GLASBENI SVET ŽALUJE

Mnogo prezgodaj je umrla slovenska glasbenica Nina (39)

Z žalostjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina Rajh, so sporočili člani zasedbe, v kateri je Nina nekoč pela.
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar/getty Images
Fotografija je simbolična. FOTO: Rafa Jodar/getty Images
B. K. P.
 4. 11. 2025 | 10:30
 4. 11. 2025 | 10:30
1:16
A+A-

Mnogo prezgodaj se je poslovila glasbenica in pevka nekdanje pomurske rock skupine Dismissed ter članica zasedbe The Hangover Ladies Nina Rajh.

Od komaj 39-letne svetlolaske so se na družabnem omrežju poslovili Danilo Casar, Jože Horvat, Jure Jerebic in Robi Marič, ki so nekoč skupaj z njo razveseljevali in zabavali ljudi s svojo glasbo.

»Z žalostjo sporočamo, da je konec svoje zgodbe za vedno napisala naša draga Nina. Ob teh težkih trenutkih se spominjamo vseh vaj, koncertov, snemanj in mnogih drugih lepih trenutkov, ki smo jih skupaj preživeli vsa ta leta. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje. Nina, čeprav te več ni med nami, bo tvoja glasba živela naprej za vedno,« so zapisali Nini v spomin in k zapisu dodali fotografijo mlade Nine z mikrofonom v rokah.

Pod objavo so se vsuli izrazi sožalja tistih, ki so Nino poznali, in tistih, ki jih je zgolj pretresla vest o mladem življenju, ki je prehitro ugasnilo.

