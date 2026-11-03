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ROKODELSTVO

Mladi v Šmartnem ob Paki dokazali, da brez rokodelskih korenin ni trajnostne prihodnosti

Prikazali so ohranjanje izginjajočih veščin ročnega dela. Ozaveščali so tudi o pomenu kakovostno grajenega prostora in prenosa znanja med generacijami.
Malčki iz bližnjega vrtca v Šmartnem so si ogledali mlada študenta pri delu.FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Malčki iz bližnjega vrtca v Šmartnem so si ogledali mlada študenta pri delu.FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc

Delovni pripomočki zidarja klesarja

Delovni pripomočki zidarja klesarja

Ravnateljica mag. Staša Florjančič

Ravnateljica mag. Staša Florjančič

V gradbeništvu je potrebno tudi mizarsko znanje.

V gradbeništvu je potrebno tudi mizarsko znanje.

Iz kamna ali betona izklesan simbol vinorodnega kraja Šmartno

Iz kamna ali betona izklesan simbol vinorodnega kraja Šmartno

Profesorica je motivirala učence za zanimive poklice.

Profesorica je motivirala učence za zanimive poklice.

Dijakinja je klesala grb iz zelenega kamna.

Dijakinja je klesala grb iz zelenega kamna.

Zadovoljna vodja projekta mag. Mateja Kumer in učitelj mentor Dejan Riga

Zadovoljna vodja projekta mag. Mateja Kumer in učitelj mentor Dejan Riga

V mizarski delavnici je bilo zelo zanimivo.

V mizarski delavnici je bilo zelo zanimivo.

Strokovni sodelavci šole so županu Janku Kopušarju podarili izklesan občinski grb.

Strokovni sodelavci šole so županu Janku Kopušarju podarili izklesan občinski grb.

Malčki iz bližnjega vrtca v Šmartnem so si ogledali mlada študenta pri delu.FOTOGRAFIJE: Jože Miklavc
Delovni pripomočki zidarja klesarja
Ravnateljica mag. Staša Florjančič
V gradbeništvu je potrebno tudi mizarsko znanje.
Iz kamna ali betona izklesan simbol vinorodnega kraja Šmartno
Profesorica je motivirala učence za zanimive poklice.
Dijakinja je klesala grb iz zelenega kamna.
Zadovoljna vodja projekta mag. Mateja Kumer in učitelj mentor Dejan Riga
V mizarski delavnici je bilo zelo zanimivo.
Strokovni sodelavci šole so županu Janku Kopušarju podarili izklesan občinski grb.
Jože Miklavc
 3. 11. 2026 | 07:20
4:46
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Z geslom Kakor drevo ne more rasti brez korenin, tako se človek ne more razviti, če svojih ne pozna je potekala letošnja slovenska prireditev v okviru evropskega tedna kulturne dediščine v Šaleški dolini. Ob številnih dogodkih je v Občini Šmartno ob Paki potekal dvodnevni izobraževalno-predstavitveni dogodek, vsebinsko povezan z osrednjim praznovanjem Tedna kulturne dediščine.

Več kot 200 mladih

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola ter strokovna gimnazija Ljubljana je v sodelovanju z dijaki in mentorji ter profesorji v kraju Šmartno ob Paki prikazala tradicionalno gradbeno in rokodelsko znanje, povezano s kamnoseštvom, tesarstvom in izdelavo opečnih prezračevalnih mrež. Tamkajšnji javnosti ter otrokom vrtca in osnovne šole so predstavili predvsem praktični del stroke, dogodek si je tako ogledalo več obiskovalcev iz okolja Šaleške in Savinjske doline.

Poleg umetne inteligence ter robotike bo tudi v prihodnje temelj obstoja in razvoja družbe praktično znanje.

Prireditveni prostor, galerija na prostem Pod kozolcem, ki deluje v sklopu Mladinskega centra Šmartno ob Paki, je bil primeren ambient tudi za poučni dogodek s priložnostno razstavo učencev in dijakov ljubljanske šole, ki je tako približala posebne poklice ter možnosti izobraževanja po osnovni šoli vse do študija na višjih in visokih strokovnih šolah. Udeležilo se ga je več kot 200 mladih, ki so na svojih vzgojno-varstvenih in izobraževalnih programih izkoristili možnost za dodatno seznanitev z obrtno-gradbenimi deli ter zanimivostmi omenjenih poklicev. Mentorji ter dijaki ljubljanske šole so tako po svoje promovirali tudi možnosti nadaljevanja šolanja po osnovni šoli ter prikazali izkušnje in praktično vrednost poklicev, ki so zelo iskani tudi v sodobni družbi, obrti in gospodarstvu.

V gradbeništvu je potrebno tudi mizarsko znanje.
V gradbeništvu je potrebno tudi mizarsko znanje.

Kamen, les in opeka so bili v sodelovanju s Šolo prenove iz Škofje Loke tokrat predvsem v rokah mladih. Obiskovalci so lahko spremljali delo z materialom in tradicionalnim orodjem, otroci in učenci pa so se ob strokovnem vodenju tudi sami preizkusili v ročnih spretnostih. Dogodek odpira pomembno vprašanje prenosa mojstrskega znanja na mlajše generacije. Znanja, ki je stoletja oblikovalo naš grajeni prostor, danes pa žal vse bolj izginja. Zato je želja približati mladim del strategije te strokovne šolske ustanove s praktičnim prikazom in motivacijo za odločitev za iskane in tradicionalne poklice. Poleg tako opevane umetne inteligence ter robotike bo tudi v prihodnje temelj obstoja in razvoja družbe praktično znanje, vsekakor tudi s sodobnimi pristopi.

Kamniti detajli

Dogodek je potekal v sodelovanju pedagoških predstavnikov šole Janka Brunčka in Dejana Rige ter s podporo Mladinskega centra Šmartno ob Paki. Ob obisku smo srečali tudi direktorico občinske uprave Mojco Ževart, ki je delila zadovoljstvo z ravnateljico ljubljanske šole mag. Stašo Florjančič: »Zelo sem ponosna na naše učitelje, mentorje in dijake. Ti predstavljajo našo šolo in program. Tu vsaj delno prikazujemo izobraževalni program, predvsem praktične predmete s področja gradbeništva, kamnoseštva, zidarske ter in mizarske dejavnosti. Radi bi povedali, da je rokodelsko znanje še vedno, morda še bolj, potrebno in je osnova za ustvarjanje in nadaljevalni študij. V prihodnosti bo gotovo še zelo potrebno, predstavlja pa tudi pomemben segment umetnosti v arhitekturi in kiparstvu.«

»Zelo sem ponosna na naše učitelje, mentorje in dijake.«

Idejna vodja in koordinatorka projekta iz Šoštanja, inženirka arhitekture mag. Mateja Kumer, je zadovoljna s prikazanim in udeležbo obiskovalcev povedala: »Dogodek je bil namenjen predstavitvi tradicionalnega gradbenega znanja, povezanega s kamnoseštvom, tesarstvom in izdelavo opečnih mrež. Obiskovalci so spoznali značilne kamnite detajle iz zelenega tufa, tradicionalne tesarske spoje ter opečne mreže, ki so bile nekoč pomemben funkcionalni in estetski element gospodarskih poslopij, danes pa vse bolj izginjajo iz našega prostora. Delavnice in prikazi so namenjeni mladim ter vsem obiskovalcem, ki jih zanimata mojstrsko znanje in stavbna dediščina. Posebnost dogodka je bila prisotnost dijakov SGGOG Ljubljana, ki se med izobraževanjem usposabljajo za ohranjanje in nadaljnji razvoj tradicionalnih gradbenih obrti. Namen dogodka sta prikaz in ohranjanje izginjajočega rokodelskega znanja ter ozaveščanje javnosti o pomenu kakovostno grajenega prostora, stavbne dediščine in prenosa znanja med generacijami.«

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