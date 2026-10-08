Mnogo prezgodaj je umrla dr. Romana Rošic Danko (41)

V 41. letu starosti je umrla dr. Romana Rošic Danko, raziskovalka, specialistka radiofarmacije in dolgoletna sodelavka Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. O njeni smrti poroča Večer, ki je objavil ganljiv zapis v slovo strokovnjakinji, predani svojemu delu in družini. Za seboj je pustila moža Gregorja in sina Oskarja.

Umrla je dr. Romana Rošic Danko. FOTO: Večer

Predana delu in družini

Romana Rošic Danko se je rodila 30. oktobra 1985. Po končani Prvi gimnaziji Maribor je izobraževanje nadaljevala na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani, kjer je leta 2009 magistrirala, štiri leta pozneje pa doktorirala. V doktorskem raziskovalnem delu se je posvečala biokompatibilnim nanovlaknom in naprednim sistemom za zdravljenje ran. Leta 2015 se je zaposlila v UKC Maribor, kjer je svoje strokovno znanje nadgrajevala na področjih radiofarmacije, nuklearne medicine in onkologije. Po opravljeni evropski specializaciji iz radiofarmacije je leta 2019 postala ena redkih strokovnjakinj s tega področja v Sloveniji in edina radiofarmacevtka v Mariboru.

Svojo poklicno pot je nadaljevala na Oddelku za onkologijo UKC Maribor, kjer je sodelovala pri povezovanju znanstvenih raziskav s klinično prakso. Pri svojem delu poleg strokovnosti izkazovala tudi veliko mero človečnosti in empatije. Ob uspešni poklicni poti ji je veliko pomenila družina, še posebej materinstvo. Sodelavcem in bližnjim ostajajo spomini na skupne trenutke, njeno strokovno delo pa bo ostalo del zapuščine, ki jo je ustvarila na področju slovenske radiofarmacije.