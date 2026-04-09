  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZUME PODEŽELJE

Mlečna kraljica rada sede na traktor

Blažka Medved s Svibnega je nova, že 19. mlečna kraljica Zelene doline.
Lento in krono je mlečni kraljici predala Ana Stenovec, ki je naziv prejela lani. Foto: Arhiv Mlekarne Celeia

Nova mlečna kraljica Zelene doline Slovenije je Blažka Medved s Svibnega pri Radečah. Foto: Arhiv Mlekarne Celeia

Kljub študiju ostaja tesno povezana s kmečkimi opravili in prirejo mleka. Foto: Arhiv Mlekarne Celeia

Mojca Marot
 9. 4. 2026 | 13:35
3:57
A+A-

Nova mlečna kraljica Blažka Medved prihaja s Svibnega nad Radečami; s svojo povezanostjo s kmetijstvom, razumevanjem slovenskega podeželja in pristno energijo pa uresničuje poslanstvo promocije domačega mleka in kakovostne hrane. Živi na višje ležeči kmetiji, ki obsega okoli pet hektarjev travniških površin ter okoli 10 hektarjev gozdov. Ukvarjajo se z mlečno proizvodnjo in so mlečni dobavitelj Mlekarne Celeia; v hlevu imajo do 25 glav živine. Čeprav študira na Univerzi v Mariboru, na Fakulteti za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, smer prometno inženirstvo, namerava v prihodnosti prevzeti kmetijo od staršev, saj se tradicija prenaša iz roda v rod že več generacij.

30 KANDIDATK se je pomerilo.

»Rada delam v hlevu, posebno mi je v veselje hranjenje živine, prav tako rada sedem za volan katerega od naših traktorjev,« nam je zaupala 20-letna Blažka Medved, ki ji je krono in lento na že 44. podelitvi priznanj rejcem Mlekarne Celeia predala njena predhodnica Ana Stenovec. Blažka bo leto dni kot ambasadorka predstavljala tudi blagovno znamko Zelene doline ter slovensko mleko in mlečne izdelke.

Promovirala bo mleko

Projekt Mlečna kraljica, ki so ga v Mlekarni Celeia izvedli že 19. leto zapored, ostaja eden najbolj prepoznavnih promocijskih projektov slovenskega kmetijstva in prehrane. »S tem že skoraj dve desetletji povezujemo zgodbe slovenskih mlečnih kmetij s potrošniki ter krepimo zaupanje v domačo pridelavo. Vsak dan sodelujemo z več kot 600 kmetijami iz Savinjske, Šaleške, Koroške, širše Celjske in Kozjanske regije, zato dobro vemo, koliko znanja, predanosti in odgovornosti je v ozadju vsakega litra pridelanega mleka. Prav zato ostaja naša zaveza jasna, da podpiramo lokalno pridelavo, trajnostni razvoj in kakovostno slovensko hrano,« poudarja Vinko But, direktor Mlekarne Celeia, ki je največja mlekarna v slovenski lasti.

Dobro vem, koliko truda, odgovornosti in predanosti stoji za vsakim litrom mleka.

Na letošnji razpis za izbor mlečne kraljice se je prijavilo več kot 30 kandidatk iz vse Slovenije. »Organizatorji izbora z veseljem spremljamo mlada dekleta, ki s svojim znanjem, odnosom do mleka in naravnim nastopom predstavljajo pomembne vrednote slovenskega mlekarstva. In tudi letos je bil naš namen približati javnosti pomen mleka, domače pridelave in kakovostnih slovenskih mlečnih izdelkov, mladim pa priložnost za nove izkušnje. Blažka nas je prepričala s sproščenim nastopom, poglobljenim znanjem o mleku, s svojo preprostostjo pa je pustila nasploh zelo prijeten vtis. Je vedra, iskrena in vedoželjna študentka, ki se rada sooča z novimi izzivi, zato verjamemo, da bo vlogo mlečne kraljice opravljala z veseljem in ponosom,« je po razglasitvi povedala Marjeta Železnik, vodja projekta.

Blažka bo leto dni kot ambasadorka predstavljala slovensko mleko in mlečne izdelke.

»Naziv mlečne kraljice sem sprejela z velikim ponosom: zame je to velika čast in osebna prelomnica. Upam, da bom v mandatu čim več ljudem približala pomen doma pridelane hrane. Dobro vem, koliko truda, odgovornosti in predanosti stoji za vsakim litrom mleka, zato si želim s svojo energijo, pristnostjo in ljubeznijo do kmetijstva prispevati k večjemu razumevanju in spoštovanju slovenskega kmeta,« pa je po kronanju povedala Blažka Medved, ki je že od otroštva aktivno vključena v delo na njihovi kmetiji. Poleg lente in krone Zlatarne Celje je prejela po meri izdelano obleko priznane slovenske modne oblikovalke Maje Štamol Drolc, za eno leto je prejela v uporabo sponzorski avto, kar ji bo olajšalo potovanja po Sloveniji, ko bo promovirala slovensko mleko, mlečne izdelke in širila pomen lokalno pridelane hrane.

Blažka Medvedmlečna kraljicapodeželjekmetijstvoambasadorka
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki