Mnogo prezgodaj umrl znani slovenski umetnik: »Pretreseni smo, da nas je zapustil naš dolgoletni član«

»Pretreseni smo ob novici, da nas je zapustil naš dolgoletni član, akademski slikar in restavrator, prejemnik Groharjeve štipendije, Marij Vrenko. Družini in prijateljem izrekamo iskreno sožalje,« so sporočili v Združenju umetnikov Škofja Loka.

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Marij Vrenko je leta 1989 diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Na isti fakulteti je leta 1992 dokončal tudi podiplomski študij restavratorstva, leta 1993 pa še slikarsko specialko pri profesorici Metki Krašovec. V letih od 1991 do 1998 je kot docent predaval tehnologijo slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani.

Marij Vrenko je bil slikar, konservator in restavrator, ki je odgovore na vprašanja o pomenu in vlogi slike v sodobni umetnosti kot likovni ustvarjalec iskal tako, da se je umaknil v zasebnost, intimnost motivnega sveta. Njegovi glavni vsebinski izhodišči sta bili podoživljanje mladostnega, domačega ruralnega okolja in kasnejši vstop v vsakdanjo civilizacijsko izkušnjo – zanjo je bil Vrenko vedno odprt, čeprav jo je obravnaval s kritične distance. Slikar je svoje tematske zasnove preigraval na območju prehoda med motivom tihožitja in pokrajine, so še navedli ob žalostni novici.