Mlada voznika Beti in Tadej sta se domov odpeljala z renault cliom (FOTO)

»Nisem prišla po zmago, saj niti ne potrebujem avtomobila. Kot študentka se v Ljubljano večinoma vozim z avtobusom ali vlakom. A očitno je tako moralo biti, čeprav, roko na srce, bi morda v kakšnih drugačnih okoliščinah verjetno zmagal kdo drug,« je v prvem odzivu po razglasitvi najboljše mlade voznice in voznika za volanom v Centru varne vožnje AMZS na Vranskem dejala Beti Kočet iz Socke pri Vojniku, letošnja zmagovalka izbora za najboljšo mlado voznico in najboljšega mladega voznika Slovenije 2026.

Kot je še dejala 21-letnica, je v vseh situacijah predvsem uživala. »Meni je bilo vse super, od dinamične vožnje, parkiranja do vožnje s koleščki, ki so se vrtela v vse smeri, in slaloma z žogo na pokrovu avtomobila,« je še dejala zmagovalka. »Največ preglavic mi je povzročala prva pomoč, tu bom še moral vaditi, kako pravilno pomagati v morebitni nesreči,« je priznal komaj 18-letni Tadej Čuš iz Kidričevega pri Ptuju, ki je kot najmlajši udeleženec pokoril konkurenco. To mu je uspelo, čeprav ima še zelo malo vozniških izkušenj, saj je izpit opravil šele pred petimi meseci. Si je pa izkušnje nabiral predvsem z vožnjo gokarta, na simulatorju, še pred dopolnjenim 18. letom starosti pa je vozil s spremljevalcem. Tako Kočetova kot Čuš sta se za nagrado domov odpeljala vsak s svojim renault cliom, ki sta ga v brezplačno uporabo prejela za leto dni. Oktobra bosta Slovenijo in AMZS zastopala na FIA evropskem tekmovanju za najboljšega mladega voznika na Poljskem.

Tadej in Beti sta se najbolj izkazala. FOTO: Mojca Marot

Mladi so se spopadli z različnimi situacijami na poligonu Centra varne vožnje AMZS na Vranskem. FOTO: Damjan Kočar

Realistični scenarij

AMZS je letošnji izbor najboljših mladih izvedel že deseto leto zapovrstjo, vseskozi pa pri projektu sodelujeta policija in Rdeči križ Slovenije (RKS), ki sta za to prejela posebno zahvalo. Letos se je reševanja spletnih testov lotilo kar 4200 mladih; med njimi so izbrali po 50 najboljših udeleženk in udeležencev, ki so se na Vranskem potegovali za vstopnice v finale za laskavi naslov. Poleg omenjenih zmagovalcev so bili med finalisti še Lara Lukančič, Maja Kastelic, Nina Germadnik, Lucija Hočevar, Petra Indof, Karolina Ciglar, Nina Šercer, Anja Kosmač in Pia Grgič ter mladi vozniki Anže Kosmač, Matej Metelko, Žiga Verč, Jan Kodrman, Tomaž Krajnc, Tian Košir, Gašper Tolar, Kristjan Zavrl in Ožbej Engelman. Med drugim so morali vsi ukrepati tudi v prometni nesreči, zavarovati kraj in ponuditi prvo pomoč ponesrečencu, na koncu pa izpolniti evropsko poročilo o prometni nesreči. Prav ta naloga je marsikomu povzročala veliko težav, saj je scenarij, ki ga pripravijo predstavniki RKS, zelo realističen. V preteklih letih se je dogajalo, da kdo od finalistov k tej nalogi sploh ni pristopil.

»Letos so pristopili vsi, kar je pohvalno. Prav tako so vsi poklicali številko 112, se posvetovali z dispečerjem in nato pristopili k poškodovanemu. Tokrat je bil to motorist, ki je padel, v nogo se mu je zapičil tujek, zatem pa je celo izgubil zavest. V drugi zgodbi je bila poškodovana voznica električnega skiroja, ki si je pri padcu poškodovala roko in si hudo poškodovala glavo,« je razložil Željko Malič iz RKS, samostojni strokovni sodelavec za področje prve pomoči in član svetovnega referenčnega centra za PP.

Letošnji finalisti FOTO: Damjan Kočar

AMZS je najboljšega mladega voznika v Sloveniji prvič izbiral leta 1993, tekmovanje pa so znova obudili 2017. z namenom ozaveščanja o varni udeležbi v prometu mladih, ki zaradi manj izkušenj spadajo v bolj tvegano skupino udeležencev v prometu. A so mnogokrat neupravičeno stigmatizirani kot nevarni vozniki, kar znova in znova dokazujejo prav v omenjenem izboru.