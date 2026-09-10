Mlada SDS-ovka zapustila Janšo, poglejte, komu se je pridružila: »To je bila moja osebna odločitev«

Na mariborskem političnem parketu je prišlo do zanimivega prestopa. Maša Klasinc Medved, ki je bila več let dejavna v SDS in je vodila mariborski odbor njenega podmladka, je stranko zapustila. Svoje politične poti pa očitno ne končuje. Pridružila se je namreč ekipi Bora Greinerja, ki se na jesenskih lokalnih volitvah podaja v boj za župana Maribora.

Maša Klasinc Medved je v mariborski SDS veljala za enega bolj prepoznavnih mladih obrazov. Januarja 2023 je prevzela vodenje mariborskega odbora Slovenske demokratske mladine, podmladka SDS. Takrat je povedala, da jo zanimajo politika, odnosi z javnostjo in volilne kampanje, ob tem pa je študirala pravo. Pozneje je nase opozorila tudi z nekaterimi precej neposrednimi stališči, med drugim s podporo legalizaciji konoplje, pri kateri se ni skrivala za uradnimi strankarskimi pogledi.

Zdaj je njene poti s SDS konec. »Da, iz SDS sem nedavno izstopila. To je bila moja osebna odločitev, ki je zorela dalj časa,« je Klasinc Medvedova potrdila za Slovenske novice.

Pri tem poudarja, da izstop ni bil pogoj za prestop v novo politično druščino. »Bor oziroma njegova ekipa od mene izstopa niso zahtevali, saj članstvo v stranki ni ovira za sodelovanje v ekipi ali kandidaturo na njegovi listi. Torej, izstop je moja odločitev, ki se mi je zdela do ljudi trenutno najbolj korektna in transparentna.«

Od SDS naravnost v Greinerjevo ekipo

In komu se je nekdanja vidna mlada članica SDS pridružila? Boru Greinerju, dolgoletnemu novinarju in nekdanjemu odgovornemu uredniku Radia City, ki je pred dnevi tudi uradno napovedal nestrankarsko kandidaturo za župana Maribora. Njegova ekipa je politično precej pisana, saj so se mu pridružili ljudje iz različnih okolij in tudi nekdanji predstavniki različnih političnih opcij.

A Klasinc Medvedova za zdaj še ni kandidatka za mariborski mestni svet. »Pridružila sem se ekipi, o kandidaturi za mestni svet pa se z Borom še nisva pogovarjala.«

Kaj jo je torej prepričalo, da je po letih v SDS stopila prav na Greinerjevo stran? »Prepričali so me njegova vizija Maribora, vrednote in pripravljenost povezovati ljudi z različnimi izkušnjami. Blizu mi je njegovo razumevanje, da mesta ne ustvarjata samo župan in občinska uprava, ampak predvsem ljudje, ki v njem živimo.«

Do svojih nekdanjih strankarskih kolegov SDS ne želi biti kritična. »Na svojo dosedanjo politično pot gledam kot na pomembno izkušnjo, iz katere sem se veliko naučila. Sodelovanje v SDS je bilo del te poti in tega obdobja ne zanikam niti ne obžalujem. Hvaležna sem za izkušnje in sodelovanje z ljudmi, ki sem jih tam spoznala. Zdaj svojo pot nadaljujem drugje, s spoštovanjem do dosedanjih sodelavcev.«

Greiner je kandidaturo uradno napovedal 7. septembra, na volitve pa se podaja kot nestrankarski kandidat z ekipo BOR za Spet naš Maribor. Ob njem so med drugim nekdanja mestna svetnika Karin Jurše in Miha Recek ter nekdanji predsednik Mestnega mladinskega sveta Maribor Matic Matjašič. Greiner je napovedal tudi listo 45 kandidatov za mestni svet, vseh imen pa za zdaj še ni predstavil.