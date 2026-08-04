  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAČUNSKO SODIŠČE

Ministrstvo za kulturo nenadzorovano porabljalo javni denar

Računsko sodišče je okrcalo ministrstvo za obdobje 2021–2025: nejasni cilji, netransparentno ocenjevanje in pomanjkljiv nadzor nad porabo.
Skrb vzbujajo tudi ugotovitve o delu uslužbencev ministrstva. FOTO: Jože Suhadolnik
Skrb vzbujajo tudi ugotovitve o delu uslužbencev ministrstva. FOTO: Jože Suhadolnik
M. Fe.
 4. 8. 2026 | 06:17
3:43
A+A-

Najnovejše revizijsko poročilo računskega sodišča je precej kritično do poslovanja ministrstva za kulturo pri zagotavljanju ciljev javnih razpisov za izbor večletnih kulturnih projektov in javnih kulturnih programov na področju umetnosti v obdobju med letoma 2021 in 2025. Bilo je, kot so zapisali, neučinkovito. Državni revizorji so pod drobnogled vzeli razdeljevanje javnih sredstev ter ugotovili sistemske pomanjkljivosti na praktično vseh ravneh. Težave se začnejo že pri postavljanju ciljev in nejasnih razpisnih pogojih, nadaljujejo pri netransparentnem ocenjevanju vlog, končajo pa pri pomanjkljivem spremljanju izvajanja projektov ter izostanku pravega nadzora nad porabo denarja.

Čeprav je ministrstvo pri določitvi ciljev sledilo prednostnim usmeritvam nacionalnega programa za kulturo in kot ključni namen izpostavilo povečanje dostopnosti do kakovostnih kulturnih dobrin, so bili ti cilji zastavljeni preveč splošno. V enem od razpisov je ministrstvo kot cilj določilo celo maksimalno število sofinanciranih programov, kar po oceni revizorjev povsem odstopa od osnovnega namena dodeljevanja javnih sredstev. Poleg tega ministrstvo ni opredelilo ustreznih kazalnikov, s katerimi bi sploh lahko merilo in ocenjevalo, ali so bili zastavljeni cilji dejansko doseženi.

Revizorji so ministrstvu izdali več priporočil za izboljšanje poslovanja v prihodnje.

Posebno kritičen del poročila se nanaša na preglednost ocenjevanja prispelih vlog. Z izjemo enega umetniškega področja iz dokumentacije ministrstva sploh ni razvidno, na kakšen način so člani strokovnih komisij usklajevali posamezne ocene in kako je potekalo točkovanje posameznega člana. Ker razpisni kriteriji niso bili dovolj jasno opredeljeni, se je v praksi zgodilo celo to, da je druga komisija, ki je obravnavala pritožbe prijaviteljev, pri istih kriterijih upoštevala povsem drugačne dejavnike kot prva. Nič kaj boljšo sliko revizija ne pokaže pri nadzoru nad porabo sredstev, ko so ta enkrat razdeljena. Pogodbeni kazalniki pogosto niso imeli določenih ciljnih vrednosti, obrazci za poročanje pa izvajalcem na nekaterih področjih sploh niso nalagali podrobnejšega razkritja stroškov po vrstah. Poleg tega načrtovana in realizirana struktura stroškov nista bili vedno primerljivi, kar je močno otežilo ugotavljanje dejanske finančne realizacije.

Ni bilo kazalnikov, s katerimi bi sploh lahko merili in ocenjevali, ali so bili zastavljeni cilji dejansko doseženi. FOTO: Fotografia Inc./Getty Images
Ni bilo kazalnikov, s katerimi bi sploh lahko merili in ocenjevali, ali so bili zastavljeni cilji dejansko doseženi. FOTO: Fotografia Inc./Getty Images
Skrb vzbujajo tudi ugotovitve o delu uslužbencev ministrstva. Ministrstvo namreč ni redno preverjalo, ali so izvajalci pravočasno oddali letna poročila in ali so bila ta popolna. Pozive k dopolnitvam so v nekaterih primerih poslali šele med potekom revizije. Poročilo opozarja tudi na potrjevanje zahtevkov za izplačilo, ki niso bili popolni, ter na primere, ko iz predloženih računov sploh ni bilo razvidno, da se nanašajo na sofinancirani program. Prav tako ni bilo jasno določeno, ali morajo izvajalci predložiti dokazila o dejanskih plačilih računov, kar je ključno za dokazovanje namenske porabe javnega denarja. Računsko sodišče zaključuje, da se ministrstvo pri spremljanju osredotoča zgolj na posamezne pogodbe o sofinanciranju, ne pa na celostni učinek javnih razpisov. Ker pridobljenih podatkov ne analizira z namenom ocenjevanja doseganja splošnih ciljev, ministrstvo ne more ustrezno utemeljiti upravičenosti sofinanciranja tovrstnih programov. Zaradi vseh ugotovljenih nepravilnosti je revizijski organ od ministrstva zahteval predložitev odzivnega poročila in mu izdal več priporočil za izboljšanje poslovanja v prihodnje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

računsko sodiščerevizijaministrstvo za kulturofinance
ZADNJE NOVICE
09:22
Bulvar  |  Glasba in film
POLKA

V dolenjskem ansamblu Petan so težki frajerji

Hudomušna skladba z naslovom Težki frajer odpira vprašanje, ali so fantje stare šole še med nami.
Mojca Marot4. 8. 2026 | 09:22
09:00
Bulvar  |  Suzy
ŽIVLJENJA SLAVNIH

Bilo je nekoč: Mireille Mathieu (Suzy)

Francoska ikona šansona je v več kot šestih desetletjih kariere posnela več kot 1200 pesmi in osvojila občinstvo po vsem svetu.
4. 8. 2026 | 09:00
09:00
Bulvar  |  Tuji trači
PRIHODNOST

Melania Trump se ne more ločiti

Prva dama ZDA je vse redkeje v javnosti, PR-strokovnjak meni, da želi zgraditi lastno podobo
4. 8. 2026 | 09:00
08:55
Novice  |  Kronika  |  Doma
PROMETNA NESREČA S POBEGOM

Na prehodu v Domžalah zbil dva pešca in pobegnil, alkotest pokazal 0,65 mg/l

Voznik po trčenju ni ustavil, da bi poškodovanima pomagal ali jima posredoval svoje podatke, temveč je odpeljal s kraja nesreče. Policisti so ga pozneje z zbiranjem obvestil izsledili.
4. 8. 2026 | 08:55
08:41
Novice  |  Svet
ZDRAVO ŽIVLJENJE

Milijoni na alkoholnem postu

Na Tajskem je 90 odstotkov ljudi budistov, ki se načeloma ne bi smeli vdajati alkoholu in drogam.
4. 8. 2026 | 08:41
08:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
KRVOSESI

Znanstveniki odkrili, zakaj komarji nekatere ljudi pikajo pogosteje

Nova raziskava potrjuje, da so nekateri ljudje za komarje resnično privlačnejši.
4. 8. 2026 | 08:26

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
DOSTAVA

Nova navada pri spletnih nakupih

Sprejemanje paketov še nikoli ni bilo lažje. Z aplikacijo MojaPošta in več kot 420 paketomati pošiljke spremljate in prevzamete, ko vam ustreza.
3. 8. 2026 | 09:09
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Prenovili smo dom, zdaj nas v njem duši (video)

V Sloveniji smo leta vlagali v nova okna, fasade in izolacijo. Domovi so postali energetsko učinkovitejši, položnice nižje, stavbe tesneje zaprte. A s tem se je odprlo vprašanje, o katerem se še vedno premalo govori. Ali smo zatesnili tudi zrak, ki ga dihamo?
3. 8. 2026 | 09:11
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Promo
Novice  |  Slovenija
SKRBI

Ste pomislili na to: »kaj pa, če ... «

Poletje je čas dopustov, potovanj in polnjenja baterij. Tudi vi že komaj čakate, da se za nekaj dni odklopite od vseh obveznosti?
29. 7. 2026 | 08:50
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki