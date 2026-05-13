Mladi s kvizom pilili znanje na že 54. državnem kvizu Mladi in kmetijstvo (FOTO)

Ivančna Gorica • »Seveda smo ponosni!« ni skrival veselja Jan Kožuh, predsednik Društva podeželske mladine Škofja Loka. Njihova ekipa se je namreč zavihtela tik pod vrh – na že 54. državnem kvizu Mladi in kmetijstvo, ki ga je tokrat gostilo Društvo podeželske mladine Kalček.

Na dogodku je sodelovalo 16 ekip iz društev DPM Celje, Dobrna, Štore, Vojnik, Velike Lašče, Sveti Jurij ob Ščavnici, Škofja Loka, Slovenske gorice, Šentjur, Kalček, Mežiška dolina, Suha krajina, Šmihel nad Mozirjem, Laško-Radeče, Moravče in Primorska. Najuspešnejša je bila ekipa DPM Šentjur v sestavi Manca Korenjak Šoster, Kristina Trkmič Senica in Ana Korenjak Šoster. Drugo mesto je osvojila že omenjena ekipa DPM Škofja Loka, ki so jo sestavljali Andrej Prevodnik, Neža Stržinar in Andreja Krajnik, tretje mesto pa ekipa DPM Moravče v sestavi Laura Urbanija, Zoja Verbič in Maja Kitek. »Naše društvo se redno udeležuje regijskega kviza. Tokrat pa je bila naša ekipa tako uspešna, da je zmagala v regiji in se uvrstila še na državno raven. To nam že dolgo ni uspelo,« je vzneseno nadaljeval Jan Kožuh, ki že tretje leto vodi društvo z okoli 130 člani.

Društvo podeželske mladine Škofja Loka je z mislimi že na prihodnjem državnem kvizu. FOTO: Facebook DPM Škofja Loka

V dvorani ni manjkalo dobre volje in znanja. FOTO: Rok Rakun

Štiri teme

Ekipe so sicer že pred tekmovanjem prejele gradivo za štiri teme, na katere so se pripravljale: brez čebel ni življenja, invazivne rastline, varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki ter duševno zdravje. »Vsak od članov ekipe je naštudiral eno temo, zadnjo, duševno zdravje, pa smo si razdelili na tri sklope,« je povedal Kožuh.

Jan Kožuh rad kmetuje. FOTO: Facebook

Kviz je s slovensko himno uradno odprla Moška pevska skupina A piacere. Župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad je izrazil veselje in ponos, da so letošnji kviz gostili v njihovih koncih. Novoizvoljena predsednica Zveze slovenske podeželske mladine Ajda Podlesnik je tekmovalce spodbudila in poudarila pomen mladih s podeželja, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije dr. Jože Podgoršek pa je obudil spomine na pretekle izvedbe državnega kviza ter orisal trenutno stanje v kmetijstvu.

Kviz sta povezovali Meta Dremelj in Ana Adamlje. Tekmovanje je potekalo v štirih sklopih. V prvem so tekmovalci odgovarjali na vprašanja tipa A-B-C, pri čemer so odgovore izbirali z dvigovanjem tablic. Drugi sklop je bil sestavljen iz vprašanj z odgovori »da« ali »ne«. V tretjem pa so morali odgovor zapisati z besedo oziroma kratkim zapisom, zadnji, četrti sklop, pa so bili tako imenovani hitri prsti, kjer je odgovarjal tisti tekmovalec oziroma tista ekipa, ki je najhitreje pritisnila na gumb.

Pred začetkom kviza so potekale spremljevalne aktivnosti, ki jih je pripravil DPM Kalček v sodelovanju z Zvezo šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica ter podjetjem ITRO, ki je zagotovilo traktorje. Prikazana je bila denimo nevarnost nezaščitene kardanske gredi ter zaviranje v sili na različnih podlagah. Predstavljen je bil prikaz prevračanja in trka s poudarkom na pomenu uporabe varnostnega pasu. Demonstracijo je izvedel Marjan Dolenšek iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ljubljana in Gozdarskega inštituta Slovenije. Kulturni program so obogatili učenci iz podružnične šole Temenica, Folklorna skupina Vidovo, Moška pevska skupina A piacere ter Ansambel Petan.

To so tri najboljše ekipe letos. FOTO: Rok Rakun

16 ekip se je tokrat pomerilo.

Že naslednje leto bo nova priložnost. Do tedaj pa nobenemu od udeleženk in udeležencev ne bo zmanjkalo dela na domači zemlji. Svoj oddih najdejo tudi v omenjenih društvih, tam najdejo čas zase. »V našem društvu, denimo, najde prav vsakdo kaj zase. Vsi smo s podeželja, vsi podobno razmišljamo. Veliko se družimo in se pogovarjamo. V našem društvu hitro dobiš dobre ideje in dobre nasvete za delo na lastni kmetiji. Vsako leto se odpravimo na ekskurzije na druge kmetije, vsako leto gledamo skoke v Planici, tudi martinovanje organiziramo,« je 22-letni Jan Kožuh govoril tudi o tem, kako dinamično je lahko življenje v društvu in kako članice in člani dodajo svoje k tej dinamiki.

Pri sogovorniku na Kmetiji Okršlan (Sveti Florjan nad Škofjo Loko) imajo, denimo, 35 glav živine, daleč naokoli pa so znani po žganjekuhi in kmečkem turizmu. K njim ne nazadnje večkrat zaidejo tudi turisti in zaključene družbe.