  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
OMEJITEV DRUŽBENIH OMREŽIJ

Mladi v šoku, predsednica združenja ravnateljev: »Otroci nimajo več koncentracije«

Sistemska ureditev je potrebna predvsem zaradi zaščite otrok pred zasvojenostjo, zagotavljanja varnosti in razvoja kognitivnih sposobnosti, pravi.
Na spletu se pojavljajo tudi razni izzivi, ki otroke silijo v dokazovanje, s čimer drug drugega spravljajo v nevarnost. FOTO: Kerkez/gettyimages
Na spletu se pojavljajo tudi razni izzivi, ki otroke silijo v dokazovanje, s čimer drug drugega spravljajo v nevarnost. FOTO: Kerkez/gettyimages
STA, B. K. P.
 7. 2. 2026 | 11:37
4:18
A+A-

Zakonska omejitev uporabe družbenih omrežij za mlajše od 15 let bi bila po oceni predsednice Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije Mojce Mihelič smiselna. Kot je poudarila za STA, je sistemska ureditev potrebna predvsem zaradi zaščite otrok pred zasvojenostjo, zagotavljanja varnosti in razvoja kognitivnih sposobnosti. Opozorila je, da izobraževanje ni dovolj, da bi otroke prepričali v prenehanje uporabe družbenih omrežij. Po njenih besedah so otroci namreč »nagnjeni k temu, da preizkušajo nove stvari, in prepoved tega seveda ne bo popolnoma preprečila, ampak je to še vedno bolje, kot da so podvrženi zlorabam na družbenih omrežij«. »Otroci nimajo več koncentracije, ne zmorejo poglobljenega branja besedil. Namesto da bi se družili, da bi živeli svojo otroškost, raje zro v ekrane. Dovolj je, da se sprehodite okoli šol, pa boste to lahko videli na lastne oči, kajti če so v šolah telefoni in podobne stvari pač prepovedani, to za vrati šole ne velja več,« je dejala Mihelič.

Po decembrski uvedbi prepovedi dostopa do družbenih omrežij in spletnih forumov za mlajše od 16 let v Avstraliji se v Evropi krepi pritisk za podobno ukrepanje. Med vodilnimi so s sprejemanjem konkretnih korakov Francija, Danska in Grčija, ta teden sta starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij napovedali tudi Španija in Portugalska.

Predsednica Združenja ravnateljev in pomočnikov ravnateljev Slovenije je omenila tudi, da se na spletu pojavljajo razni izzivi, ki otroke silijo v dokazovanje, s čimer drug drugega spravljajo v nevarnost. Kot je zatrdila, dodaten problem predstavljajo tudi »implicitno vsebovana sporočila, namigi, razmišljanja, ki vplivajo na njihov pogled na svet«. V osnovnih šolah je prepoved družbenih omrežij posredno že uzakonjena, saj uporaba mobilnih telefonov v šolah ni dovoljena. Mihelič je ob tem opozorila, da so ob prepovedi nekateri starši poskušali najti obvode glede uporabe telefonov. Navedla je uporabo pametnih ur, očal in podobnih digitalnih pripomočkov in dejala, da »dokler se otrok ne nauči uporabljati teh zelo nevarnih orodij, ga lahko samo zelo poškodujejo«.

Kramli: Država mora biti odločna

Vlada je izhodišča za pripravo zakonske omejitve sprejela v četrtek na seji v Dravogradu. Kot je povedal podpredsednik vlade Matej Arčon, je pobudo pripravilo ministrstvo za izobraževanje, pred sprejetjem zakonskih ukrepov pa se bodo do izhodišč opredelili še stroka in ministrstvo za digitalno preobrazbo. Da mora biti država pri uvedbi ukrepov odločna, jasna in suverena, ne pa plašna, je ocenil tudi terapevt in vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v Zdravstvenem domu Nova Gorica Miha Kramli. Meni, da bi morali pripraviti usmeritve za uporabo tehnologije v vseh javnih prostorih, kot so na primer muzeji, zdravstveni in dijaški domovi, saj bi mladostniki tako prepoznali, da gre za resen ukrep. To bi olajšalo tudi vzgojo. »Zdaj imamo situacijo, da se družine borijo in skušajo uvesti nek red, kulturo tehnologije, pa jih nihče ne podpira,« je poudaril.

Pobude za ostrejši nadzor in omejitve se pojavljajo tudi na ravni EU. Evropski parlament je novembra lani v nezavezujoči resoluciji pozval k starostni meji 16 let za samostojno uporabo družbenih omrežij, platform za izmenjavo videoposnetkov in orodij umetne inteligence. Stari med 13 in 16 let bi imeli dostop le z dovoljenjem staršev ali skrbnikov.

Izpostavil je še, da mora država z zakonodajo sporočiti, da »pravica biti nadvlada pravico imeti«. Če je mladostnik na poti nefunkcionalnosti zaradi napačne uporabe telefona in mu terapevt želi to omejiti, ga lahko pri tem ustavijo pravniki ali Varuh človekovih pravic. »Zakonodaja mi mora kot strokovnjaku omogočiti, da lahko posežem v življenje mladostnika, da postane funkcionalen in bo zadovoljen, čeprav mu bo trenutno neprijetno,« je izpostavil.

Več iz teme

mladidružabna omrežjaomejitevvlada
ZADNJE NOVICE
12:33
Šport  |  Športni trači
PROMETNI KOLAPS

Veselje v Cortini: šolarji dobili izredne olimpijske počitnice

Od 10. do 12. februarja bodo zaradi napovedanih prometnih konic zaprli šole, tako osnovne kot srednje.
7. 2. 2026 | 12:33
12:10
Novice  |  Slovenija
EKSTRA JOKER 5

Slovenija ima novega milijonarja! Zmagovalno kombinacijo je vplačal na Ptuju

Srečni dobitnik ima za prevzem dobitka časa vse do 14. aprila.
7. 2. 2026 | 12:10
11:55
Novice  |  Svet
NA KUBI

Prisiljeni v varčevanje: javna uprava le štiri dni v tednu, krajši šolski dnevi

Trump je prejšnji teden še zagrozil, da bo uvedel dodatne carine za države, ki Kubi prodajajo nafto.
7. 2. 2026 | 11:55
11:37
Novice  |  Slovenija
OMEJITEV DRUŽBENIH OMREŽIJ

Mladi v šoku, predsednica združenja ravnateljev: »Otroci nimajo več koncentracije«

Sistemska ureditev je potrebna predvsem zaradi zaščite otrok pred zasvojenostjo, zagotavljanja varnosti in razvoja kognitivnih sposobnosti, pravi.
7. 2. 2026 | 11:37
11:18
Bulvar  |  Tuji trači
VESELJE

Princesa Kate potrdila govorice: dobili so novega družinskega člana

Bodoča britanska kraljica je še razkrila, da šteje komaj osem mesecev.
7. 2. 2026 | 11:18
11:00
Šport  |  Športni trači
OLIMPIJSKE IGRE

Domen Prevc razkril tri stvari, ki jih nismo pričakovali pred olimpijado: »Levega zavežem bolj ohlapno«

Skakalni as je na oder svetovnega pokala stopil že kot 16-letnik, a ga Slovenija ni peljala ne v Pjongčang 2018 ne v Peking 2022.
7. 2. 2026 | 11:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki