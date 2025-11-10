  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
GANLJIV POKLON

Mnogim so se orosile oči, ko je Ivan recitiral pesem o svoji mami

Ustvarjalnost ne pozna starosti, znova dokazuje Ivan Kropivnik. Njegova pesniška zbirka ganila in navdušila poslušalce.
Z avtorjem knjige se je pogovarjal Jožef Pavlič.
Z avtorjem knjige se je pogovarjal Jožef Pavlič.
Janez Kuhar
 10. 11. 2025 | 22:15
2:10
A+A-

V župnijski dvorani škofa Jožefa Kvasa v Cerkljah na Gorenjskem je Ivan Kropivnik z Zgornjega Brnika predstavil pesniško zbirko Srčnice, ki je izšla v samozaložbi. V njej je kar 87 pesmi, 15 voščilnic in štiri pravljice, obsega pa 175 strani.

V kulturnem programu so nastopile Špela Štular, ki je začetek in konec kulturnega dogodka polepšala z občutenim igranjem na citre, ljudski pevki Ani Regberger in Francka Rozman, ki sta ganljivo zapeli več pesmi, več pesmi in eno pravljico pa je predstavila povezovalka programa Tončka Prdan.

Ivan Kropivnik z gosti, ki so soustvarili kulturni program. FOTOGRAFIJI: Janez Kuhar
Ivan Kropivnik z gosti, ki so soustvarili kulturni program. FOTOGRAFIJI: Janez Kuhar

Ivan Kropivnik je vsestranski umetnik, član DU Cerklje na Gorenjskem, ki zna v vsakdanjih stvareh videti nekaj lepega, v naravi, v ljudeh, v trenutkih. In to, kar vidi, potem poustvari. Z besedo, čopičem, rezbarskim nožem, glino, pa tudi s smehom in pesmijo. Njegova pesniška zbirka Srčnice je prav takšna, iskrena, topla igriva in polna srca, je v uvodnem govoru o 80-letniku med drugim povedala predsednica društva Marta Hočevar. Mnogim so se orosile oči, ko je Ivan recitiral pesem o svoji mami, pesniku pa je čestital tudi cerkljanski župnik Martin Leban.

Pesmi iz Srčnice se dotaknejo duše.

Nekaj besed je o knjigi in svoji mladosti povedal sam avtor Srčnic, s katerim se je pogovarjal Jožef Pavlič, ki je Kropivnikovi knjigi tudi pomagal do izida. Ivan se je s Pšate preselil na Zgornji Brnik leta 1968, ko se je poročil, danes pa si želi samo zdravja. Je človek z mnogo talenti, prav pesmi pa razkrivajo, kako bogato je njegovo življenje. Posebno zahvalo je izrekel župniku Lebnu in vsem izvajalcem bogatega kulturnega programa. Obiskovalci so se po koncu prireditve družili ob dobrotah, ki jih je pripravila Ivanova žena Dragica

Več iz teme

Ivan Kropivnikpoezijasrčnicemama
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Protest za arest

O martinovanju.
Branko Babič10. 11. 2025 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Komentar Mihe Šimnovca: Merckx vs. Pogačar

Vedno se najdejo takšni, ki vlečejo vzporednice med zdajšnjimi in nekdanjimi šampioni.
Miha Šimnovec10. 11. 2025 | 22:25
22:15
Novice  |  Slovenija
GANLJIV POKLON

Mnogim so se orosile oči, ko je Ivan recitiral pesem o svoji mami

Ustvarjalnost ne pozna starosti, znova dokazuje Ivan Kropivnik. Njegova pesniška zbirka ganila in navdušila poslušalce.
Janez Kuhar10. 11. 2025 | 22:15
21:55
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
ŠE NEKAJ POSTOPKOV

Vegan odkorakal iz zapora! Izvedenka: Gre za pedofila, ki izkorišča priložnosti

Razvpitega tiktokerja Ireneja Bizjaka čaka še nekaj postopkov.
10. 11. 2025 | 21:55
21:51
Lifestyle  |  Astro
ŽELODEC

Kaj kažejo bolečine v želodcu

Telo nas opozarja, da težko prebavljamo dogodke ali čustva. Zdravljenje ni le v tabletah, ampak tudi v sočutju do sebe.
10. 11. 2025 | 21:51
21:25
Bulvar  |  Glasba in film
FILMSKI SVET

V naše kinematografe prihaja srhljivka s Schwarzeneggerjevim blagoslovom (VIDEO)

Tekači morajo preživeti 30 dni, medtem ko jih lovijo Lovci. Že druga adaptacija knjige mojstra groze Stephena Kinga.
10. 11. 2025 | 21:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
Promo
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ČOKOLADNO

Nova raven kremastega užitka

Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
6. 11. 2025 | 12:59
Promo
Lifestyle  |  Stil
PROGRAMSKA OPREMA

Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
22. 10. 2025 | 09:36
Promo
Razno
GRADNJA IN OBNOVA

Najpogostejša napaka lastnikov starih hiš – in kako jo popraviti v enem dnevu!

Na stenah stavb se pogosto srečujemo s pojavom konstrukcijskih razpok, ki so posledica posedenih temeljev.
Promo Slovenske novice5. 11. 2025 | 10:29
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Praznično obdarovanje

Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 14:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

»Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
5. 11. 2025 | 13:14
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

»Po tihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
5. 11. 2025 | 09:47
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
HALKUX VALGUS

Kako uspešno zdravimo hallux valgus?

Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
4. 11. 2025 | 08:47
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POŠTA SLOVENIJE

Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
5. 11. 2025 | 15:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BLACK FRIDAY

Kako je Petra Parovel pristala pred sodiščem?

Petro Parovel so opazili pred sodiščem, kjer se je zbralo tudi nekaj protestnikov, vendar nihče natančno ne ve, kaj se dogaja.
7. 11. 2025 | 08:38
Promo
Novice  |  Slovenija
Podkast Supermoč

Voditelj ima nalogo služiti ekipi

Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
6. 11. 2025 | 08:34
Promo
Novice  |  Slovenija
Prenova doma

Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:48
Photo
Novice  |  Slovenija
DELOVE PODJETNIŠKE ZVEZDE

V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
3. 11. 2025 | 08:54
Promo
Novice  |  Kmetijske novice
Vrtnarjenje

Vse, kar moraš urediti na vrtu pred zimo

Pripravi svoj vrt na zimo z našimi praktičnimi nasveti – od trate, grmovnic do komposta, zelenega gnojenja in rastlinjakov. Poskrbi, da bo vrt spomladi v popolni formi!
Promo Slovenske novice10. 11. 2025 | 09:49
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIRUTALNI STREŽNIKI

Zakaj izbrati slovenski oblak?

Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
27. 10. 2025 | 11:56
Promo
Novice  |  Slovenija
BREZ BANKE

Nova priložnost, prazna blagajna: kako do denarja brez zapletov

Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
1. 11. 2025 | 08:04
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKA VARNOST

Slovenija na 108. mestu med najbolj napadanimi državami

Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
10. 11. 2025 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
APLIKACIJA

Nova aplikacija, ki prinaša popoln pregled

Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
7. 11. 2025 | 13:35
Promo
Novice  |  Slovenija
ONAPLUS PODKAST

Od laboratorija do plesnega studia: slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo v podkastu Onaplus pripravili posebno epizodo, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
10. 11. 2025 | 10:00
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOTRANJA VRATA

Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
7. 11. 2025 | 11:04
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IDEJA ZA ODDIH

Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
10. 11. 2025 | 13:42
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki