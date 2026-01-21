  • Delo d.o.o.
"VREMENSKE MOTNJE"

V nedeljo bo snežilo! Gregorčič nam je povedal, kakšno vreme nas čaka prihodnji konec tedna

Kaj pravijo najnovejši meteorološki izračuni in kje lahko sneženje dejansko pričakujemo, nam je pojasnil meteorolog Branko Gregorčič.
Ljubljana, 5. 1. 2026. FOTO: Voranc Vogel
Ljubljana, 5. 1. 2026. FOTO: Voranc Vogel
G. P.
 21. 1. 2026 | 08:58
 21. 1. 2026 | 09:41
A+A-

Vremenske aplikacije Arsa kažejo, da bi v nedeljo tudi v Ljubljani lahko snežilo. Dežurni meteorolog Branko Gregorčič je za Slovenske novice dejal, da obstaja možnost, da bi sneg pobelil tudi nižine v večjem delu notranjosti države. Ob koncu tedna bosta na vreme pri nas vplivali dve vremenski motnji, vendar razmere ne bodo povsod enake. Prva vremenska motnja bo Slovenijo dosegla v noči na soboto in v soboto dopoldne, druga pa bo izrazitejša in bo na vreme vplivala v nedeljo ter v noči na ponedeljek.

»Padavine bo v soboto prinesla predvsem zahodnim krajem. V večjem delu države bo deževalo, sneženje pa bo omejeno predvsem na območje Julijskih Alp, kjer lahko sneg zapade tudi v višje ležečih dolinah. Na Primorskem, Notranjskem, v osrednji Sloveniji ter v nižinskem delu Gorenjske bo prevladoval dež,« napoveduje meteorolog Branko Gregorčič. Opozoriti velja, da bo po neprevetrenih dolinah sprva možna tudi poledica, zato previdnost na cestah ne bo odveč, še opozarja.

V nedeljo možen sneg vse do nižin

»V nedeljo se bo našim krajem iznad Sredozemlja približalo ciklonsko območje. Padavine se bodo čez dan krepile in postopno zajele vso Slovenijo,« še napoveduje nadaljnji razvoj ciklona. 

Meja sneženja bo sprva razmeroma visoko, med približno 500 in 800 metri nadmorske višine, nato pa se bo proti večeru začela spuščati. Takrat obstaja možnost, da bo nekaj tako imenovanega južnega snega zapadlo tudi v večjem delu notranjosti države. Sneženje naj bi ponehalo v noči na ponedeljek.

Kljub vsemu velja poudariti, da napoved še ni povsem gotova. Opisani razvoj vremena temelji predvsem na izračunih modela ECMWF (Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi), medtem ko izračuni drugih meteoroloških centrov kažejo nekoliko drugačne scenarije. To pomeni, da se lahko napoved v prihodnjih dneh še spremeni. 

vremesnegvremenska napoved
09:59
Novice  |  Kronika  |  Doma
NENAVADEN INCIDENT

Škandal na brniškem letališču! Le kaj je počel moški, oblečen v policista?

Policist je moškemu mu priskrbel uniformo in dostope v enemu najbolj varovanih objektov v državi. Za pomoč pri kaznivem dejanju pa je prejel le pisno opozorilo.
21. 1. 2026 | 09:59
09:47
Novice  |  Slovenija
ŽALOSTNA ZGODBA

Žalosten konec za delfinko! Več kot leto dni preživela zapletena v ribiško mrežo, nato pa šok

Mlada samica je več kot leto dni kljubovala mreži. Normalno se je gibala, potapljala, spremljala mamo in očitno uspešno lovila, a se je njeno življenje končalo, ko se je še drugič zapletla v mrežo.
Nina Čakarić21. 1. 2026 | 09:47
09:27
Novice  |  Slovenija
POSTOPKI ŠE POTEKAJO

Ormoška bioplinarna ostala brez dovoljenja, kršitev je bilo preveč

Ministrstvo je presodilo, da upravljavec ni izvedel odločb okoljskega inšpektorata.
21. 1. 2026 | 09:27
09:23
Novice  |  Slovenija
PRVA DAMA DZ

Klakočar Zupančičeva udarila po slovenskih oboževalcih Trumpa: »V razmislek vsem, ki so se mu udinjali ...«

Predsednica državnega zbora se je oglasila o zadnjih težnjah ameriškega predsednika glede Grenlandije.
21. 1. 2026 | 09:23
09:10
Bulvar  |  Domači trači
NIHČE MU NI KOS

Mali genij Edvard v napetem dvoboju porazil tega znanega igralca (FOTO)

Zmagovalec oddaje Slovenija ima talent se je pomeril že z mnogimi znanimi imeni.
Marko Pigac21. 1. 2026 | 09:10
09:06
Bulvar  |  Domači trači
OSEBNI MEJNIK

Okroglih 40 let praznuje daleč od doma: znana Slovenka uživa v toplih krajih (FOTO)

Rojstni dan je obeležila s tortico, dopustom in najbližnjimi.
21. 1. 2026 | 09:06

Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PREZRAČEVANJE

Se res lahko sami odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec?

Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
19. 1. 2026 | 09:48
Promo
Novice  |  Slovenija
KRATKOROČNO FINANCIRANJE

Ste končno upravičeni do pravočasnega financiranja?

Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
15. 1. 2026 | 08:13
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
FIBROMIALGIJA

Kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
7. 1. 2025 | 10:03
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
