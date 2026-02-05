  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ZADNJI OPOZORILNI ZNAK

Ugledni slovenski poznavalec razkriva resnično jedrsko grožnjo: »Katastrofa ni več le teorija«

Opozarja, da je prišel čas za ukrepanje.
Miroslav Gregorič FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo
Miroslav Gregorič FOTO: Foto: Jure Eržen/Delo
Alma Glumac
 5. 2. 2026 | 13:45
 5. 2. 2026 | 13:50
7:34
A+A-

Kazalci ure, ki ponazarja nevarnosti, ki prežijo na planet in človeštvo, letos kažejo 85 sekund do polnoči, kar pomeni, da smo bližje globalni katastrofi kot kdajkoli prej, je sporočila organizacija Bulletin of the Atomic Scientists. Premik kazalcev opozarja, da grožnje, ki ogrožajo človeštvo in planet, ne izginjajo, temveč se stopnjujejo – predvsem zaradi nevarnosti širitve jedrskega orožja, pospešenih podnebnih sprememb ter vse bolj razširjenih dezinformacij, ki otežujejo učinkovit odziv družbe.

Ker je razumevanje nevarnosti jedrskega orožja danes še posebej ključno, smo za ekskluzivni intervju prosili Miroslava Gregoriča – enega najuglednejših slovenskih poznavalcev tega področja, ki je več kot desetletje vodil Upravo Republike Slovenije za jedrsko varnost, bil predsednik Sveta guvernerjev Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) in med drugim tudi vodja OZN misije v Iraku, ki je tam iskala orožja za množično uničenje. 

Kaj pomeni, da smo 85 sekund do polnoči z vidika nevarnosti jedrskega konflikta?

»Organizacija Bulletin of American scientists že več desetletij objavlja Uro sodnega dne (Doomsday Clock) s katero slikovito prikazuje minute in sekunde pred nepovratnim začetkom globalne jedrske vojne. Do teh minut pride večja skupina znanstvenikov, ki upoštevajo različne kazalce tveganja za jedrsko vojno. Zanimiva je zgodovina teh minut pred sodnim dnem. Tako je leta 1962 ob kubanski krizi ura kazala 7 minut. Ko je bil leta 1969 podpisan sporazum o neširjenju jedrskega orožja - NPT, je ura kazala 10 minut do polnoči. Ko sta bila 1972 podpisana pogodba SALT 1 o omejevanju števila jedrskega orožja in ABM pogodba o anti-balističnimi izstrelki je ura kazala 12 min do polnoči. Ob invaziji Sovjetske zveze na Afganistan leta 1981 je ura kazala 4 minute. Leta 1984, ko so bili odnosi ZDA in Sovjetske zveze ledeni in je Reagan razvijal projekt Vojna zvezd, je ura kazala 3 minute. Ko je bil leta 1988 dosežen INF Sporazum o odpravi vseh jedrskih izstrelkov srednjega dosega od 500 do 5500 km, je ura kazala 6 minut. Ob padcu berlinskega zidu 1990 so se kazalci pomaknili nazaj na 10 minut. Še bolj nazaj so šli kazalci ob koncu hladne vojne leta 1991 in ob podpisu START 1 - Pogodbe o zmanjšanju strateškega orožja - na rekordnih 17 minut. Leta 1998 so ob jedrskih testih Indije in Pakistana šli kazalci na 9 minut. Leta 2002, po terorističnem napadu 9 septembra 2001 na WTO stolpnici v New Yorku in ob enostranskem izstopu ZDA iz pogodbe ABM je ura kazala 7 minut. Leta 2007, ko je jedrsko orožje testirala Severna Koreja, je ura kazala 5 minut.«

Katere odločitve voditeljev so v zadnjem desetletju najbolj vplivale na globalno tveganje?

»Po podpisu novega STARTa, ki je omejil strateške jedrske arzenale leta 2010, so se kazalci pomaknili nazaj na 6 minut. Leta 2012, ko ni bilo dovolj ukrepov proti podnebnim spremembam in ko so predvsem ZDA šle v veliko modernizacijo jedrskega orožja, so šli kazalci naprej na 3 minute do polnoči. Leta 2018, ko so ZDA izstopile iz Iranskega sporazuma JCPOA in iz sporazuma INF so se kazalci približali na 2 minuti. Leta 2020, ko so se ZDA umaknile iz Open Sky Treaty - Pogodba o odprtem nebu, s katero so države pogodbenice dovoljevale najavljene polete opazovalnih letal preko svojega ozemlja, ko ni bilo napredka v pogajanjih s Severno Korejo in ko je Iran povečal zaloge obogatenega urana, so se kazalci pomaknili naprej na 100 sekund. Po ruski invaziji na Ukrajino leta 2023 so kazalci prišli na 90 sekund. Po najavi izstopa ZDA iz Pariškega sporazuma, zaradi tveganja jedrske eskalacije v tretjem letu vojne v Ukrajini, zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu, zaradi poovečevanja jedrskih arzenalov jedrskih držav in pomanjkanje dialoga med velesilami so kazalci šli na 98 sekund.«

Kaj se je letos zgodilo, da so kazalci Ure sodnega dne premaknjeni tako blizu polnoči?

»Letos znanstveniki utemeljujejo pomik kazalcev na 85 sekund predvsem zato, ker so Rusija, Kitajska in ZDA postale bolj agresivne, sovražne in nacionalistične. Težko pridobljen svetovni red se podira, pospešuje se tekmovanje velikih sil, kjer zmagovalec dobi vse in ko se zmanjšuje mednarodno sodelovanje za zmanjšanje tveganja jedrske vojne, za obvladovanje klimatskih sprememb, proti zlorabe biotehnnologije, proti potencialnim grožnjam umetne inteligence. Živimo v informacijski katastrofi, to je v krizi vseh kriz, ki jo poganja plenilska tehnologija, ki širi laži hitreje kot dejstav in profitira od naše razklanosti. Znanstveniki pravijo, da brez dejstev ni resnice in brez resnice ni zaupanja. In v dobi umetne inteligence imamo probleme z virtualno realnostjo. Več držav se zanaša na odvračalni efekt jedrskega orožja, eni celo za izsiljevanje. Stotine milijard USD letno gredo za modernizacijo jedrskega orožja in ekspanzijo arzenala, vedno več držav razmišlja o tem ali naj razvijejo svoje jedrsko orožje. Da se vrnem k vašemu prvemu vprašanju Kaj pomeni, da smo 85 sekund do polnoči z vidika nevarnosti jedrskega konflikta? Pomeni nič dobrega, še posebej če primerjamo s položajem kazalcev od leta 1962, kar sem opisal zgoraj.«

Katera tveganja v svetu so trenutno najbolj kritična za možnost jedrskega spopada?

»Na prvo mesto bi dal vroča vojaška žarišča, kjer so vpletene jedrske velesile: Ukrajina, Bližnji vzhod, Korejski polotok. Zavedati se moramo, da lahko prvo domino (prvo izstrelitev jedrskega orožja) povzroči tehnična napaka, človeška napaka, napačna uporaba umetne inteligence, računalniški virus.«

Kako lahko posamezne države, kot je Slovenija, prispevajo k zmanjšanju teh nevarnosti?

»Direktno bolj malo. A po drugi strani kar nekaj. Lahko nadaljuje s politiko miru, mir imamo v ustavi in v himni. Naše preteklo dvoletno delovanje kot nestalna članica v Varnostnem svetu OZN je tak primer prizadevanj proti konfliktom in za rešitev sporov v okviru sistema OZN z dialogom, diplomacijo in sodelovanjem. Lahko bi se tudi pridružili Pogodbi OZN o prepovedi jedrskega orožja - TPNW, ki ima že 74 pogodbenic, s tem bi bila Slovenija priznana kot država brez jedrskega orožja. Tako ne bi bili tarča jedrskega napada. V Evropi so člani TPNW Avstrija, Irska, Malta, San Marino in Vatikan.«

Čeprav kazalci Ure konca sveta predstavljajo skrb vzbujajoče opozorilo, hkrati služijo kot poziv k dejanjem – tako za voditelje držav kot za širšo javnost –, da okrepijo nadzor, diplomatske pobude in globalne strategije za zmanjšanje tveganj, preden bo prepozno.

Zavedati se moramo, da lahko prvo domino (prvo izstrelitev jedrskega orožja) povzroči tehnična napaka, človeška napaka, napačna uporaba umetne inteligence, računalniški virus.

 

Več iz teme

Miroslav Gregoričjedrsko orožjeglobalna katastrofagrožnjekazalci ure
ZADNJE NOVICE
16:00
Lifestyle  |  Polet
VADBA NA TRENAŽERJU

Kolesarji, pozor! Pri treningu na trenažerju morate še bolj paziti na hidracijo

Ko izguba tekočine doseže okoli 10 odstotkov telesne mase, žeja ni več glavni problem ...
Nada Rotovnik Kozjek5. 2. 2026 | 16:00
15:45
Lifestyle  |  Stil
NI TREBA VELIKO

Tako lahko hitro in enostavno popestrimo otroško zabavo

Praznovanje rojstnega dne doma je lahko prijetno - stanovanje okrasimo in razdelimo na cone, poskrbimo za igre in glasbo.
5. 2. 2026 | 15:45
15:39
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POVOZILA IN UBILA DVOLETNICO

Nova obtožnica za umor Danke Ilić: to je vse, česar sta obtožena osumljenca

Nova obtožnica razkriva grozljivosti, kako sta osumljenca ravnala po smrti deklice.
5. 2. 2026 | 15:39
15:15
Novice  |  Slovenija
KULTURNO DRUŠTVO ZAGRADEC

Zagraška mama se je vrnila na oder

Priljubljeni lik je ustvarila profesorica matematike in pisateljica Dragica Šteh.
5. 2. 2026 | 15:15
15:00
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IZSLEDKI RAZISKAVE

Ni voda! To je najboljša pijača za hidracijo telesa

Raziskave so pokazale, da pri dolgotrajnem zadrževanju tekočine v telesu voda ni vedno najučinkovitejša.
5. 2. 2026 | 15:00
14:40
Novice  |  Slovenija
IZVRŠBE

Romi za torek napovedujejo shod proti rubežem, Ljudska iniciativa Dolenjske jim takole odgovarja

Zaradi rubežev so menda mnogi ostali brez vsega denarja in živijo le še od pomoči humanitarnih organizacij.
5. 2. 2026 | 14:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INOVACIJE

Sodelovanje za hitrejši prenos inovacij v zdravstvo

Podporni programi podjetnikom omogočajo razvoj poslovnega modela, pridobivanje finančnih spodbud in izvajanje pilotnih projektov.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 15:07
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
PREŠERNOV SMENJ

Edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto

8. februar v Kranju je edinstveno doživetje, kakršnega ne ponuja nobeno drugo mesto v Sloveniji.
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 08:39
Promo
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Ne čakaj pomladi, ne čakaj na … (pre)pozno načrtovanje vrta

Praktični zimski vodnik za vrt: od visokih gred in kompostnika do rastlinjaka ter izbire zemlje in gnojil
Promo Slovenske novice3. 2. 2026 | 14:41
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Promo
Novice  |  Slovenija
IEDC

Slovenska dekanja v vrhu svetovne elite

Že skoraj štiri desetletja IEDC – Poslovna šola Bled razvija voditelje, ki puščajo sled v gospodarstvu, svojih skupnostih in širši družbi.
30. 1. 2026 | 15:03
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
E-OSKRBA

Za osebe, starejše od 80 let, je postopek poenostavljen

Ali vas skrbi, ko so vaši starši sami doma? Kaj bi se zgodilo, če bi padli in ne bi mogli poklicati na pomoč?
Promo Slovenske novice30. 1. 2026 | 11:06
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki