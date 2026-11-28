Ministrstvo za pravosodje je Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije zaprosilo za izvedbo strokovnega nadzora nad ravnanjem pristojnega tožilstva v primeru julijskega napada na policista v Kočevju. Minister za pravosodje Mihael Zupančič poudarja, da pričakuje celovito in strokovno preveritev postopanja tožilstva. Julija letos je 25-letni voznik med policijskim postopkom v Kočevju z avtomobilom zapeljal proti policistu in ga hudo poškodoval. Okrožno sodišče v Ljubljani mu je po priznanju krivde izreklo enotno kazen dveh let zapora, vendar sodba še ni pravnomočna.

Na ministrstvu primer spremljajo od začetka, predvsem zaradi njegove resnosti in vprašanja varnosti policistov ter drugih uradnih oseb pri opravljanju njihovih nalog. V zvezi z zadevo so Vrhovno državno tožilstvo zaprosili za poročilo in pojasnila o poteku postopanja. Po prejemu odgovorov in seznanitvi z doslej znanimi dejstvi so pripravili pobudo za strokovni nadzor nad ravnanjem pristojnega tožilstva. Ob tem na ministrstvu pojasnjujejo, da ne morejo posegati v samostojnost državnih tožilcev pri odločanju v posameznih zadevah niti presojati strokovne pravilnosti njihovih odločitev. Strokovni nadzor je zato po njihovem mnenju ustrezna pot za celovito preveritev ravnanja tožilstva v konkretnem primeru.

Kraj incidenta FOTO: Dejan Javornik

Na Vrhovnem državnem tožilstvu so že napovedali, da bo generalna državna tožilka nadzor odredila po prejemu operativnega poročila.

Minister: Napad na uradno osebo je tudi napad na pravno državo

Mihael Zupančič FOTO: Blaž Samec

Na ministrstvu za pravosodje najostreje obsojajo vsak napad na uradne osebe. Poudarjajo, da gre za dejanja zoper posameznike, ki pri opravljanju svojih nalog delujejo v javnem interesu, zato mora biti odziv države dosleden in nedvoumen.

»Napad na uradno osebo pri opravljanju njenih nalog ni napad le na posameznika, temveč na pravno državo. Policistom, pravosodnim policistom in vsem drugim, ki opravljajo uradne naloge, moramo zato zagotoviti, da lahko svoje delo opravljajo varno. Odločitve sodišča kot minister ne komentiram, pričakujem pa, da bo ravnanje tožilstva v tem primeru strokovno in celovito preverjeno. Tudi tako krepimo zaupanje v pravno državo,« je poudaril minister za pravosodje Mihael Zupančič.