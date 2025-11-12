Mlada mamica Kristina iz Litije ostala sama s štirimi otroki, oče Alen doživel srčni zastoj, ostali dolgovi (VIDEO)

Mlada družina iz Litije nujno potrebuje pomoč, 2-letni Nik, 3-letna Vita Eva, 15-letna Naja in 17-letna Tia so z mamo Kristino čez noč ostali sami. Kot da njihova stiska ni dovolj velika, ima mala Vita Eva tudi težko redko genetsko bolezen, s številnimi zdravstvenimi zapleti in težavami ter bo morala na operacijo v tujino. Sum na redko genetsko bolezen pa ima tudi najmlajši Nik.

V Društvu Viljem Julijan so za družino začeli z zbiralno akcijo, čim prej morajo zbrati 45.000 evrov, da bo mama lahko poplačala dolgove in obdržala dom za svoje otroke. Donacijo zanje lahko prispevate z SMS s ključno besedo VJ5 ali VJ10 na 1919 ali z nakazilom na TRR Društva Viljem Julijan: SI56 0400 1004 8660 136, sklic SI00 992025, namen: Za Družino Vita Eve in Nika.

Pred vrati pa družino že čaka tudi mrzla zima in že stroški ogrevanja doma bodo velika težava, je na družabnem omrežju sporočil Gregor Bezenšek – SoulGreg Artist.

Oče doživel srčni zastoj, ostali dolgovi

Njihov oče Alen je nedavno doživel srčni zastoj, oživljali so ga kar 40 minut, zato je zatem zaradi pomanjkanja kisika utrpel še trajne poškodbe možganov. Precej časa je bil v komi, nedolgo nazaj se je sicer zbudil, vendar je še vedno hospitaliziran ter v bolnici potrebuje stalno oskrbo, saj zaradi možganskih poškodb ni zmožen samostojnosti. Zdravniki ne vedo, kakšna bo njegova prihodnost in če bo kdaj okreval, najmanj pa ga v prihodnosti čaka dolga rehabilitacija, zato je mama za dolgo časa ostala sama s štirimi otroki, je še navedel.

Se je pa izkazalo, da je imel oče dolgove in zdaj je Kristina še v večji stiski, saj sama nikakor ne zmore poplačati dolžnikom, saj zaradi štirih otrok niti ni kreditno sposobna in ne more vzeti posojila. Upniki že trkajo na vrata, možna je tudi zaplemba premoženja, saj so dolgovi že v postopkih izvršbe.