Mirnes je invalidnega sostanovalca Matjaža boksal v glavo, davil in vlekel po stanovanju: z reševalnim vozilom so ga odpeljali v UKC

SODBA

Žrtvi je grozil, da jo bo ubil, če bo poklicala policijo. Sodnica njegovemu zagovoru ni verjela.

Enajsti člen t. i. Šutarjevega zakona, s katerim je želela nekdanja vlada Roberta Goloba po lanski tragični smrti Aleša Šutarja narediti konec izigravanju zakonov, je bil včeraj uporabljen pri obsodbi 47-letnega Mirnesa Šerbečića. Razlika glede višine zagrožene zaporne kazni je očitna: za kaznivo dejanje nasilništva po 2. odstavku 296. člena KZ-1 bi bil po stari zakonodaji lahko obsojen na do tri leta zapora, po določbah Šutarjevega zakona pa na od enega do pet let zapora. Šerbečić, ki je vse od 30. decembra lani, ko so ga policisti strpali za rešetke, živel z dvema sostanovalcema na ...