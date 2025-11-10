V župnijski dvorani škofa Jožefa Kvasa v Cerkljah na Gorenjskem je Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika predstavil pesniško zbirko Srčnice, ki je izšla v samozaložbi. V njej je kar 87 pesmi, 15 voščilnic in štiri pravljice, obsega pa 175 strani.

V kulturnem programu so nastopile Špela Štular, ki je začetek in konec kulturnega dogodka polepšala z občutenim igranjem na citre, ljudski pevki Ani Regberger in Francka Rozman, ki sta ganljivo zapeli več pesmi, več pesmi in eno pravljico pa je predstavila povezovalka programa Tončka Prdan.

Ivan Kropivnik z gosti, ki so soustvarili kulturni program. FOTOGRAFIJI: Janez Kuhar

Ivan Kropivnik je vsestranski umetnik, član DU Cerklje na Gorenjskem, ki zna v vsakdanjih stvareh videti nekaj lepega, v naravi, v ljudeh, v trenutkih. In to, kar vidi, potem poustvari. Z besedo, čopičem, rezbarskim nožem, glino, pa tudi s smehom in pesmijo. Njegova pesniška zbirka Srčnice je prav takšna, iskrena, topla igriva in polna srca, je v uvodnem govoru o 80-letniku med drugim povedala predsednica društva Marta Hočevar. Mnogim so se orosile oči, ko je Ivan recitiral pesem o svoji mami, pesniku pa je čestital tudi cerkljanski župnik Martin Leban.

Pesmi iz Srčnice se dotaknejo duše.

Nekaj besed je o knjigi in svoji mladosti povedal sam avtor Srčnic, s katerim se je pogovarjal Jožef Pavlič, ki je Kropivnikovi knjigi tudi pomagal do izida. Ivan se je s Pšate preselil na Zgornji Brnik leta 1968, ko se je poročil, danes pa si želi samo zdravja. Je človek z mnogo talenti, prav pesmi pa razkrivajo, kako bogato je njegovo življenje. Posebno zahvalo je izrekel župniku Lebnu in vsem izvajalcem bogatega kulturnega programa. Obiskovalci so se po koncu prireditve družili ob dobrotah, ki jih je pripravila Ivanova žena Dragica.