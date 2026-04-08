Mnogi so radodarni pri regresu, preverite, kje bo najvišji

Vsi zaposleni lahko letos do konca junija računajo na vsaj 1482 evrov regresa za letni dopust, kolikor znaša minimalna plača, marsikje pa bodo izplačila tudi višja. Ponekod celo dvakrat višja od minimalnega regresa. Delodajalci poskušajo to možnost čim bolj izkoristiti in zaposlenim izplačati čim višjo neobdavčeno vsoto, zaradi česar so ponekod že pohiteli z izplačili. Med najbolj radodarnimi je finančna industrija. Kapitalska družba je svojim zaposlenim že konec februarja izplačala regres za letni dopust v višini 2792 evrov bruto. To je toliko, kot je znašala povprečna bruto plača za lanski december, kar pomeni, da je bilo bruto izplačilo enako netu, saj nanj po zakonu ni bilo treba plačati dohodnine in prispevkov.

1482 evrov je minimalni regres, ki mora biti izplačan.

V OTP banki so zaposleni marca prejeli 2830 evrov bruto regresa, v NLB pa 2791. Enako vsoto so sredi marca prejeli v Zavarovalnici Sava in s februarsko plačo v Generaliju. V Zavarovalnici Triglav regres izplačujejo v skladu z določbami podjetniške kolektivne pogodbe; njegova višina znaša 75 odstotkov povprečne plače v družbi v zadnjem trimesečju pred izplačilom. Krka bo vsem zaposlenim v Sloveniji čez devet dni izplačala regres v višini 2630 evrov bruto. V Leku, članu skupine Sandoz, bodo regres izplačali junija skupaj z majsko plačo. Odločitev o njegovi višini še ni bila sprejeta.

Trgovci in industrija

Spar Slovenija, Hofer in Lidl bodo letos izplačali po 2000 evrov bruto letnega regresa. Prvi maja, druga dva pa junija. V Mercatorju odločitve o tem še niso sprejeli. V Petrolu je letošnji regres za letni dopust precej nižji od lanskega in znaša 1950 evrov bruto. Zaposleni so ga prejeli sredi marca skupaj s plačo za februar. V podjetjih skupine Alpacem v Sloveniji so marca vsem 351 zaposlenim izplačali regres za letni dopust v višini 2790 evrov neto. V družbi Goodyear Slovenija bodo v skladu z veljavnim dogovorom o paketu izplačil, sklenjenim med vodstvom družbe ter sindikalnimi in delavskimi predstavniki, 2630 evrov bruto regresa izplačali aprila skupaj z marčevsko plačo. Tudi v Telekomu Slovenije so regres za letni dopust v višini 2792 evrov izplačali marca 2026, in sicer v višini povprečne bruto mesečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji. Izplačilo je dobrih 270 evrov višje od lanskega. V Pivovarni Laško Union so regres prav tako prejeli marca v višini 1700 evrov bruto. V Darsu bodo zaposleni regres prejeli ta mesec v višini povprečne mesečne bruto plače v državi, torej 2630 evrov bruto, kar je 300 evrov več kot lani.

Neobdavčeni prejemki

Predsednik Konfederacije sindikatov Slovenije Pergam Jakob Počivavšek pravi, da delodajalci, ki lahko, gotovo vse pogosteje izplačujejo neobdavčene prejemke, kot je regres. To je po njegovih besedah ob pomanjkanju kadra zanje tudi način promocije. Na vprašanje, ali gre to na račun manjšega usklajevanja plač, pa Počivavšek odgovarja, da tega še ni mogoče reči, saj se veliko pogajanj o usklajevanju letos še ni začelo. »Gotovo bodo morali letos zaradi visokega dviga minimalne plače kaj narediti tudi pri drugih plačah, sicer bo prevelika uravnilovka,« sklene.

Javnim uslužbencem ga bodo izplačali že maja.

Javni uslužbenci bodo regres v višini 1630 bruto prejeli prihodnji mesec z aprilsko plačo. V skupini Medex višine regresa še niso določili, zagotovo pa znesek ne bo nižji od lanskega, ki je bil 2280 evrov. »Izplačilo bo v aprilu ali maju, kot je v našem podjetju običajno,« pravijo. Tudi v Hitu in Savi Turizmu višine še ne vedo, prav tako v Holdingu Slovenske elektrarne. V Luki Koper bo višina regresa znana maja, ko bo tudi izplačan. Na inšpektoratu za delo že več let opažajo, da plačilo za delo predstavlja najpogosteje ugotovljeno kršitev na področju delovnih razmerij v zasebnem sektorju, zato tudi letos med drugim predvidevajo usmerjeno akcijo nadzora nad izplačilom letnega in zimskega regresa.