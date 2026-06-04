Mir po nevihti: Golob čestital Janši, ta napovedal popravljanje napak

Slovenija ima novo vlado. Državni zbor je danes z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministrsko ekipo 16. slovenske vlade, ki jo bo vodil premier Janez Janša. Po politično napetem dnevu je sledil trenutek, ki ga je odlikoval precej bolj miren ton: dosedanji premier Robert Golob je Janši čestital, ta pa se mu je zahvalil in napovedal oceno stanja po prevzemu resorjev.

Nova vlada bo imela 15 ministric in ministrov. Sestavljajo jo SDS, Demokrati ter trojček NSi, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi v Resnici in poslanca narodnih skupnosti. Več lahko preberete v tem članku.

Golob: »Vlade se menjamo, otroci živijo naprej«

Robert Golob je po potrditvi nove vlade najprej čestital novemu predsedniku vlade. Ob tem je poudaril, da Slovenijo po štirih letih zapušča kot varno in stabilno državo. »Najprej bi želel še enkrat čestitati predsedniku vlade Janezu Janši k izvolitvi. Čestitati tudi k prevzemu odgovornosti za našo skupnost, našo skupno državo. In mu pri tem zaželeti ne samo sreče, ampak tudi dosti modrosti in preudarnosti,« je dejal.

»Verjamem, da bo, ne glede na njegove izkušnje, tudi to zmogel. Slovenija je danes varna in stabilna država. In to je tisto, na kar smo vsi tisti, ki smo štiri leta vodili državo, najbolj ponosni. Da jo zapuščamo kot skupnost, v kateri je lepo živeti, kot skupnost, v kateri se vsi dobro počutimo, in kot skupnost, ki ima pred sabo svetlo prihodnost. Jaz si želim, da tako tudi ostane. Da se ves čas zavedamo, da gre za državo, ki nam ostaja. Vlade se menjamo. In na koncu naši otroci živijo in bodo živeli še naprej v tej isti skupni državi.«

FOTO: Blaž Samec

Golob se ni poslovil kot nekdo, ki odhaja za vedno. Državo je opisal kot varno, stabilno in v dobri kondiciji, nato pa jasno nakazal, da se namerava vrniti. Izrazil je željo, da bo Slovenija takšna tudi, »ko jo bomo prevzeli nazaj«. Janši je ob tem namenil še poslovilne besede: »Do takrat pa želim predsedniku vlade vse dobro na njegovi poti. In srečno, Slovenija.«

Janša: Kar je šlo v napačno smer, bomo popravljali

Janez Janša se je Golobu zahvalil za čestitke in dobre želje. Ob tem je priznal, da so bile v času prejšnje vlade nekatere stvari dobro narejene, a hkrati napovedal tudi popravke tam, kjer je po njegovi oceni šlo narobe. »Vsi smo veseli stvari, ki gredo v pravo smer. Torej zahvala tudi bivšemu predsedniku vlade in vladi v celoti za stvari, ki so bile dobro narejene,« je dejal Janša in dodal: »Nekoliko manj za tisto, kar je šlo v napačno smer. Ampak to bomo popravljali,« je napovedal.

Dejal je, da je »to šele začetek«. »Ministrice in ministri bodo prevzemali resorje večinoma jutri,« je razkril in povedal, da bo zatem narejena ocena trenutnega stanja države. »Strinjam se pa s tem, da je pred Slovenijo lahko dobra prihodnost, pod pogojem, da bomo sposobni izkoriščati vse potenciale in da bomo pri tem sodelovali,« je optimistično zaključil in se zahvalil.

Potrditev vlade je v državnem zboru, kot smo že pisali, spremljala ostra razprava. V opoziciji so bili kritični do koalicijske pogodbe in ministrskih kandidatov, v koaliciji pa so opozarjali na po njihovem mnenju sporne prakse odhajajoče vlade. Po dnevu političnih očitkov je bil ton ob primopredaji precej bolj spravljiv. A besede odhajajočega premierja so nakazale, da se politični boj za oblast s tem nikakor ni končal.