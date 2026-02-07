Mladoletnik v Mariboru zlorabil osemletno sestrično, dobil leto zapora

SPOLNI NAPAD

Fanta, ki je medtem postal polnoleten, je sodišče obsodilo na zapor. Žrtev zahteva 50.000 evrov odškodnine.

Z besedami, da ji je »pimpeka tiskal v rit«, je pričo, ki je kasneje to delila s senatom za mladoletnike Okrožnega sodišča v Mariboru, šokirala deklica, ki je bila žrtev spolnega napada lastnega bratranca. Zgodilo se je pred več leti, ko je bil še t. i. starejši mladoletnik in je že dopolnil 16 let, pred sodnike pa je stopil že kot polnoletni fant. In vse očitke zanikal. A je bilo tožilstvo dovolj prepričljivo, da ga je senat spoznal za krivega kaznivega dejanja spolnega napada na osebo, mlajšo od 15 let. Izrekli so mu kazen leta in štirih mesecev zapora, kar bo prestal na odprtem oddelku. ...