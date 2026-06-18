Miroslav, ki je obglavil Tita v Velenju, bi zdaj rad imel »​Diktatorja«

Miroslav Pačnik, ki je najbolj znan po rezanju glave na spomeniku Josipa Broza - Tita v Velenju, je prišel v javnost z novo idejo. Zdaj si želi pivo, a ne kar katerokoli, pač pa t.i. svobodno pivo »Diktator«.

Tako navaja, da bi to bilo pivo z globalnim potencialom. »Simbol upora proti vsakemu zatiranju. Pivo, ki osvobaja. Nismo več hlapci in nikoli več ne bomo!«.

Pivo bi prodajal pri nas in v bivši Jugoslaviji

Zato Pačnik išče pivovarja z znanjem, proizvodnimi kapacitetami in pogumom. Napoveduje, da se bo to pivo začelo prodajati v Sloveniji in širilo na ozemlje bivše Jugoslavije in pojasni, da bo okus podoben klasičnim lager pivom (Laško, Ožujsko,…), a za odtenek temnejši in močnejši. Za začetek pa si želi čim prej napolniti 10.000 malih steklenic in jih opremiti z nalepkami.