KAPO DOL MLADIM

Mladi, ki rešujejo življenja: Koroška postala učilnica prve pomoči

Na Koroškem so se pomerili na državnem preverjanju znanja prve pomoči. Imeli so zahtevne in realne življenjske situacije, iz katerih so se veliko naučili.
Naslova državnih prvakov so se razveselili osnovnošolci z Izlak.

V parku so morali oskrbeti rano v predelu trebuha, v katerega se je zagozdil tujek.

Na državnem tekmovanju v znanju prve pomoči je sodelovalo kar trinajst osnovnošolskih ekip iz vse Slovenije. FOTOGRAFIJE: Rks

Poškodbe so bile zelo realistične.

Korošci so tekmovalcem popestrili tekmovanje in jim zaigrali.

Tekmovalke in tekmovalce je nagovorila tudi generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin.

Mojca Marot
 11. 5. 2026 | 06:45
»Največ šteje spoznanje, da bi vsi mladi, od osnovnošolcev do srednješolcev in zlasti študentje medicine, znali nuditi prvo pomoč komur koli in s tem rešiti življenje. Vse situacije, v katerih so preizkusili svoje znanje, so bile zelo realistične, pripetile bi se lahko kadar koli in kjer koli, a so k vsaki pristopili z veliko mero znanja in pomagali. S tem pa smo dosegli tudi izobraževalni moment tega preverjanja znanja, saj so se hkrati tudi veliko naučili,« je po koncu letošnjega državnega preverjanja znanja prve pomoči povedal Željko Malič, samostojni strokovni sodelavec za področje prve pomoči (PP) in član svetovnega referenčnega centra za PP pri Rdečem križu Slovenije (RKS).

Kot so pojasnili ob letošnjem Tednu RKS, ki so ga obeležili z izvedbo državnih preverjanj znanj prve pomoči za visokošolske zavode, srednje in osnovne šole na Ravnah na Koroškem, sta Koroška oziroma Mežiška dolina žal prevečkrat omenjeni in izpostavljeni v primeru nesreč, kot je bila denimo katastrofalna poplava poleti 2023. »Znanje PP, tudi nudenje prve psihološke pomoči, pripravljenost in solidarnost so posebej pomembni v času, ko se soočamo z vse pogostejšimi in hujšimi posledicami podnebnih sprememb, ki ogrožajo našo varnost, zdravje in življenja. V takih razmerah ima znanje PP še večji pomen, saj lahko preprečimo najhujše posledice poškodb in nenadnih obolenj, rešimo življenja in zaščitimo ranljive skupine, ki so ob naravnih nesrečah največkrat najbolj prizadete,« poudarja generalna sekretarka RKS Cvetka Tomin.

225 mladih

je na Koroškem preverjalo znanje PP.

Vsako leto več sodelujočih

»Letos smo k sodelovanju povabili tudi zdravstveno enoto Slovenske vojske, kar so vsi zelo pohvalili,« je dodal Malič, ki je strnil situacije, ki so jih pripravili na petih deloviščih po Ravnah na Koroškem. »Na eno hudo poškodbo so vsi sodelujoči naleteli pri trampolin parku Poseka, poškodovano osebo so morali transportirati do vozila in uporabiti tudi nosila, kar je bil velik izziv. Zelo realistična je bila tudi situacija nezgode kolesarja v pumptracku, kjer so se soočili s poškodbo zobovja, glave, zaradi sonca je poškodovani doživel še epileptični napad. Imeli smo tudi scenarij na bazenu, na vodni drči tobogana je prišlo do zahtevne poškodbe glave, najtežji izziv za vse pa je bila nesreča v parku, kjer je prišlo do naleta kolesarja in so morali oskrbeti penetrantno rano v predelu trebuha, v katerega se je zagozdil tujek. Vsi so k vsaki situaciji pristopili z veliko mero znanja in jih uspešno rešili,« je sodelujoče pohvalil Malič.​ Jan Guček, koordinator RK za koroško in celjsko regijo, je dejal: »Kapo dol vsem mladim, pokazali so visok nivo znanja PP. Dokazali so, da bi znali tudi v praksi pristopiti in pomagati.«

Dokazali so, da bi znali tudi v praksi pristopiti in pomagati.

Poškodbe so bile zelo realistične.
Poškodbe so bile zelo realistične.

Število sodelujočih vsako leto raste. V treh dneh je na Koroškem znanje PP preverjalo 225 mladih. Prvi so bili na vrsti študentje dveh slovenskih univerz, ljubljanske in mariborske, naziv najboljše pa je letos osvojila ekipa mariborske Medicinske fakultete UM II, ki se je domov vrnila z največjim pokalom in zavedanjem, da so na odlični poklicni poti. Med ekipami osmih slovenskih srednjih šol je naziv najboljše osvojila ekipa Srednje zdravstvene in kozmetične šole Celje, med trinajstimi osnovnošolskimi iz vse Slovenije pa so se naslova najboljših v državi razveselili šolarji OŠ Ivana Kavčiča Izlake. 

