Mladim (ne)prijazna občina

Potem ko je občane Cerknega presenetila novica, da je kraj, ki se že leta spopada z izseljevanjem mladih, prejel certifikat Mladim prijazna občina, so se na naziv javno odzvali v enem od tamkajšnjih večjih mladinskih društev – Cerkljanskem mladinskem alternativnem klubu. Sporočili so, da občina certifikata ni pridobila z njihovo pomočjo in da pisma podpore, za katero jih je občina prosila, preden je vložila vlogo, niso podpisali.

Mladina si želi, da bi certifikat občino Cerkno spodbudil, da bo dejansko začela delovati v dobro mladih. FOTO: Črt Piksi

»Menimo, da se je občina Cerkno v preteklih letih izkazala za ravno nasprotno – za neprijazno do mladih. Podpisali ga nismo tudi zato, ker je bilo naslovljeno na Cerkljanski mladinski klub Cerkno, ne na naše društvo, ki se še naprej imenuje Cerkljanski mladinski alternativni klub,« so zapisali v sporočilu za javnost, ki so ga objavili na družbenem omrežju Facebook. Certifikat Mladim prijazna občina, ki ga je pred kratkim dobilo Cerkno, je, kot smo že poročali, dvignil marsikatero obrv. Pogoji, ki jim je občina zadostila, da ga je prejela, delujejo bolj ali manj zgolj na papirju. Medtem je realnost mladih družin, ki se spopadajo s stanovanjsko stisko in dotrajanimi vrtčevskimi prostori – županje dejal, da nov vrtec ni prioriteta –, drugačna, kot jo predstavljajo na občinski upravi.

Predstavniki Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba so se odzvali tudi na navedbo občine, da med pomembnejše ukrepe na področju mladih spadajo »vsakoletna srečanja z mladimi ter sodelovanje z mladinskimi organizacijami, med drugim s Cerkljanskim mladinskim alternativnim klubom«. »Če se 'sodelovanje' nanaša na okroglo mizo Beg možganov 22. maja letos, naj poudarimo, da je do nje prišlo izključno na pobudo in v organizaciji Cerkljanskega mladinskega alternativnega kluba, in sicer v sklopu projekta Prostori kreativne rasti in sodelovanja pod okriljem programa Erasmus+,« so poudarili. Občina dogodka ni soorganizirala, so se ga pa predstavniki občine udeležili in za organizacijo ponudili svojo sejno sobo.

Da so zadostili enemu od meril, je bila dovolj na primer že organizacija okrogle mize.

Certifikat Mladim prijazna občina podeljuje Inštitut za mladinsko politiko – gre za zasebni zavod, ki se ukvarja z raziskovanjem položaja mladih ter razvojem in izvajanjem mladinske politike v Sloveniji. Na spletni strani certifikat opisujejo kot »priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik. Ukrepi so usmerjeni v integracijo nove generacije mladih med 15. in 29. letom v posamezne dele življenja družbe, predvsem pa v spodbujanje čim hitrejšega osamosvajanja«.

Stanovanja, prevoz, šolstvo, varstvo otrok ...

Mladina, združena v Cerkljanski mladinski alternativni klub, si želi, da bi certifikat občino spodbudil, da bo dejansko začela delovati v dobro mladih in da bodo mladinske organizacije čim prej dobile ustrezne prostore za svoje dejavnosti oziroma še prej ustrezna zagotovila zanje. Želijo si tudi, da bi mladi dejansko, in ne le na papirju, soodločali o lokalni politiki – participativnega proračuna, namenjenega izključno mladim, v Cerknem ne izvajajo.

Da bi pridobili certifikat Mladim prijazna občina, so morali v letih 2024 in 2025 v Cerknem izvesti vsaj en konkreten ukrep z vsakega od devetih prednostnih področij. FOTO: Sašo Tušar

Za pridobitev certifikat Mladim prijazna občina so morali v letih 2024 in 2025 v Cerknem izvesti vsaj en konkreten ukrep z vsakega od devetih prednostnih področij. Med njimi so načrtno obravnavanje področja mladine, participacija mladih, organiziranje, zaposlovanje, informiranje in izobraževanje mladih ter stanovanjska politika. Da so zadostili enemu od meril, je bila dovolj na primer že organizacija omenjene okrogle mize, ki pa so jo v resnici organizirali v cerkljanskem mladinskem društvu. Člani mladinskega kluba si želijo, da bi se življenjske razmere za mlade v občini dejansko izboljšale. Izpostavili so predvsem dostopna stanovanja, obvladljive življenjske stroške, kakovostne javne storitve, med njimi zdravstvo, prevoz, šolstvo in varstvo otrok. Certifikat Mladim prijazna občina se podeljuje lokalni samoupravi za določeno obdobje, dokazila morajo posredovati za štiri leta nazaj. Na Inštitutu za mladinsko politiko so pojasnili, da sta za izvajanje in kontrolo mladinskih politik v določeni samoupravni lokalni skupnosti zadolžena bodisi odbor ali pa komisija za mladinska vprašanja.

Komisije oziroma odbori so običajno sestavljeni iz članov, kot so osebe, zaposlene na občini, osebe iz občinskega sveta, posamezniki iz mladinskih organizacij ali organizacij za mlade v določeni občini, posamezniki predstavnikov organizirane mladine v občini in posamezniki predstavnikov neorganizirane mladine v občini. Njihova naloga je, da na letni ravni pregledujejo, kontrolirajo in podajajo mnenja k izvajanju mladinskih politik v njihovi občini.