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Mlado vino napoveduje odličen letnik (FOTO)

Četrt stoletja martinovanja na Studencu, tokrat je blagoslov vina opravil župnik Silvester Fabijan.
Blagoslov mladega vina Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Blagoslov mladega vina Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda

Za dobro vzdušje in vesele ritme so poskrbeli mladi harmonikarji.

Za dobro vzdušje in vesele ritme so poskrbeli mladi harmonikarji.

Pravijo, da je letošnja letina odlična.

Pravijo, da je letošnja letina odlična.

Vinogradniki in vinogradnice so tudi zaplesali v ritmu countryja.

Vinogradniki in vinogradnice so tudi zaplesali v ritmu countryja.

Na zdravje!

Na zdravje!

Voditelja Melanija Oberč in Žiga Mikolič sta uigran dvojec.

Voditelja Melanija Oberč in Žiga Mikolič sta uigran dvojec.

Članice Aktiva žena Studenec, ki s svojimi dobrotami popestrijo vsako prireditev.

Članice Aktiva žena Studenec, ki s svojimi dobrotami popestrijo vsako prireditev.

Že tradicionalno Studenško kuhno so s svojimi dobrotami obogatile tudi članice Aktiva kmečkih žena Koprivnica.

Že tradicionalno Studenško kuhno so s svojimi dobrotami obogatile tudi članice Aktiva kmečkih žena Koprivnica.

Turistično društvo Lovrenc Raka je predstavilo dobrote iz raške čbule.

Turistično društvo Lovrenc Raka je predstavilo dobrote iz raške čbule.

Kako skuhati najboljšo govejo juho, vedo člani Prosvetnega društva Vrhovo.

Kako skuhati najboljšo govejo juho, vedo člani Prosvetnega društva Vrhovo.

Zmagovalci vinogradniških iger so že tretjič zapored mladi vinogradniki iz Sel oziroma Bučke, tako so dobili v trajno last prehodni pokal – sodček.

Zmagovalci vinogradniških iger so že tretjič zapored mladi vinogradniki iz Sel oziroma Bučke, tako so dobili v trajno last prehodni pokal – sodček.

Blagoslov mladega vina Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda
Za dobro vzdušje in vesele ritme so poskrbeli mladi harmonikarji.
Pravijo, da je letošnja letina odlična.
Vinogradniki in vinogradnice so tudi zaplesali v ritmu countryja.
Na zdravje!
Voditelja Melanija Oberč in Žiga Mikolič sta uigran dvojec.
Članice Aktiva žena Studenec, ki s svojimi dobrotami popestrijo vsako prireditev.
Že tradicionalno Studenško kuhno so s svojimi dobrotami obogatile tudi članice Aktiva kmečkih žena Koprivnica.
Turistično društvo Lovrenc Raka je predstavilo dobrote iz raške čbule.
Kako skuhati najboljšo govejo juho, vedo člani Prosvetnega društva Vrhovo.
Zmagovalci vinogradniških iger so že tretjič zapored mladi vinogradniki iz Sel oziroma Bučke, tako so dobili v trajno last prehodni pokal – sodček.
Tanja Jakše Gazvoda
 9. 11. 2026 | 16:45
5:15
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Na Studencu, mirnem hribovitem naselju v občini Sevnica, kjer se med travniki in gozdovi razprostirajo vzorno urejeni vinogradi, je bilo v soboto sila živahno. Tradicionalno martinovanje je v kraj, ki šteje 180 duš, privabilo številne obiskovalce od blizu in daleč. Že četrt stoletja organizatorji s tem praznikom vinogradnikov, vinarjev in vseh ljubiteljev vina Studenec vpisujejo na zemljevid odmevnejših prireditev v regiji. Martinovanje na Studencu je praznik truda, prijateljstva in tradicije – trenutek, ko vinogradniki, njihove družine, prijatelji in ljubitelji vina odložijo delo in skupaj nazdravijo plodovom leta ter ohranjajo vinsko dediščino Dolenjske.

Celotno dogajanje – od velike vinogradniške povorke, blagoslova mladega vina, ki ga je opravil župnik Silvester Fabijan, in vinogradniških iger do podelitve diplom ob društvenem ocenjevanju mladih vin ter zabave z ansamblom Labirint – je bilo prežeto s pozitivno energijo. Zlasti številni mladi so dali upanje, da se za življenje na podeželju in tudi za vinogradništvo ni bati. Društvo vinogradnikov Studenec je znova združilo moči z drugimi društvi v krajevni skupnosti in občini, pa tudi z nekaterimi iz sosednjih občin. Prava paša za oči je bila tradicionalna povorka, v kateri so se na ozaljšanih traktorjih, vozovih in prikolicah predstavile vasi z deli, ki jih zahteva vinogradništvo in kletarstvo. Vinogradniki so tudi pokazali, kako so doživeli letošnjo letino in kakšne so bile njene posebnosti.

Ocenjeni cvički so odlični in skoraj predobri za ta čas.

Pravijo, da je letošnja letina odlična.
Pravijo, da je letošnja letina odlična.

Pokal, poln vina

Seveda je bilo mogoče pri vsaki skupini preizkusiti rujno kapljico, pridne gospodinje in tudi možje pa so poskrbeli za obilico sladkih in slanih prigrizkov. Hrane ni manjkalo niti pod ogrevanim šotorom, kamor se je dogajanje preselilo po povorki. Studenška kuhna je imela tokrat res bogato ponudbo, članicam več aktivov žena iz občine Sevnica so se pridružili člani Kulturno-športnega društva Log – sekcija pražen krompir, Turistično društvo Lovrenc Raka z raško čbulo, člani Prosvetnega društva Vrhovo Vrhovo z govejo juho in še kdo, posebno stojnico so imeli šolarji podružnične šole Studenec. Seveda je bilo mogoče degustirati tudi pijačo, tako vina, penine in sok, poleg lokalnih vinarjev domačega društva vinogradnikov pa so sodelovali tudi vinarji sosednjih društev. Za veliko smeha so spet poskrbele tradicionalne vinogradniške igre. Tu je že tretjič zapored zmagala ekipa z Bučke Mladi vinogradniki iz Sel, kar pomeni, da so v trajno last dobili prehodni pokal – sodček, poln vina.

62 VZORCEV

mladih vin so ocenili konec oktobra.

Kot pravi predsednik Društva vinogradnikov Studenec Brane Arih, je v njihovem društvu, ki deluje že 27. leto, več kot 200 aktivnih članov vseh generacij iz celotne krajevne skupnosti. Ti se nenehno usposabljajo, nadgrajujejo svoje znanje ter ga delijo med druge vinogradnike. V okviru društva organizirajo strokovna predavanja, tečaje, ocenjevanja, pohode in seveda največjo prireditev – Martinovanje na Studencu. Imajo tudi društvene prostore, ki ostajajo osrednja skupna točka zbiranja in delovanja njihovega društva. Kot se spodobi, je v društvenih prostorih cisterna, ki ni nikoli prazna, napolnijo pa jo člani DV Studenec, ki donirajo svojo kapljico.

Pred kletjo je stara preša na kamen, v notranjosti pa še vedno dopolnjujejo zbirko vinogradniškega in kletarskega orodja. V srednji etaži deluje društveni laboratorij, ki je posebno obiskan v času trgatve, njegovi obiski pa se povečujejo skozi vse leto, kar se odraža tudi na kakovosti vin.

Vinogradniki in vinogradnice so tudi zaplesali v ritmu countryja.
Vinogradniki in vinogradnice so tudi zaplesali v ritmu countryja.

Odlične ocene

Studenški vinogradniki so tudi eno redkih društev, ki organizirajo ocenjevanje mladih vin. To je potekalo konec oktobra v Gostilni Janc. Letošnja letina pridelave vina je bila tako izziv kot priložnost. Zaradi ekstremne suše in rekordno zgodnjega začetka trgatve so morali vinarji še posebno pozorno ravnati z mladim vinom v kleti. Dokazali so, da se da s pravilnim pristopom in pozornostjo ustvariti zanimiva in edinstvena vina.

Komisija je ocenila 62 vzorcev. Vodil jo je enolog in direktor Kleti Krško Jure Grubar, sodelovali še Rudi Bec, Stane Možič, Janko Končan in Drago Kozinc. Izločena sta bila le dva vzorca, pa še to zaradi napak, ki se dajo odpraviti s pravilnim kletarjenjem. Kot je po ocenjevanju misli strnil Grubar, imajo ocenjeni cvički lepo globoko barvo in so skoraj predobri za ta čas. Modre frankinje so zelo sortno definirane in imajo lep potencial. Roseji so lepo harmonični, žametne črnine pa lepa podlaga za cviček. Tudi preostale sorte so bile dobre, nekateri vzorci celo zelo dobri. Letošnja vina, kot lahko zaključimo ob martinovem, tako res obetajo. Seveda pa je pred vinogradniki še precej dela, da mlada vina ustrezno donegujejo. 

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