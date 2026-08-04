Mlade pohodnike pri Triglavu presenetil trop volkov

Ko se odpravimo v naravo, se je treba zavedati, da si gozdove, travnike, hribe, gore, reke, jezera in druge površine delimo tudi z živalmi. A če nekatere med njimi ljubke in v naših očeh prijazne, se drugih, denimo kač in zveri, običajno prestrašimo. Nič kaj prijetno izkušnjo so tako doživeli trije mladi Italijani, ki med pohajkovanjem po Triglavskem pogorju naleteli na trop volkov.

Pohodniki so se do Vodnikovega doma namenili s Planine Blato, najprej so se od tam odpravili do Planine Laz, pot pa so nato nameravali nadaljevati preko Lazovškega in Mišeljskega prevala, a do slednjega niso nikoli prišli. Prav tam so jim pot prekrižali volkovi. »Takšno srečanje je vse prej kot pogost pojav, saj se nas te zveri po navadi izogibajo, in tako so jo tudi tokrat, takoj ko so dojele situacijo, urno ucvrle v temno noč,« so nenavadno srečanje opisali gorski reševalci iz Bohinja, ki so skupini mladih Italijanov nato priskočili na pomoč.

»Prestrašeni mladinci niso upali nadaljevati poti, zato smo jim nasproti prišli mi, ki pa smo plesa z volkovi že skoraj vajeni, saj je njihovo tuljenje spremljalo že kar nekaj naših reševanj. Sredi noči smo se vrnili nazaj na izhodišče in skupaj z nadobudnimi planinci poiskali najbolj primerno pot do njihovega drugega cilja, ki ga bodo skušali doseči danes,« so zapisali bohinjski gorski reševalci, ki vsem pohodnikom polagajo na srce: »Če na planinski poti ali kje drugje srečate volka, ostanite mirni, počasi se umaknite v smeri prihoda in govorite z normalnim tonom. Prav hudo vas kljub neprijetni situaciji ne rabi skrbeti, saj se volk načeloma bolj boji vas kot vi njega.«