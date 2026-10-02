Mladim (ne)prijazna občina

Potem ko je občane Cerknega presenetila novica, da je kraj, ki se že leta spopada z izseljevanjem mladih, prejel certifikat Mladim prijazna občina, so se na naziv javno odzvali v enem od tamkajšnjih večjih mladinskih društev – Cerkljanskem mladinskem alternativnem klubu. Sporočili so, da občina certifikata ni pridobila z njihovo pomočjo in da pisma podpore, za katero jih je občina prosila, preden je vložila vlogo, niso podpisali.
Predstavniki Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba so se odzvali tudi na navedbo občine, da med pomembnejše ukrepe na področju mladih spadajo »vsakoletna srečanja z mladimi ter sodelovanje z mladinskimi organizacijami, med drugim s Cerkljanskim mladinskim alternativnim klubom«. »Če se 'sodelovanje' nanaša na okroglo mizo Beg možganov 22. maja letos, naj poudarimo, da je do nje prišlo izključno na pobudo in v organizaciji Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba, in sicer v sklopu projekta Prostori kreativne rasti in sodelovanja pod okriljem programa Erasmus+,« so poudarili. Občina dogodka ni soorganizirala, so se ga pa predstavniki občine udeležili in za organizacijo ponudili svojo sejno sobo.
Da so zadostili enemu od meril, je bila dovolj na primer že organizacija okrogle mize.
Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko – gre za zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskovanjem položaja mladih ter razvojem in izvajanjem mladinske politike v Sloveniji. Na spletni strani certifikat opisujejo kot »priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Ukrepi so usmerjeni v integracijo nove generacije mladih med 15. in 29. letom v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja«.
Mladina, združena v Cerkljanski mladinski alternativni klub, si želi, da bi certifikat občino spodbudil, da bo dejansko začela delovati v dobro mladih in da bodo mladinske organizacije čim prej dobile ustrezne prostore za svoje dejavnosti oziroma še prej ustrezna zagotovila zanje. Želijo si tudi, da bi mladi dejansko, in ne le na papirju, soodločali o lokalni politiki – participativnega proračuna, namenjenega izključno mladim, v Cerknem ne izvajajo.
Komisije oziroma odbori so običajno sestavljeni iz članov, kot so osebe, zaposlene na občini, osebe iz občinskega sveta, posamezniki iz mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v določeni občini, posamezniki predstavnikov organizirane mladine v občini in posamezniki predstavnikov neorganizirane mladine v občini. Njihova naloga je, da na letni ravni pregledujejo, kontrolirajo in podajajo mnenja k izvajanju mladinskih politik v njihovi občini.