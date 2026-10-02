Mladice 450-letne trte z Lenta rastejo po vsem svetu

Lokavci pri Negovi • Potomke 450-letne trte modre kavčine z Lenta v Mariboru rastejo po vsej Sloveniji in tudi na več lokacijah po svetu. Ena raste tudi na dvorišču nekdanjega podjetnika in dolgoletnega naročnika na Slovenske novice Slavka Lončariča v Lokavcih pri Negovi.

Slovesno so jo posadili pred 20 leti in je vseskozi v dobri kondiciji. Tako nam je povedal tudi mariborski viničar, ki skrbi za 450-letno trto na Lentu, Stane Kocutar. Kot je še dodal, tako lepe in tako obložene trte, kot je ta, ki je zasajena pri zasebniku, še ni videl. Kljub toči, ki je dvakrat prizadela Lončaričeve, se je na njej ohranilo okrog 180 zdravih grozdov. Stane Kocutar je razložil: »Lončaričeva trta je posajena prav tako kot 'mati' trta na Lentu, tik ob zidu – in to ob asfaltni površini. To koreninam trte daje primerno temperaturo v vročini in mrazu, obenem pa ima trta dovolj vlage.«