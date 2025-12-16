Po obglavljenju spomenika Josipa Broza Tita v Velenju, ki je v zadnjih dneh sprožilo burne odzive javnosti, se je oglasil tudi moški, ki je dejanje storil. Miroslav Pačnik, ki naj bi bil sosed predsednika SDS Janeza Janše, je na družbenem omrežju X objavil zapis, v katerem se je zahvalil za številna sporočila podpore in odzive. »Hvala za ogromno podpore in vse lepe besede, ki jih prejemam. Žal ne uspem več vsem odgovoriti,« je zapisal ter dodal, da ga je presenetilo predvsem veliko število osebnih zgodb, ki so mu jih ljudje poslali. Nekatere izmed njih namerava, z dovoljenjem avtorjev, tudi javno objaviti. V središče zapisa je postavil razmislek o spremembi mišljenja in osebni odgovornosti. »Resnični junak je tisti, ki pogleda v svoje srce in ga premakne v smer dobrega,« je poudaril.

Objavi je priložil tudi daljše sporočilo ene izmed podpornic, ki opisuje svoj spremenjeni odnos do Titovega spomenika in njegove zgodovinske vloge. Kot piše, je bil kip dolga leta del vsakdana, po osamosvojitvi Slovenije in razkritjih o povojnih dogodkih pa se je njen pogled nanj spremenil. Dejanje obglavljenja je sprva doživela s šokom in strahom, nato pa z razumevanjem in podporo. Odzivi, ki jih Pačnik omenja, segajo od ostrih kritik do spodbudnih sporočil ljudi, ki v dejanju vidijo simbolni prelom s preteklostjo. Dogodek odpira širšo razpravo o zgodovinskih simbolih in odnosu do dediščine nekdanjih režimov v javnem prostoru. Medtem je spomenik v Velenju že saniran, na Mestni občini Velenje pa so potrdili, da bodo od Miroslava Pačnika terjali odškodnino za nastalo škodo.