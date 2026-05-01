Mnogi so se spraševali, kje je bil Golob, zakaj ni šel ... Prišel uradni odgovor, Janša takoj brutalno pokomentiral

Pobuda Tri morja je forum 13 držav članic Evropske unije, ki so geografsko umeščene v srednji in vzhodni Evropi med Jadranskim, Baltskim in Črnim morjem, med njimi tudi Slovenije. Poljska in Hrvaška sta soustanoviteljici pobude, Slovaška pa ji bo predsedovala prihodnje leto. Strateške partnerice so Evropska komisija, ZDA, Nemčija, Turčija, Španija in Japonska. Vrha pobude v Dubrovniku ta teden so se udeležili premierji ali predsedniki večine držav, ki sodelujejo v pobudi, ter ameriški minister za energijo Chris Wright. Slovenijo je v Dubrovniku zastopal podpredsednik vlade in minister za finance Klemen Boštjančič, ki opravlja tekoče posle.

Zakaj Roberta Goloba ni bilo?

A ob tem so se v delu javnosti pojavila vprašanja, zakaj v Dubrovniku ni bilo predsednika vlade Roberta Goloba. Zdaj so se na vse skupaj odzvali na vladi. Zapisali so: »Zaradi številnih zavajajočih navedb v javnosti v zadnjih dneh, povezanih z udeležbo na vrhu voditeljev pobude Tri morja v Dubrovniku, pojasnjujemo, da omenjena udeležba spada v pristojnost Predsednice Republike Slovenije in ne predsednika vlade dr. Roberta Goloba. Ker se predsednica zaradi drugih obveznosti vrha ni mogla udeležiti, je vabilo predala vladi. Vrha se je tako v imenu Slovenije udeležil podpredsednik vlade, minister za finance Klemen Boštjančič, ki je na forumu v Dubrovniku izpostavil pomen regionalnega sodelovanja. Slovenija je skupaj s še štirimi državami in Evropskim investicijskim skladom (EIF) podpisala tudi memorandum za vzpostavitev novega sklada, ki naj bi sprostil najmanj dve milijardi evrov naložb v regiji.«

Janša Pirc Musarjevi in Golobu očital, da sta šla na dopust

Zelo hitro se je na pojasnilo vlade odzval šef SDS in najverjetnejši mandat Janez Janša: »Vse drži. Tako Nataša Pirc Musar, (prvenstveno) kot Robert Golob sta šla raje na dopust kot pa tja, kamor bi morala po uradni dolžnosti.«