Mladoporočencem dali garancijo za 50 let sreče

Hotel Bor, ki je s svojo značilno silhueto nad jezerom v Preddvoru ena bolj prepoznavnih podob slovenskega turizma, je zadnja desetletja propadal in tonil v pozabo. Ko je dobil vlogo v novi sezoni serije Takšno je življenje na RTV Slovenija, se je marsikdo spomnil na nekdanjo priljubljeno točko. Prav letos je hotel, ob katerem se kopajo in snujejo poslovne načrte glavni junaki serije, dobil novega lastnika. Sprehodili smo se skozi zapuščene prostore in preverili, kakšni so načrti investitorja in kaj pričakujejo domačini.

Od Tita do Helene

»Znana izletniška točka Kranjčanov, Preddvor, je bogatejša za nov gostinski obrat. Investitor Central iz Kranja je dogradil Hotel Bor, ki se sklada s prelepo okolico, razpolagal pa bo razen s sobami še s številnimi objekti za rekreacijo.« Tako je Delo v zadnjih dneh marca 1970 poročalo o Hotelu Bor, ki so ga odprli ob jezeru, takrat starem 10 let.

Bilo je zelo lepo, pravljično. Hotel je imel krasno teraso.

Leta 1958 so namreč domačini na pobudo lokalnega turističnega društva zajezili potok Bistrica in izkopali teren, kjer je bil nekoč temen gozd. Jezero, ki je nastalo ob enem od štirih preddvorskih gradov, gradu Hrib, so poimenovali Črnjava in je postalo ena najprepoznavnejših izletniških točk Kranjčanov. Ko so zgradili hotel B-kategorije s 36 sobami in restavracijo, pa so tja prihajali tako rekoč z vsega sveta.

Ivana Voga v prostorih, kjer je stregla gostom. Foto: Leon Vidic

Kako je bilo v tistih dneh, se še zelo dobro spomni 69-letna, ki je v hotel v značilnem alpskem slogu prvič vstopila dve leti po odprtju, kot komaj 15-letna vajenka s celjskega konca. »Bilo je zelo lepo, pravljično. Hotel je imel krasno teraso, kjer so potekali številni dogodki. Ob sobotah je bila glasba v živo, ljudje so plesali. Ves čas je bilo polno, zlasti iz republik nekdanje Jugoslavije je bilo veliko gostov, a tudi od drugod. Gostili smo športnike, na Krvavec vozili turiste ...« je naštevala. Na prav tisti terasi so stregli celo, je dodala. Še posebno se rada spomni porok. Skoraj vsako soboto je bila kakšna; tukaj se je, denimo, poročila, pa, je pripovedovala. Uvedli so poseben običaj, da so mladoporočencem, ki so šli skozi tamkajšnji drevored, dali garancijo za 50 let sreče. Če se je kdo pritožil, da zakon tako dolgo ni zdržal, pa so mu odvrnili, da so jamčili za srečo. Hotel Bor toliko let sreče, kot so je jamčili mladoporočencem, ni imel.

Težave so se začele konec 80. let, ko so bile prve obnove in so se pojavljali poskusi, da bi hotelu povrnili sloves. Dodali so mu teniška igrišča, diskoteko in druge vsebine. »Dokler je bilo vse pod Centralom iz Kranja, je bilo čudovito. Potem so to prevzela Živila, za njimi Mercator, in sčasoma je šlo na slabše,« je povzela Ivana Voga. Medtem ko so se lastniki menjavali, je hotel kljub bolj ali manj obsežnim obnovam nezadržno propadal. Če je bilo na začetku okoli 40 zaposlenih, jih je bilo na koncu samo še osem, ob stečaju so tudi ti ostali brez povrnjenih neizplačanih plač, je povedala Ivana. Ko je po več letih stopila vanj, je bila na robu solz. In podobna so čustva njenih nekdanjih sodelavcev, s katerimi se še vedno srečujejo.

Prenova bo zahtevna

Aleksander Pinter, direktor Eurotas hotelov, je predstavil načrte. Foto: Leon Vidic

Da zadnji obiskovalci niso bili turisti, je mogoče ugotoviti že po nekaj korakih po hotelu, čeprav so ga v zadnjih mesecih očistili. In zaprli, da bi preprečili vandalizem, je med drugim poudaril, direktor družbe Eurotas hoteli in predstavnik novih lastnikov, ki so pred približno pol leta od družbe Muraway Property kupili kompleks (poleg gradu ga sestavljata še grad Hrib in pripadajoči park). Transakcija je bila kar kompleksna, je priznal sogovornik, ki nam je odprl vrata ikoničnega hotela, še zahtevnejša bo prenova. Takoj ko so prevzeli kompleks, so začeli zbirati dokumentacijo, angažirali priznanega arhitekta in projektantaiz API Studia ter stopili v stik z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. »To je pomembno zlasti zaradi gradu in historičnega grajskega parka, kjer lahko najdemo enega redkih primerov mamutovcev oziroma sekvoj v Sloveniji. Ker bi radi kompleks uredili celostno – od parka, ki bo vedno dostopen javnosti, do gradu, ki bi mu radi dodali nove vsebine –, priprave nekoliko dlje trajajo,« je dejal.

Skozi prav vsa okna se razkrivajo pogledi bodisi na okoliške hribe bodisi jezero.

Začeli bodo predvidoma s sanacijo gradu, ki bo dolgotrajna tudi zato, ker ga je prerasla lesna goba, in v njem po novem uredili recepcijo ter gostinski del, ki bo segal v prostor nekdanje diskoteke Skala. V Hotelu Bor bodo po besedah sogovornika prenočišča, v drugi fazi prenove naj bi ob njem zgradili še en objekt z dodatnimi sobami, saj za ekonomsko upravičeno poslovanje potrebujejo določeno število kapacitet, je pojasnil. »Želim si, da bi lahko že prihodnje leto odprli vsaj del za gostinsko ponudbo.«

Kot butični Bled

V prostoru, kjer je bila nekoč recepcija, sprejemnega pulta ni več, kuhinjo prepoznamo po napisu na vratih in ostankih opreme. Ko hodimo po hodnikih in stopnišču, pod nogami škripajo ostanki stekla, v sobah in kopalnicah, ki že na prvi pogled po velikosti ne ustrezajo današnjim standardom, je opaziti ostanke slogov iz polpretekle zgodovine. Skozi prav vsa okna pa se razkrivajo pogledi bodisi na okoliške hribe bodisi jezero, po gladini katerega si med plavajočim jesenskim listjem pot režejo race.

V Eurotas hotelih (trenutno jih je v verigi devet, približno vsako leto dodajo enega) imajo s podobnimi prenovami že izkušnje. Del starih mestnih jeder so njihovi hoteli v Celju, na Ptuju in v Piranu, kjer so obnove prav tako potekale pod strogim varstvenim nadzorom, je povedal Aleksander Pinter. »Podobno bo v Preddvoru, s tem, da imamo tukaj še dodaten izziv: prebuditi moramo celotno destinacijo.«

V kraj bi radi privabili sodobne popotnike, ki se zavedajo pomena trajnostnega turizma. Kot je pogosto slišati, si želijo gostov z višjo dodano vrednostjo, a hkrati zagotoviti, da bo dostopen za vse. »Preddvor si predstavljamo kot nišni, butični Bled, a ne v smislu visokih cen, ampak da so zmogljivosti omejene in zato ni gneče.«

Nekoč je bila kuhinja. Foto: Leon Vidic

Sobe so že izpraznili. Foto: Leon Vidic