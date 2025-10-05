Mira Cerarja moti naša pravna nekultura: »Smo priča primitivizmu na vseh koncih«

Miro Cerar, pravnik in nekdanji predsednik vlade Republike Slovenije in Katarina Kresal, pravnica in nekdanja slovenska ministrica za notranje zadeve sta bila gosta v oddaji Politično s Tanjo Gobec na TV Slovenija.

Pogovor je tekel tudi o sodni preiskavi v zadevi Robert Golob in Tanja Bobnar, kdaj je kdo prevzel kakšno odgovornost, na kateri stopnji smo pri vsej tej zadevi.

Kresalova meni, da če bi bili ti standardi jasno postavljeni, se ne bi spraševali vsakič, ko se kaj takšnega zgodi. »Na žalost je to pri nas prepuščeno še vedno lastni osebni presoji vsakega posameznega politika, kje začuti, da ne more več odgovorno voditi svoje funkcije. Seveda vprašanje, kdaj odstopiti, kdaj prevzeti politično odgovornost je popolnoma drugačno od kazenske odgovornosti ali druge vrste pravne odgovornosti. Ne smemo mešati, na kateri stopnji kazenskega postopka se bo politik odločil, da se poslovi, temveč predvsem, v kateri stopnji tega postopka, mu ljudje lahko sploh še zaupajo.«

Primitivizmu na vseh koncih

Ti postopki po Cerarjevem mnenju trajajo predolgo. »KPK bi moral temu absolutno dati prednost, kajti javnost mora čim prej izvedeti, ali je prišlo do kršitev prava ali kakšnih drugih kršitev, etičnih in podobno. Po drugi strani me moti tudi to, kar je še en element naše pravne nekulture, da potem ti visoki funkcionarji ali predsednik vlade in ministri potem včasih podcenjevalno, celo prezirljivo izražajo o KPK-ju, sodiščih ali drugih institucijah. Tako država slabi sama sebe. In je slab zgled za državljane.«

Pravna kultura po Cerarjevem mnenju zelo trpi. »Seveda je pa tudi politična kultura tukaj zelo šibka. Smo v padanju kulture in smo priča primitivizmu na vseh koncih, obkladanju. Manjka dostojanstveni spoštljiv premislek, javna kritika z argumentacijo, dialog na tej ravni.«