Mladi kolesarji in kolesarke so tekmovali tudi v spomin na Alena Novaka, prvaka, ki ni dočakal zdravila (FOTO)

Stopiče, podgorjanska vas le lučaj od dolenjske prestolnice, so v soboto dihale z mladimi kolesarji. Več kot 260 jih je poganjalo pedale po razgibani in zahtevni trasi dolenjskih gričev, povezoval pa jih je borbeni duh žal že pokojnega domačina Alena Novaka iz Dolnje Težke Vode. Šest let je namreč minilo od njegove prezgodnje smrti. Alen je bil kolesarski up, ki je v mlajših kategorijah na velodromu osvojil kar štiri naslove državnega prvaka.

Pomerili so se na različno dolgih progah.

»Danes je Alen z nami,« je dejal njegov oče Martin Novak, ki se je takrat, ko se je Alen pridružil Kolesarskemu klubu Adria Mobil (zdaj Kolesarski klub Novo mesto), tudi sam z dušo in telesom zapisal kolesarstvu. In Martin, ki ga mnogi poznajo kot tako imenovano metlo, ki vozi na repu dirke, v klubu vztraja tako zaradi Alena kot svojih treh vnukov Jake, Žana in Aneja, ki že pridno trenirajo in so se minuli vikend tudi pomerili na domači trasi. Tekmovanje za državno prvenstvo v cestni vožnji so poimenovali 1. memorial Alena Novaka in upajo, da bo postal tradicionalen, saj je fant poosebljal duh pravega športnika: bil je vztrajen, potrpežljiv, borben in pravi prijatelj, ki je cenil ekipni duh.

Srečko Glivar, trener dečkov v Kolesarskem klubu Novo mesto in direktor dirke, se ne boji za prihodnost.

Pet let boja za življenje

Alen je bil vedno optimističen, dobre volje in odločen doseči cilj. Novomeškim kolesarjem se je pridružil še kot fantič, devet let je tekmoval, potem pa so se začele pojavljati zdravstvene težave. Diagnozo so mu postavili pri 22 letih. Zbolel je za zahrbtno in izjemno redko boleznijo, gerstmann-straeussler-scheinkerjevim sindromom. Gre za prionsko bolezen, posledico genske okvare, ki pri človeku prizadene male možgane in povzroča motnje usklajenosti gibov, težave z ravnotežjem, izgubo spomina, težave pri govoru …

Ker zdravil za to bolezen ni, so Alenu simptome lajšali z alternativnim zdravljenjem. Njegovi domači so iskali različne možnosti, kako bi razvoj bolezni upočasniti, morda celo zaustavili, a bolezen, ki je izjemno redka, na svetu ima takšno diagnozo le okoli 200 ljudi, si je utrla svojo po. Alen je umrl, star 27 let. Je pa bila ista bolezen usodna tudi za Alenovo mamico Bernardo, ki je umrla stara 38 let, zbolela pa je pri 27 letih. Ko je Alen še treniral pri Adrii, je prekolesaril 120 kilometrov na dan, med vikendi pa tekmoval, v ekipi so bili njegovi kolegi tudi Aljaž Hočevar, Jani Mušič, Pavel Gorenc, Simon Pavlin in Uroš Beg, trenirali so ga Sandi Papež, Janez Jagodic in Branko Filip.

Alenov oče Martin z vnukoma Jako in Žanom, Anej pa je bil v trenutku, ko je nastala ta fotografija, na progi.

Stopiče so v soboto gostile kolesarje in kolesarke od 8 do 16 let iz vse države, ki so se pomerili na krožni progi, najmlajši so morali narediti tri kroge oziroma 13,5 kilometra, malce starejši 5 krogov (22,5 km), mlajši mladinci in mlajše mladinke pa so se pomerili na 45 km, krožno progo so morali torej prevoziti kar 10-krat, za kar je najhitrejši Gal Klun potreboval uro, 14 minut in 25 sekund. Prve občutke prave kolesarske dirke so dobili tudi predšolski otroci, ki so se pomerili na 200 metrov dolgi otroški dirki.

Z naslovom najboljših so se v svojih kategorijah okitili: Rok Vodlan (Pogi Team), Anže Mede (KK Novo mesto), Primož Prodan (KK Knežjega mesta Celje), Gal Klun (Pogi team) ter Manja Žalig (KK Tropovci), Julija Slapšak (KK Knežjega mesta Celje), Ajda Adam (Pertunina Ptuj) in Maša Žalig (KK Tropovci).

Več kot 260 mladih je v soboto kolesarilo v Stopičah.

Za mladi rod se ni bati

Dolenjsko, ki že več kot pol stoletja piše uspešno kolesarsko zgodovino in velja za slovensko kolesarsko prestolnico, je v začetku leta pretresla vest, da se iz dolenjskega kolesarstva umika glavni pokrovitelj Adria Mobil, ki je bil dve desetletji sinonim za vrhunsko delo z mladimi in odskočna deska za številne današnje zvezdnike svetovnega kolesarstva. Številni mladi kolesarji so prav zavoljo dobrih predstav v novomeškem dresu dobili priložnost za prestop na višjo raven, med njimi so bili tudi Primož Roglič, Jakob Omrzel, Jani Brajkovič, Domen Novak, Gal Glivar, Simon Špilak, Anže Ravbar, Marco Haller, Marko Kump in drugi.

Vseh 20 let, ko je bila Adria Mobil pokrovitelj moštva, je bil direktor kluba Bogdan Fink, ki je bil v soboto kljub vsemu optimističen: »Ob umiku glavnega pokrovitelja je bilo težko, a se počasi postavljamo na noge. Veseli me, da je mladine, ki jo zanima kolesarstvo, ogromno, tako dečkov kot deklic, in članstvo ni prav nič upadlo. Želimo pa kolesarsko dirko pripeljati v vsako mesto oziroma vas na obrobju Novega mesta, le tako bomo lahko dobili čim več dobrih kolesarjev. Čez slab mesec bo v Gabrju državno prvenstvo za člane.«



Izvedeli smo, da naj bi v Gabrje prišel vsaj eden od naših dveh kolesarskih zvezdnikov. Da se za mladi rod dolenjskih kolesarjev kljub pretresu ob odhodu glavnega pokrovitelja ni bati, je potrdil tudi trener dečkov in direktor nedavne dirke Srečko Glivar. Registriranih imajo 60 dečkov, kar je največ doslej, ob tem pa Glivar ni pozabil omeniti velike predanosti staršev mladih kolesarjev ter vseh, ki prostovoljno in nesebično pomagajo pri razvoju dolenjskega kolesarstva. Tanja Jakše Gazvoda