Mnoge so zjutraj pričakali poledeneli avtomobili, Arso izdal rumeno opozorilo

Če je april letos presenetil z vse prej kot tipičnim vremenom, ki je praviloma izredno nestanovitno, s spreminjajočimi temperaturami, ko je mogoče pričakovati vse od ploh do snežnih metežev ter velikih temperaturnih nihanj, pa se bo vsaj poslovil s svojem slogu. Večina meseca je bila namreč izredno topla in suha, z opozorili o požarni ogroženosti pred nocojšnjimi kresovanji, ki pa jih je sredino deževje večinoma odgnalo. Vrnila pa se je zima.
Danes bo sicer jasno, tudi v prihajajočih prazničnih dneh nas bodo razveseljevali sončni žarki, čez dan se bo otoplilo do 15 stopinj Celzija, na Primorskem do 18, kar pa v primerjavi s prejšnjim tednom, ko smo se naokoli že sprehajali v kratkih rokavih, ni prav dosti. Če se odpravljate na kresovanje, ne pozabite na toplejša oblačila, prav lahko pride celo bunda, še posebej, če nameravate na praznovanju praznika dela ostati do jutranjih ur. Jutri nas nato po hladnem jutru čaka sončen dan s temperaturami vse do 20 stopinj Celzija, na Primorskem celo do 23, tudi v soboto in nedeljo pa bo po napovedih meteorologov sončno in postopno topleje.
Primorka zaprta zaradi burje na tem odseku
Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi burje zaprta primorska avtocesta med Kastelcem in Kozino proti Ljubljani, obvoz je po regionalni cesti.
Zaradi okvare tovornega vozila pa je na primorski avtocesti zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru.
Popolne zapore na avtocestnih priključkih:
- Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Sneberje, izvoz in uvoz, proti Ljubljani.
- Na vipavski hitri cesti je zaprt izvoz Vipava proti Novi Gorici.
- Na primorski avtocesti je zaprt uvoz Postojna proti Kopru.
- Na gorenjski avtocesti je zaprt priključek Hrušica.
Popolne zapore zaradi del:
- Cesta Lipnica - Gobovce zaprta pri Brezovici do 19. ure.
- Cesta Podrošt - Češnjica bo zaprta danes do 18. ure.