  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
HOTEL BOR

Mladoporočencem dali garancijo za 50 let sreče

Kaj se dogaja s preddvorskim hotelom Bor, ki ga rešujejo junaki teve serije? Objekt ob jezeru Črnjava na začetku letošnjega leta prevzeli Eurotas hoteli.
Hotel Bor je prehajal iz rok enega lastnika v roke drugega in medtem nezadržno propadal. Foto: Leon Vidic

Hotel Bor je prehajal iz rok enega lastnika v roke drugega in medtem nezadržno propadal. Foto: Leon Vidic

Aleksander Pinter, direktor Eurotas hotelov, je predstavil načrte. Foto: Leon Vidic

Aleksander Pinter, direktor Eurotas hotelov, je predstavil načrte. Foto: Leon Vidic

Nekoč je bila kuhinja. Foto: Leon Vidic

Nekoč je bila kuhinja. Foto: Leon Vidic

Sobe so že izpraznili. Foto: Leon Vidic

Sobe so že izpraznili. Foto: Leon Vidic

Ivana Voga v prostorih, kjer je stregla gostom. Foto: Leon Vidic

Ivana Voga v prostorih, kjer je stregla gostom. Foto: Leon Vidic

Okolica hotela je tudi izhodišče številnih sprehodov in pohodov. Foto: Leon Vidic

Okolica hotela je tudi izhodišče številnih sprehodov in pohodov. Foto: Leon Vidic

Hotel Bor je prehajal iz rok enega lastnika v roke drugega in medtem nezadržno propadal. Foto: Leon Vidic
Aleksander Pinter, direktor Eurotas hotelov, je predstavil načrte. Foto: Leon Vidic
Nekoč je bila kuhinja. Foto: Leon Vidic
Sobe so že izpraznili. Foto: Leon Vidic
Ivana Voga v prostorih, kjer je stregla gostom. Foto: Leon Vidic
Okolica hotela je tudi izhodišče številnih sprehodov in pohodov. Foto: Leon Vidic
Simona Bandur
 11. 11. 2026 | 12:12
6:44
A+A-

Hotel Bor, ki je s svojo značilno silhueto nad jezerom v Preddvoru ena bolj prepoznavnih podob slovenskega turizma, je zadnja desetletja propadal in tonil v pozabo. Ko je dobil vlogo v novi sezoni serije Takšno je življenje na RTV Slovenija, se je marsikdo spomnil na nekdanjo priljubljeno točko. Prav letos je hotel, ob katerem se kopajo in snujejo poslovne načrte glavni junaki serije, dobil novega lastnika. Sprehodili smo se skozi zapuščene prostore in preverili, kakšni so načrti investitorja in kaj pričakujejo domačini.

Od Tita do Helene

»Znana izletniška točka Kranjčanov, Preddvor, je bogatejša za nov gostinski obrat. Investitor Central iz Kranja je dogradil Hotel Bor, ki se sklada s prelepo okolico, razpolagal pa bo razen s sobami še s številnimi objekti za rekreacijo.« Tako je Delo v zadnjih dneh marca 1970 poročalo o Hotelu Bor, ki so ga odprli ob jezeru, takrat starem 10 let.

Bilo je zelo lepo, pravljično. Hotel je imel krasno teraso.

Leta 1958 so namreč domačini na pobudo lokalnega turističnega društva zajezili potok Bistrica in izkopali teren, kjer je bil nekoč temen gozd. Jezero, ki je nastalo ob enem od štirih preddvorskih gradov, gradu Hrib, so poimenovali Črnjava in je postalo ena najprepoznavnejših izletniških točk Kranjčanov. Ko so zgradili hotel B-kategorije s 36 sobami in restavracijo, pa so tja prihajali tako rekoč z vsega sveta.

Ivana Voga v prostorih, kjer je stregla gostom. Foto: Leon Vidic
Ivana Voga v prostorih, kjer je stregla gostom. Foto: Leon Vidic
Kako je bilo v tistih dneh, se še zelo dobro spomni 69-letna Ivana Voga, ki je v hotel v značilnem alpskem slogu prvič vstopila dve leti po odprtju, kot komaj 15-letna vajenka s celjskega konca. »Bilo je zelo lepo, pravljično. Hotel je imel krasno teraso, kjer so potekali številni dogodki. Ob sobotah je bila glasba v živo, ljudje so plesali. Ves čas je bilo polno, zlasti iz republik nekdanje Jugoslavije je bilo veliko gostov, a tudi od drugod. Gostili smo športnike, na Krvavec vozili turiste ...« je naštevala. Na prav tisti terasi so stregli celo Josipu Brozu - Titu, je dodala. Še posebno se rada spomni porok. Skoraj vsako soboto je bila kakšna; tukaj se je, denimo, poročila Helena Blagne, pa Marjan Podobnik, je pripovedovala. Uvedli so poseben običaj, da so mladoporočencem, ki so šli skozi tamkajšnji drevored, dali garancijo za 50 let sreče. Če se je kdo pritožil, da zakon tako dolgo ni zdržal, pa so mu odvrnili, da so jamčili za srečo. Hotel Bor toliko let sreče, kot so je jamčili mladoporočencem, ni imel.

Težave so se začele konec 80. let, ko so bile prve obnove in so se pojavljali poskusi, da bi hotelu povrnili sloves. Dodali so mu teniška igrišča, diskoteko in druge vsebine. »Dokler je bilo vse pod Centralom iz Kranja, je bilo čudovito. Potem so to prevzela Živila, za njimi Mercator, in sčasoma je šlo na slabše,« je povzela Ivana Voga. Medtem ko so se lastniki menjavali, je hotel kljub bolj ali manj obsežnim obnovam nezadržno propadal. Če je bilo na začetku okoli 40 zaposlenih, jih je bilo na koncu samo še osem, ob stečaju so tudi ti ostali brez povrnjenih neizplačanih plač, je povedala Ivana. Ko je po več letih stopila vanj, je bila na robu solz. In podobna so čustva njenih nekdanjih sodelavcev, s katerimi se še vedno srečujejo.

Prenova bo zahtevna

Aleksander Pinter, direktor Eurotas hotelov, je predstavil načrte. Foto: Leon Vidic
Aleksander Pinter, direktor Eurotas hotelov, je predstavil načrte. Foto: Leon Vidic
Da zadnji obiskovalci niso bili turisti, je mogoče ugotoviti že po nekaj korakih po hotelu, čeprav so ga v zadnjih mesecih očistili. In zaprli, da bi preprečili vandalizem, je med drugim poudaril Aleksander Pinter, direktor družbe Eurotas hoteli in predstavnik novih lastnikov, ki so pred približno pol leta od družbe Muraway Property kupili kompleks (poleg gradu ga sestavljata še grad Hrib in pripadajoči park). Transakcija je bila kar kompleksna, je priznal sogovornik, ki nam je odprl vrata ikoničnega hotela, še zahtevnejša bo prenova. Takoj ko so prevzeli kompleks, so začeli zbirati dokumentacijo, angažirali priznanega arhitekta in projektanta Uroša Birso iz API Studia ter stopili v stik z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. »To je pomembno zlasti zaradi gradu in historičnega grajskega parka, kjer lahko najdemo enega redkih primerov mamutovcev oziroma sekvoj v Sloveniji. Ker bi radi kompleks uredili celostno – od parka, ki bo vedno dostopen javnosti, do gradu, ki bi mu radi dodali nove vsebine –, priprave nekoliko dlje trajajo,« je dejal.

Skozi prav vsa okna se razkrivajo pogledi bodisi na okoliške hribe bodisi jezero.

Začeli bodo predvidoma s sanacijo gradu, ki bo dolgotrajna tudi zato, ker ga je prerasla lesna goba, in v njem po novem uredili recepcijo ter gostinski del, ki bo segal v prostor nekdanje diskoteke Skala. V Hotelu Bor bodo po besedah sogovornika prenočišča, v drugi fazi prenove naj bi ob njem zgradili še en objekt z dodatnimi sobami, saj za ekonomsko upravičeno poslovanje potrebujejo določeno število kapacitet, je pojasnil. »Želim si, da bi lahko že prihodnje leto odprli vsaj del za gostinsko ponudbo.«

Kot butični Bled

V prostoru, kjer je bila nekoč recepcija, sprejemnega pulta ni več, kuhinjo prepoznamo po napisu na vratih in ostankih opreme. Ko hodimo po hodnikih in stopnišču, pod nogami škripajo ostanki stekla, v sobah in kopalnicah, ki že na prvi pogled po velikosti ne ustrezajo današnjim standardom, je opaziti ostanke slogov iz polpretekle zgodovine. Skozi prav vsa okna pa se razkrivajo pogledi bodisi na okoliške hribe bodisi jezero, po gladini katerega si med plavajočim jesenskim listjem pot režejo race.

V Eurotas hotelih (trenutno jih je v verigi devet, približno vsako leto dodajo enega) imajo s podobnimi prenovami že izkušnje. Del starih mestnih jeder so njihovi hoteli v Celju, na Ptuju in v Piranu, kjer so obnove prav tako potekale pod strogim varstvenim nadzorom, je povedal Aleksander Pinter. »Podobno bo v Preddvoru, s tem, da imamo tukaj še dodaten izziv: prebuditi moramo celotno destinacijo.«

V kraj bi radi privabili sodobne popotnike, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma. Kot je pogosto slišati, si želijo gostov z višjo dodano vrednostjo, a hkrati zagotoviti, da bo dostopen za vse. »Preddvor si predstavljamo kot nišni, butični Bled, a ne v smislu visokih cen, ampak da so zmogljivosti omejene in zato ni gneče.«

Nekoč je bila kuhinja. Foto: Leon Vidic
Nekoč je bila kuhinja. Foto: Leon Vidic

Sobe so že izpraznili. Foto: Leon Vidic
Sobe so že izpraznili. Foto: Leon Vidic

Okolica hotela je tudi izhodišče številnih sprehodov in pohodov. Foto: Leon Vidic
Okolica hotela je tudi izhodišče številnih sprehodov in pohodov. Foto: Leon Vidic

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

PreddvorturizemgradoviprenovaHotel BorEurotas hoteliAleksander PinterRok RoblekIvana VogaČrnjavagrad Hrib
ZADNJE NOVICE
14:00
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM

Na prvi pogled nenavadna hiša, a rešitev na fasadi ima zelo premišljen razlog

Stekleni zidaki tej sodobni hiši prinašajo obilico dnevne svetlobe, hkrati pa stanovalce varujejo pred radovednimi pogledi z ulice.
11. 11. 2026 | 14:00
13:50
Lifestyle  |  Stil
EICMA

Motociklistični salon: slovensko znanje v Milanu (FOTO)

Predstavilo se je 765 razstavljavcev z več kot 2100 blagovnimi znamkami iz 52 držav.
Primož Jurman11. 11. 2026 | 13:50
13:34
Novice  |  Slovenija
LOKALNE VOLITVE

Marjan Šarec obuja spomine: »Dva mandata sta nujna, trije so maksimum«

Prav danes namreč mineva 16 let, odkar si je Marjan Šarec prvič nadel župansko verigo
11. 11. 2026 | 13:34
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
ČUSTVENI ZLOM

Težki dnevi za Meghan Markle: po šokantnih novicah sprejela zgovorno odločitev

Vojvodinja je odpovedala načrtovani govor o varnosti otrok na spletu.
11. 11. 2026 | 13:25
13:02
Novice  |  Slovenija
V SLOVO

Kolegi se poslavljajo od Franca Anžina: »Pustil je neizmeren pečat« (FOTO)

Več kot 20 let je kot poveljnik štaba Civilne zaščite Občine Domžale.
11. 11. 2026 | 13:02
13:00
Bulvar  |  Suzy
ZALJUBLJENI ZVEZDNIKI

Na snemanju je preskočila iskrica (Suzy)

Pred kamerami so igrali zaljubljence, a kmalu jim za prepričljive poglede in nežne dotike ni bilo več treba igrati.
11. 11. 2026 | 13:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

Kaj pomeni, če vas pokličejo ob treh zjutraj? (video)

NLB Kontaktni center je postal prava Virtualna banka ali banka na daljavo, kjer se prepletajo sodobna tehnologija, osebno svetovanje in skrb za varnost strank.
10. 11. 2026 | 08:30
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HORMONI

Jeste enako kot prej, kilogramov pa je vse več. Zakaj?

Utrujenost, nespečnost, nihanje razpoloženja in kilogrami, ki se kopičijo kljub nespremenjenim navadam. So lahko vzrok hormonske spremembe?
6. 11. 2026 | 13:32
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAM ZA USPEH

Zakaj je lahko Nemčija napačna izbira?

Dober izdelek še ne zagotovi uspeha v tujini. Ključna sta jasna strategija in načrt, ki podjetju pomaga sprejemati boljše odločitve
Promo Slovenske novice3. 11. 2026 | 12:29
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NARAVNA SNOV

Skrivnost dolgega življenja: kaj so odkrili pri potomcih stoletnikov?

Matični mleček poznamo že dolgo, toda pri njegovem delovanju na človeka ostaja precej odprtih vprašanj.
5. 11. 2026 | 10:24
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
ODLOČITVE

Izdelek kupijo, preizkusijo, nato pa dobijo denar nazaj

Oglaševanje ni več dovolj. Gregor Gorenc, direktor Product of the Year Adria, v podkastu Supermoč razkriva, kaj danes prepriča kupce, zakaj uspešna inovacija potrebuje njihovo potrditev in kako bo nakupne odločitve spreminjala umetna inteligenca.
11. 11. 2026 | 09:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POPOLNA SVOBODA

Največja naložba v hrvaškem turizmu

Pical Resort in njegov kongresni center kot največja posamezna naložba v hrvaškem turizmu pomenita ključni korak h krepitvi položaja na hrvaškem, slovenskem in drugih trgih, hkrati pa priložnost za nadaljnjo rast in celoletno poslovanje.
4. 11. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ ČAKANJA

V več kot 600 trgovinah uvajajo pomembno novost

Med inovacijami so paketomati za prevzem spletnih naročil, ki kupcem zagotavljajo prilagodljivost in možnost, da naročeno prevzamejo takrat, ko jim ustreza, brez čakanja.
4. 11. 2026 | 13:00
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Zakaj Slovenija sama ne more odločati o ceni elektrike?

Elektrika je lahko v enem delu dneva zelo poceni, nekaj ur pozneje pa občutno dražja. Zakaj so razlike vse večje? Kaj bo JEK2 pomenil za cene elektrike?
10. 11. 2026 | 09:19
Novice  |  Slovenija
JEK2

»Na koncu se zna zgoditi, da bomo zadnji dinozavri« (video)

Slovenija ima po besedah predsednika uprave NLB dovolj denarja za velike razvojne naložbe. Toda ali imamo jasno predstavo, kakšno gospodarstvo želimo ohraniti in razvijati?
6. 11. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ONKOLOGIJA

Raki prebavil: bolezni, pri katerih je pomembno, da pravočasno spregovorimo

Raki prebavil so pomemben del bremena raka tako v Sloveniji kot v Evropi.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 11:14
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREKO ČAKALNIH VRST

Bolečine imate danes, na pregled pa morate čakati pol leta?

Zaradi dolgih čakalnih dob v zdravstvu se nekaterim zdravstveno stanje slabša, drugi pa živijo z nižjim življenjskim standardom.
Promo Slovenske novice4. 11. 2026 | 13:41
Promo
Novice  |  Slovenija
OSKRBA

Kaj bi se zgodilo, če bi Slovenija ostala brez plina?

Plinovodi z novimi povezavami s sosednjimi državami, posodobitvami omrežja in varnostnimi ukrepi krepijo zanesljivost oskrbe Slovenije s plinom.
Promo Slovenske novice6. 11. 2026 | 14:10
Promo
Novice  |  Slovenija
NAPOVED

Bo JEK2 prinesel cenejšo elektriko? Kaj nas čaka do takrat? (video)

Andrej Vizjak opozarja na visoke cene elektrike in možne zamude pri gradnji JEK2. Minister Jernej Vrtovec pa poudarja, da Slovenija novo jedrsko elektrarno nujno potrebuje.
9. 11. 2026 | 08:40
Promo
Lifestyle  |  Stil
STIL

MANA: Zima v objemu mehkobe

Zima ima tudi svojo prijetnejšo plat. Mehke pletenine, v katere se z veseljem odenemo, bunde, ki nas spremljajo skozi hladna jutra, in sproščene kombinacije za dolge večere doma.
Promo Slovenske novice11. 11. 2026 | 08:48
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAKOVOST BIVANJA

Dom kot iz revije, v njem pa ne bi želeli živeti

Lepo opremljeno stanovanje, udoben kavč, mehka svetloba in prijetna temperatura so stvari, na katere pomislimo ob besedi dom, manjka pa ključna sestavina.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 14:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SLADKO UDOBJE

Recept za kremasto sladico z legendarnimi napolitankami

Hladnejši dnevi vabijo k razvajanjem, za katera poleti ni časa, zato sprejmimo jesen kot dobrodošel čas počitka in udobja, utrujenost pa kot znak za več oddiha.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST

V slovenskih bolnišnicah se pripravljajo na nevaren scenarij

Ko opravimo plačilo, oddamo vlogo ali preverimo izvid, pričakujemo, da bo storitev delovala in da bodo naši podatki varni.
Promo Slovenske novice5. 11. 2026 | 08:44
Promo
Novice  |  Slovenija
KARTICE

Hrvaški velikan uvaja virtualne kartice

Hrvaški finteh s skoraj dvema milijonoma uporabnikov uvaja brezplačne virtualne kartice Mastercard in razvija aplikacijo za plačila in upravljanje financ.
9. 11. 2026 | 09:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
VARNOST PODATKOV

Kaj vprašati ponudnika oblaka, preden mu zaupate poslovne podatke?

Pri izbiri oblaka ni dovolj vprašati, koliko prostora dobimo in koliko bo storitev stala.
Promo Slovenske novice9. 11. 2026 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
DEPOZITI

Izbrali so najugodnejšo rešitev. Preverite, katero

Večina ljudi se z denarjem največ ukvarja takrat, ko ga potrebuje za nakup stanovanja, prenovo doma, študij ali kakšno drugo pomembno življenjsko odločitev.
11. 11. 2026 | 08:42
Promo
Novice  |  Slovenija
MREŽA

Pošta Slovenije spreminja način dostave

Nakupne navade se spreminjajo, e-trgovina raste, digitalizacija in avtomatizacija pa preoblikujetalogistične procese ter pričakovanja uporabnikov.
4. 11. 2026 | 08:00
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki