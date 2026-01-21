V nedeljo bo snežilo! Gregorčič nam je povedal, kakšno vreme nas čaka prihodnji konec tedna

Vremenske aplikacije Arsa kažejo, da bi v nedeljo tudi v Ljubljani lahko snežilo. Dežurni meteorolog Branko Gregorčič je za Slovenske novice dejal, da obstaja možnost, da bi sneg pobelil tudi nižine v večjem delu notranjosti države. Ob koncu tedna bosta na vreme pri nas vplivali dve vremenski motnji, vendar razmere ne bodo povsod enake. Prva vremenska motnja bo Slovenijo dosegla v noči na soboto in v soboto dopoldne, druga pa bo izrazitejša in bo na vreme vplivala v nedeljo ter v noči na ponedeljek.

»Padavine bo v soboto prinesla predvsem zahodnim krajem. V večjem delu države bo deževalo, sneženje pa bo omejeno predvsem na območje Julijskih Alp, kjer lahko sneg zapade tudi v višje ležečih dolinah. Na Primorskem, Notranjskem, v osrednji Sloveniji ter v nižinskem delu Gorenjske bo prevladoval dež,« napoveduje meteorolog Branko Gregorčič. Opozoriti velja, da bo po neprevetrenih dolinah sprva možna tudi poledica, zato previdnost na cestah ne bo odveč, še opozarja.

V nedeljo možen sneg vse do nižin

»V nedeljo se bo našim krajem iznad Sredozemlja približalo ciklonsko območje. Padavine se bodo čez dan krepile in postopno zajele vso Slovenijo,« še napoveduje nadaljnji razvoj ciklona.

Meja sneženja bo sprva razmeroma visoko, med približno 500 in 800 metri nadmorske višine, nato pa se bo proti večeru začela spuščati. Takrat obstaja možnost, da bo nekaj tako imenovanega južnega snega zapadlo tudi v večjem delu notranjosti države. Sneženje naj bi ponehalo v noči na ponedeljek.

Kljub vsemu velja poudariti, da napoved še ni povsem gotova. Opisani razvoj vremena temelji predvsem na izračunih modela ECMWF (Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi), medtem ko izračuni drugih meteoroloških centrov kažejo nekoliko drugačne scenarije. To pomeni, da se lahko napoved v prihodnjih dneh še spremeni.