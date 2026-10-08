Mnogo prezgodaj je umrla dr. Romana Rošic Danko (41)

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V 41. letu starosti je umrla dr. Romana Rošic Danko, raziskovalka, specialistka radiofarmacije in dolgoletna sodelavka Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. O njeni smrti poroča Večer, ki je objavil ganljiv zapis v slovo strokovnjakinji, predani svojemu delu in družini. Za seboj je pustila moža Gregorja in sina Oskarja.
Svojo poklicno pot je nadaljevala na Oddelku za onkologijo UKC Maribor, kjer je sodelovala pri povezovanju znanstvenih raziskav s klinično prakso. Pri svojem delu poleg strokovnosti izkazovala tudi veliko mero človečnosti in empatije. Ob uspešni poklicni poti ji je veliko pomenila družina, še posebej materinstvo. Sodelavcem in bližnjim ostajajo spomini na skupne trenutke, njeno strokovno delo pa bo ostalo del zapuščine, ki jo je ustvarila na področju slovenske radiofarmacije.