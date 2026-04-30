Mnoge so zjutraj pričakali poledeneli avtomobili, Arso izdal rumeno opozorilo

Če je april letos presenetil z vse prej kot tipičnim vremenom, ki je praviloma izredno nestanovitno, s spreminjajočimi temperaturami, ko je mogoče pričakovati vse od ploh do snežnih metežev ter velikih temperaturnih nihanj, pa se bo vsaj poslovil s svojem slogu. Večina meseca je bila namreč izredno topla in suha, z opozorili o požarni ogroženosti pred nocojšnjimi kresovanji, ki pa jih je sredino deževje večinoma odgnalo. Vrnila pa se je zima.

Hladno jutro v Ljubljani FOTO: Bralka Milena

Zadnji aprilski dan je tako postregel z zelo hladnimi jutri po vsej državi, najnižje se je temperatura spustila na Kredarici, kjer so avtomatske merilne postaje ob 7. uri zabeležile kar devet stopinj Celzija pod ničlo, na Krvavcu jih je bilo tri pod ničlo, v Logarski dolini pa stopinja pod lediščem. Opozorila pred slano so meteorologi izdali že v sredo in četrtkovo jutro je bilo res marsikje odeto v belo prevleko. Bralka iz Ljubljane nam je tako poslala fotografijo, posneto okrog pol sedme zjutraj, ko je morala pred odhodom v službo z avtomobilskih stekel najprej očistiti ledeno prevleko. Meteorologi na Agenciji Republike Slovenije za okolje (Arso) so sicer za današnje jutro zaradi nizkih temperatur izdali rumeno opozorilo za severovzhod države, za jutrišnje jutro pa enako opozorilo velja za celotno Slovenijo razen njen jugozahodni del. Zjutraj bo marsikje v notranjosti Slovenije ponovno možna slana. Najnižje jutranje temperature bodo namreč tudi v petek od -3 do 2, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 6 stopinj Celzija.

Danes bo sicer jasno, tudi v prihajajočih prazničnih dneh nas bodo razveseljevali sončni žarki, čez dan se bo otoplilo do 15 stopinj Celzija, na Primorskem do 18, kar pa v primerjavi s prejšnjim tednom, ko smo se naokoli že sprehajali v kratkih rokavih, ni prav dosti. Če se odpravljate na kresovanje, ne pozabite na toplejša oblačila, prav lahko pride celo bunda, še posebej, če nameravate na praznovanju praznika dela ostati do jutranjih ur. Jutri nas nato po hladnem jutru čaka sončen dan s temperaturami vse do 20 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 23, tudi v soboto in nedeljo pa bo po napovedih meteorologov sončno in postopno topleje.