Miro Cerar razkril širši problem v ozadju afere okoli Fajonovega imenovanja (VIDEO)

Pri imenovanju nekdanje slovenske zunanje ministrice Tanje Fajon na pomemben diplomatski položaj Evropske unije se je zapletlo. Kandidatura za funkcijo posebne predstavnice EU za Sahel je sprožila politično razpravo tako v Sloveniji kot v evropskih krogih, predvsem o tem, kakšno vlogo imajo pri takšnih imenovanjih strokovnost, diplomatske izkušnje in politična podpora držav članic. Tanja Fajon ima za seboj dolgoletno delovanje v evropski politiki. Pred prevzemom položaja zunanje ministrice je bila več mandatov evropska poslanka, zato njeni podporniki poudarjajo njeno poznavanje evropskih institucij in mednarodnih odnosov. Zapleti okoli postopka pa so odprli tudi širše vprašanje slovenskega političnega kadrovanja. Prav na to je opozoril nekdanji premier in zunanji minister dr. Miro Cerar, ki meni, da težava presega posamezne primere.

Zapleti okoli kandidature Tanje Fajon za pomemben diplomatski položaj Evropske unije so odprli vprašanje, ki presega eno samo ime. Gre za razpravo o tem, kako Slovenija izbira svoje predstavnike za najpomembnejše mednarodne funkcije in kakšno ravnotežje mora obstajati med politično podporo ter strokovno usposobljenostjo. Medtem ko eni v kandidaturi Tanje Fajon vidijo priložnost, da Slovenija okrepi svoj položaj v evropski diplomaciji, drugi opozarjajo na nevarnost prevelikega vpliva strankarske politike.

Cerar: problem ni samo eno imenovanje

O širšem vprašanju odnosa med politiko, državo in kadrovanjem je v oddaji Odmevi na nacionalni televiziji govoril nekdanji predsednik vlade in zunanji minister dr. Miro Cerar. Na vprašanje voditeljice Manice Janežič Ambrožič, ali kaže na to, da vedno zmaga prej domač strankarski interes pred državo, je Cerar odgovoril:

»To je naš problem. To je problem na ravni političnih strank, celo se seli na področje javne uprave, kjer se izgublja zaradi vseh teh pritiskov strank iz negativne kadrovske selekcije lojalnost državi, lojalnost naši ustavi. Vse se premika v to, kdo bo služil in bil lojalen neki stranki, neki opciji, kar je nedržavotvorno, kar slabi ne samo demokracijo, ampak tudi našo državo.«

Cerarjeva ocena se tako ne nanaša zgolj na primer Tanje Fajon, ampak na širši pojav, ki se v Sloveniji pojavlja že dalj časa – vprašanje, ali so pri pomembnih funkcijah v ospredju predvsem strokovni kriteriji ali politična pripadnost.

Ozadje kandidature Tanje Fajon

Tanja Fajon je pred imenovanjem nove vlade leta 2025 opravljala funkcijo ministrice za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije. Pred tem je bila več kot desetletje evropska poslanka in ena najbolj prepoznavnih slovenskih predstavnic v Evropskem parlamentu, kjer si je pridobila številne izkušnje na področju evropske politike in mednarodnih odnosov. Prav zaradi svojega dolgoletnega delovanja v evropskih institucijah in poznavanja zunanje politike je bila predlagana za pomemben diplomatski položaj Evropske unije – za posebno predstavnico EU za Sahel. Gre za eno zahtevnejših območij evropske zunanje politike, saj ga zaznamujejo varnostni problemi, politična nestabilnost in številni humanitarni izzivi.

Pri takšnih imenovanjih v Evropski uniji ne gre zgolj za izbiro posameznika, ampak tudi za širša politična usklajevanja med državami članicami. Pomembni evropski položaji namreč državam prinašajo večji vpliv pri oblikovanju skupnih politik in odločitev. Za manjše države, kot je Slovenija, so takšne funkcije še posebej pomembne, saj povečujejo njihovo prepoznavnost in omogočajo aktivnejše sodelovanje pri evropskih vprašanjih.