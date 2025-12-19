  • Delo d.o.o.
IZVRŠBE

Mislite, da Furs preži le na »male ribe«? Poglejte znesek tega dolžnika!

Petdeset najvišjih izvršb skupaj predstavlja deset odstotkov celotnega zneska, ki so ga neplačniki državi dolgovali letos.
V začetku decembra je Furs na Dolenjskem pravni osebi zasegel okrog 100.000 evrov vreden avto. FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages
V začetku decembra je Furs na Dolenjskem pravni osebi zasegel okrog 100.000 evrov vreden avto. FOTO: Rattankun Thongbun/Gettyimages
B. K. P.
 19. 12. 2025 | 18:07
2:30
A+A-

Na Finančni upravi Republike Slovenije (Furs) vedno znova poslušajo očitke, da »nadlegujejo« le »male ribe«, velikim pa ne upajo blizu. Tako je vsakič, ko finančna inšpekcija kaznuje katerega od samostojnih podjetnikov, ki ne služi bajnih vsot, precej očitkov so bili deležni tudi v začetku novembra, ko so dolžnikom, ki niso plačevali glob, na Dolenjskem zasegli več vozil. Večinoma je to doletelo Rome, ki naj bi jim v le 14 dneh zasegli kar devet vozil, to pa se jim seveda ni zdelo pošteno. Direktor Fursa Peter Grum je sicer že takrat povedal, da ne ciljajo na Rome, ampak na dolžnike: »Mešane ekipe s policijo so na področju jugovzhodne Slovenije, kjer je trenutno varnostno bolj obremenjena situacija. Izhajamo pač iz podatkov, kje se nahajajo največji dolžniki iz naslova neplačanih glob. Tam so cone nadzora bolj zgoščene.« A pojasnilo direktorja, kot kaže, ni bilo dovolj, zato so se na Fursu zdaj odločili z javnostjo deliti seznam najvišjih davčnih izvršb v letošnjem letu, te pa močno presegajo zneske nekaj sto ali tisoč evrov, kolikor so bili večinoma vredni avtomobili, ki so jih zasegli na Dolenjskem. 

Najvišja letošnja izvršba je znašala denimo kar 1.279.141 evrov, druga najvišja pa le dobrih 70.000 evrov manj. Od 50 največjih dolžnikov je Furs tako samo do konca novembra letos izterjal kar 18.943.244 evrov, kar predstavlja deset odstotkov celotne vrednosti izterjanega dolga. »Gre torej za izvršbe zoper zavezance z zelo visokimi neporavnanimi davčnimi obveznostmi, kar nedvoumno potrjuje, da Finančna uprava izvaja davčno izvršbo tudi pri največjih dolžnikih,« je ob tem sporočil tiskovni predstavnik Fursa Stojan Glavač in dodal: »Poudarjamo tudi, da so postopki pri velikih dolžnikih pogosto bolj zapleteni in dolgotrajni, saj vključujejo kompleksne lastniške strukture, več vrst premoženja ter pogosto tudi mednarodne elemente. To pa nikakor ne pomeni, da Finančna uprava pri teh zavezancih ne ukrepa.« Na Fursu bodo sicer tudi v prihodnje dosledno izvajali davčno izvršbo zoper vse dolžnike, ne glede na višino dolga, obljubljajo.

FOTO: Furs
FOTO: Furs

