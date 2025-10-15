Mladi ustvarjalci zasijali na Bledu, veliko nagrado prejela Karmen Zaletel Potočnik

Na podelitvi nagrad 10. mednarodnega slikarskega Ex tempora Bled 2025 je po oceni tričlanske komisije blestela Karmen Zaletel Potočnik z delom z naslovom Tukaj in zdaj. Prejela je veliko nagrado, grand prix Bleda. Nagrado Melite Vovk za ilustracijo je prejela Zala Čož, v kategoriji Sanje so dovoljene je slavila Judita Rajnar Prosenc, v kategoriji Kolo pa Vesna Štolfa. Posebno priznanje je prejela Antonija Pacek, med mladimi ustvarjalci pa je bila najboljša Tina Kraljič.

Sodelovali so tudi mladi ustvarjalci do 15. leta starosti.

Karmen Zaletel Potočnik, prejemnica grand prix Bleda FOTO: Kara Kalajžič

Na odprtju razstave je župan Občine Bledmed drugim pohvalil možnost sodelovanja mladih umetnikov in vseh tistih, ki zaradi poklicnega dela na drugih področjih ne najdejo časa za predstavitev svojih umetnin, ter čestital vsem prejemnicam nagrad.

Strokovno žirijo so sestavljali umetnostna zgodovinarka, kustosinja in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, akademski slikar in kipar Nikolaj Mašukov ter akademski slikar Matjaž Arnol. Posebnost letošnjega Ex tempora je bila opustitev tako imenovane proste teme; nadomestila jo je osnovna tema Sanje so dovoljene, medtem ko je bila tudi druga tema, Kolo, zelo odprta za interpretacijo. V posebni skupini so letos sodelovali tudi mladi ustvarjalci do 15. leta starosti.

Slikarstvo in kaligrafija

Prejemnica glavne nagrade Karmen Zaletel Potočnik, magistrica likovnih umetnosti, je za poklicno pot izbrala predšolsko vzgojo. Poleg slikarstva, s katerim se je začela ukvarjati dokaj pozno, je njena velika strast kaligrafija. V zadnjem času poskuša obe ljubezni prepletati, kar je razvidno tudi v nagrajeni sliki. Nagrada ji pomeni veliko motivacijo za nadaljnje delo, saj jo prihodnje leto med drugim čaka samostojna razstava na Blejskem gradu.

Prejemnice nagrad 10. mednarodnega slikarskega Ex tempora Bled: Tina Kraljič, Zala Čož, Judita Rajnar Prosenc, Karmen Zaletel Potočnik, Antonija Pacek in Vesna Štolfa FOTO: M. P. Peternelj

Za Slikarskim društvom Atelje Bled je več kot desetletje uspešnega delovanja. Kot je povedala predsednica Društva Zora Završnik Črnologar, so si ob organizaciji prvega Ex tempora želeli, da bi pritegnili čim več udeležencev ter jim tako dali prostor in priložnost za predstavitev njihovih del. Zagotovo so bili v tem uspešni, kar jim daje dodatno motivacijo za nadaljnje delo po zastavljeni poti. Razstava vseh sodelujočih del na Ex temporu Bled 2025 bo v Festivalni dvorani Bled na ogled do 18. oktobra, vsak dan od 16. do 18. ure.