumentacije ministrstva sploh ni razvidno, na kakšen način so člani strokovnih komisij usklajevali posamezne ocene in kako je potekalo točkovanje posameznega člana. Ker razpisni kriteriji niso bili dovolj jasno opredeljeni, se je v praksi zgodilo celo to, da je druga komisija, ki je obravnavala pritožbe prijaviteljev, pri istih kriterijih upoštevala povsem drugačne dejavnike kot prva. Nič kaj boljšo sliko revizija ne pokaže pri nadzoru nad porabo sredstev, ko so ta enkrat razdeljena. Pogodbeni kazalniki pogosto niso imeli določenih ciljnih vrednosti, obrazci za poročanje pa izvajalcem na nekaterih področjih sploh niso nalagali podrobnejšega razkritja stroškov po vrstah. Poleg tega načrtovana in realizirana struktura stroškov nista bili vedno primerljivi, kar je močno otežilo ugotavljanje dejanske finančne realizacije.